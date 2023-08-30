https://ria.ru/20230830/nato-1893049322.html

Орбан заявил о давно упущенном шансе НАТО принять в свой состав Украину

Орбан заявил о давно упущенном шансе НАТО принять в свой состав Украину - РИА Новости, 30.08.2023

Орбан заявил о давно упущенном шансе НАТО принять в свой состав Украину

НАТО упустила исторический шанс принять в свои ряды Украину 15 лет назад, теперь такой возможности нет из-за усиления России, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T04:48

2023-08-30T04:48

2023-08-30T04:48

украина

россия

венгрия

виктор орбан

нато

такер карлсон

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. НАТО упустила исторический шанс принять в свои ряды Украину 15 лет назад, теперь такой возможности нет из-за усиления России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону он высказал мнение, что североатлантическая интеграция Украины была возможна на бухарестском саммите НАТО 2008 года, но "большие западные страны" тогда не смогли договориться. "Россия не была достаточно сильна, чтобы этому помешать. Так что был реальный шанс в то время интегрировать украинцев в НАТО, но его отвергли. Не было согласия между большими западными странами, и вопрос отложили", - сказал Орбан. "Но двумя-тремя годами позже русские стали сильнее, сильнее и сильнее, а сейчас они даже еще сильнее. Так что мы упустили историческую возможность, и это окно возможности больше не открыто", - добавил он. НАТО, по его словам, не может себе позволить иметь границу с Россией по восточным рубежам Украины, поскольку это бы означало "немедленную войну". Орбан призвал искать договоренности с Россией о новой архитектуре безопасности, которая бы обеспечила суверенитет Украины, но не ее членство в НАТО.

https://ria.ru/20230829/sotrudnichestvo-1893027066.html

https://ria.ru/20230827/vsu-1892550900.html

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украина, россия, венгрия, виктор орбан, нато, такер карлсон, в мире