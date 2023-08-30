https://ria.ru/20230830/moskva-1893337601.html

Когенерационные технологии сократили выбросы предприятий ТЭК Москвы на 30%

Когенерационные технологии сократили выбросы предприятий ТЭК Москвы на 30% - РИА Новости, 31.08.2023

Когенерационные технологии сократили выбросы предприятий ТЭК Москвы на 30%

Выбросы сократились на 30% на предприятиях теплоэнергетического комплекса Москвы за счет внедрения когенерационных технологий, сообщил руководитель столичного... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-30T18:05

2023-08-30T18:05

2023-08-31T10:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

капотня

антон кульбачевский

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859059053_69:0:3678:2030_1920x0_80_0_0_4dbe8e87fe891ffe52166c6b8e3ebde4.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Выбросы сократились на 30% на предприятиях теплоэнергетического комплекса Москвы за счет внедрения когенерационных технологий, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. По его словам, для города важно сохранение промышленного потенциала при улучшении качества окружающей среды. Сейчас в Москве около 3500 предприятий, и предприятия вкладываются в технологические новации, имеющие экологический эффект. "Главный ориентир - производство продукции без негативного воздействия на окружающую среду. Предприятия, которые этому критерию не соответствуют, подлежат обязательной модернизации. Например, московский нефтеперерабатывающий завод в 2012 году начал масштабную реконструкцию, уже более чем на 80% обновил производственные мощности и снизил воздействие на окружающую среду на 75%... На предприятиях теплоэнергетического комплекса за счет внедрения когенерационных технологий удалось на 30% сократить выбросы", - сказал Кульбачевский на пленарной сессии "Резервы улучшения экологической обстановки, роль "зелёного" финансирования" Дня Комплекса городского хозяйства Москвы в рамках Московского урбанистического форума. Он отметил, что от жителей района Капотня поступает на горячую линию не более 10 жалоб в год, раньше их были тысячи. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября.

https://ria.ru/20230828/moskva-1892728854.html

москва

капотня

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, капотня, антон кульбачевский, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), городское хозяйство москвы