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Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за 10 лет снизился на 30% - РИА Новости, 31.08.2023
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17:57 30.08.2023 (обновлено: 10:54 31.08.2023)
https://ria.ru/20230830/moskva-1893338283.html
Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за 10 лет снизился на 30%
Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за 10 лет снизился на 30% - РИА Новости, 31.08.2023
Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за 10 лет снизился на 30%
Объем сброса сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за десять лет снизился ориентировочно на 30%, сообщил руководитель столичного департамента... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-30T17:57
2023-08-31T10:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Объем сброса сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за десять лет снизился ориентировочно на 30%, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "За счет ресурсосбережения у потребителей, реконструкции сетей, модернизации очистных сооружений объем сброса сточных вод и загрязняющих веществ за десять лет снизился ориентировочно на 30 процентов", - сказал Кульбачевский на пленарной сессии "Резервы улучшения экологической обстановки, роль "зелёного" финансирования" Дня Комплекса городского хозяйства Москвы в рамках Московского урбанистического форума. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября.
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москва, антон кульбачевский, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023), Городское хозяйство Москвы

Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за 10 лет снизился на 30%

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАндреевский железнодорожный мост Малого кольца Московской железной дороги через Москву-реку
Андреевский железнодорожный мост Малого кольца Московской железной дороги через Москву-реку - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Андреевский железнодорожный мост Малого кольца Московской железной дороги через Москву-реку
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Объем сброса сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за десять лет снизился ориентировочно на 30%, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"За счет ресурсосбережения у потребителей, реконструкции сетей, модернизации очистных сооружений объем сброса сточных вод и загрязняющих веществ за десять лет снизился ориентировочно на 30 процентов", - сказал Кульбачевский на пленарной сессии "Резервы улучшения экологической обстановки, роль "зелёного" финансирования" Дня Комплекса городского хозяйства Москвы в рамках Московского урбанистического форума.
Около 400 т мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы с начала навигации - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Около 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы
28 августа, 17:31
Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнтон КульбачевскийМосковский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023)Городское хозяйство Москвы
 
 
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