https://ria.ru/20230830/moskva-1893338283.html

Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за 10 лет снизился на 30%

Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за 10 лет снизился на 30% - РИА Новости, 31.08.2023

Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за 10 лет снизился на 30%

Объем сброса сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за десять лет снизился ориентировочно на 30%, сообщил руководитель столичного департамента... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-30T17:57

2023-08-30T17:57

2023-08-31T10:54

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Объем сброса сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за десять лет снизился ориентировочно на 30%, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "За счет ресурсосбережения у потребителей, реконструкции сетей, модернизации очистных сооружений объем сброса сточных вод и загрязняющих веществ за десять лет снизился ориентировочно на 30 процентов", - сказал Кульбачевский на пленарной сессии "Резервы улучшения экологической обстановки, роль "зелёного" финансирования" Дня Комплекса городского хозяйства Москвы в рамках Московского урбанистического форума. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября.

https://ria.ru/20230828/moskva-1892728854.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, антон кульбачевский, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), городское хозяйство москвы