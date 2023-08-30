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Орбан заявил о давно упущенном шансе НАТО принять в свой состав Украину - РИА Новости, 30.08.2023
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04:48 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/nato-1893049322.html
Орбан заявил о давно упущенном шансе НАТО принять в свой состав Украину
Орбан заявил о давно упущенном шансе НАТО принять в свой состав Украину - РИА Новости, 30.08.2023
Орбан заявил о давно упущенном шансе НАТО принять в свой состав Украину
НАТО упустила исторический шанс принять в свои ряды Украину 15 лет назад, теперь такой возможности нет из-за усиления России, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T04:48
2023-08-30T04:48
украина
россия
венгрия
виктор орбан
нато
такер карлсон
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. НАТО упустила исторический шанс принять в свои ряды Украину 15 лет назад, теперь такой возможности нет из-за усиления России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону он высказал мнение, что североатлантическая интеграция Украины была возможна на бухарестском саммите НАТО 2008 года, но "большие западные страны" тогда не смогли договориться. "Россия не была достаточно сильна, чтобы этому помешать. Так что был реальный шанс в то время интегрировать украинцев в НАТО, но его отвергли. Не было согласия между большими западными странами, и вопрос отложили", - сказал Орбан. "Но двумя-тремя годами позже русские стали сильнее, сильнее и сильнее, а сейчас они даже еще сильнее. Так что мы упустили историческую возможность, и это окно возможности больше не открыто", - добавил он. НАТО, по его словам, не может себе позволить иметь границу с Россией по восточным рубежам Украины, поскольку это бы означало "немедленную войну". Орбан призвал искать договоренности с Россией о новой архитектуре безопасности, которая бы обеспечила суверенитет Украины, но не ее членство в НАТО.
https://ria.ru/20230829/sotrudnichestvo-1893027066.html
https://ria.ru/20230827/vsu-1892550900.html
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украина, россия, венгрия, виктор орбан, нато, такер карлсон, в мире
Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Такер Карлсон, В мире
Орбан заявил о давно упущенном шансе НАТО принять в свой состав Украину

Орбан: НАТО 15 лет назад упустила исторический шанс принять Украину в свои ряды

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. НАТО упустила исторический шанс принять в свои ряды Украину 15 лет назад, теперь такой возможности нет из-за усиления России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону он высказал мнение, что североатлантическая интеграция Украины была возможна на бухарестском саммите НАТО 2008 года, но "большие западные страны" тогда не смогли договориться.
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"Россия не была достаточно сильна, чтобы этому помешать. Так что был реальный шанс в то время интегрировать украинцев в НАТО, но его отвергли. Не было согласия между большими западными странами, и вопрос отложили", - сказал Орбан.
"Но двумя-тремя годами позже русские стали сильнее, сильнее и сильнее, а сейчас они даже еще сильнее. Так что мы упустили историческую возможность, и это окно возможности больше не открыто", - добавил он.
НАТО, по его словам, не может себе позволить иметь границу с Россией по восточным рубежам Украины, поскольку это бы означало "немедленную войну". Орбан призвал искать договоренности с Россией о новой архитектуре безопасности, которая бы обеспечила суверенитет Украины, но не ее членство в НАТО.
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УкраинаРоссияВенгрияВиктор ОрбанНАТОТакер КарлсонВ мире
 
 
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