https://ria.ru/20230830/nadezhda-1893070111.html

"Шансов нет". В Великобритании разрушили главную надежду Зеленского

"Шансов нет". В Великобритании разрушили главную надежду Зеленского - РИА Новости, 30.08.2023

"Шансов нет". В Великобритании разрушили главную надежду Зеленского

У Украины нет ни единого шанса на вступление в Европейский союз, к такому мнению пришел обозреватель The Telegraph и британский полковник в отставке Ричард... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:35

2023-08-30T09:35

2023-08-30T10:17

украина

великобритания

владимир зеленский

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. У Украины нет ни единого шанса на вступление в Европейский союз, к такому мнению пришел обозреватель The Telegraph и британский полковник в отставке Ричард Кемп."Самая большая услуга, которую ЕС может оказать народу Украины, — это не питать напрасных надежд на членство в каком-то неопределенном будущем", — считает эксперт.По его словам, Украину не примут в союз из-за стоимости этого процесса и дальнейшей поддержки разоренной военным конфликтом страны. Кемп утверждает, что ситуация может поменяться, если удастся внести существенные изменения в распределение бюджета ЕС и процесс принятия решений, но этого, скорее всего, не произойдет.Кроме того, ее членство нарушит баланс власти в Евросоюзе, который поддерживают Германия и Франция, поскольку страна будет обладать значительным влиянием из-за размера своего населения, говорится в статье."Учитывая, что некоторые нынешние страны-участницы могут многое потерять как в плане экономических выгод, так и в плане национального суверенитета, масштабные изменения, необходимые для принятия Украины, несомненно, займут много лет и, возможно, в конечном итоге окажутся недостижимыми", — подытожил он.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях Киеву поставила несколько условий, в соблюдении которых Украина пока сильно не преуспела.

https://ria.ru/20230830/vybory-1893067595.html

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украина, великобритания, владимир зеленский, евросоюз, в мире