https://ria.ru/20230830/moskva-1893338283.html
Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за 10 лет снизился на 30%
Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за 10 лет снизился на 30% - РИА Новости, 31.08.2023
Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за 10 лет снизился на 30%
Объем сброса сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за десять лет снизился ориентировочно на 30%, сообщил руководитель столичного департамента... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-30T17:57
2023-08-30T17:57
2023-08-31T10:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
городское хозяйство москвы
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831569457_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_cd0244eca91aa4ba72c329472e84c1e5.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Объем сброса сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за десять лет снизился ориентировочно на 30%, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "За счет ресурсосбережения у потребителей, реконструкции сетей, модернизации очистных сооружений объем сброса сточных вод и загрязняющих веществ за десять лет снизился ориентировочно на 30 процентов", - сказал Кульбачевский на пленарной сессии "Резервы улучшения экологической обстановки, роль "зелёного" финансирования" Дня Комплекса городского хозяйства Москвы в рамках Московского урбанистического форума. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября.
https://ria.ru/20230828/moskva-1892728854.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, антон кульбачевский, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023), Городское хозяйство Москвы