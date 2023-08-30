https://ria.ru/20230830/moskva-1893337601.html
Когенерационные технологии сократили выбросы предприятий ТЭК Москвы на 30%
Когенерационные технологии сократили выбросы предприятий ТЭК Москвы на 30% - РИА Новости, 31.08.2023
Когенерационные технологии сократили выбросы предприятий ТЭК Москвы на 30%
Выбросы сократились на 30% на предприятиях теплоэнергетического комплекса Москвы за счет внедрения когенерационных технологий, сообщил руководитель столичного... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-30T18:05
2023-08-30T18:05
2023-08-31T10:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
капотня
антон кульбачевский
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Выбросы сократились на 30% на предприятиях теплоэнергетического комплекса Москвы за счет внедрения когенерационных технологий, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. По его словам, для города важно сохранение промышленного потенциала при улучшении качества окружающей среды. Сейчас в Москве около 3500 предприятий, и предприятия вкладываются в технологические новации, имеющие экологический эффект. "Главный ориентир - производство продукции без негативного воздействия на окружающую среду. Предприятия, которые этому критерию не соответствуют, подлежат обязательной модернизации. Например, московский нефтеперерабатывающий завод в 2012 году начал масштабную реконструкцию, уже более чем на 80% обновил производственные мощности и снизил воздействие на окружающую среду на 75%... На предприятиях теплоэнергетического комплекса за счет внедрения когенерационных технологий удалось на 30% сократить выбросы", - сказал Кульбачевский на пленарной сессии "Резервы улучшения экологической обстановки, роль "зелёного" финансирования" Дня Комплекса городского хозяйства Москвы в рамках Московского урбанистического форума. Он отметил, что от жителей района Капотня поступает на горячую линию не более 10 жалоб в год, раньше их были тысячи. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября.
https://ria.ru/20230828/moskva-1892728854.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, капотня, антон кульбачевский, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капотня, Антон Кульбачевский, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023), Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Выбросы сократились на 30% на предприятиях теплоэнергетического комплекса Москвы за счет внедрения когенерационных технологий, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
По его словам, для города важно сохранение промышленного потенциала при улучшении качества окружающей среды. Сейчас в Москве около 3500 предприятий, и предприятия вкладываются в технологические новации, имеющие экологический эффект.
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"Главный ориентир - производство продукции без негативного воздействия на окружающую среду. Предприятия, которые этому критерию не соответствуют, подлежат обязательной модернизации. Например, московский нефтеперерабатывающий завод в 2012 году начал масштабную реконструкцию, уже более чем на 80% обновил производственные мощности и снизил воздействие на окружающую среду на 75%... На предприятиях теплоэнергетического комплекса за счет внедрения когенерационных технологий удалось на 30% сократить выбросы", - сказал Кульбачевский на пленарной сессии "Резервы улучшения экологической обстановки, роль "зелёного" финансирования" Дня Комплекса городского хозяйства Москвы в рамках Московского урбанистического форума.
Он отметил, что от жителей района Капотня
поступает на горячую линию не более 10 жалоб в год, раньше их были тысячи.
Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября.