https://ria.ru/20230830/narkotiki-1893286350.html

Генпрокурор Украины признал, что ОПГ поставляют наркотики на фронт для ВСУ

Генпрокурор Украины признал, что ОПГ поставляют наркотики на фронт для ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023

Генпрокурор Украины признал, что ОПГ поставляют наркотики на фронт для ВСУ

Транснациональная организованная преступность действует на территории Украины, группировки поставляют на фронт украинским военным наркотические средства, заявил РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T23:40

2023-08-30T23:40

2023-08-30T23:40

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андрей костин (банкир)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Транснациональная организованная преступность действует на территории Украины, группировки поставляют на фронт украинским военным наркотические средства, заявил генеральный прокурор Андрей Костин в ходе координационного совещания с руководителями правоохранительных органов. Костин сообщил, что необходимо усилить противодействие незаконному производству и использованию наркотических средств и прекурсоров на Украине. "Организованная преступность постоянно рядом... Мы видим, что могут существовать цепочки поставки этих средств (наркотиков - ред.) на линию фронта, в Вооруженные силы. Мы этому противодействуем и понимаем, что это направление есть и будет нашим приоритетным, пока мы не прекратим эту деятельность на уровне нашего государства", - написал он в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что вопросы сложные, поскольку "имеют трансграничное измерение". При этом он добавил, что активизация организованной преступности - это опыт всех стран, переживших войну или вооруженные конфликты. Все партнеры Украины эффективно помогают как на уровне европейских институций, так и на уровне министерства юстиции США и Федерального бюро расследований, резюмировал генпрокурор.

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882045430.html

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в мире, украина, андрей костин (банкир), сша, здоровье - общество