https://ria.ru/20230830/moskva-1893336385.html

Качество воздуха в жилой зоне Москвы к 2030 году станет лучше

Качество воздуха в жилой зоне Москвы к 2030 году станет лучше - РИА Новости, 31.08.2023

Качество воздуха в жилой зоне Москвы к 2030 году станет лучше

Качество воздуха в жилой зоне Москвы к 2030 году станет на 20% лучше, чем было в 2010 году, также в планах на 30% сократить выбросы парниковых газов от уровня... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-30T18:28

2023-08-30T18:28

2023-08-31T10:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

московский урбанистический форум

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Качество воздуха в жилой зоне Москвы к 2030 году станет на 20% лучше, чем было в 2010 году, также в планах на 30% сократить выбросы парниковых газов от уровня 1990 года и на 7% снизить объем сброса сточных вод в водные объекты, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "Мы и дальше планируем наращивать портфель "зеленых" проектов. Именно они обеспечивают нам дальнейший резерв улучшения экологии. Цели у нас амбициозные: к 2030 году мы хотим на 20% улучшить качество воздуха в жилой зоне (от уровня 2010 года - ред.)", - сказал Кульбачевский на пленарной сессии "Резервы улучшения экологической обстановки, роль "зелёного" финансирования" Дня Комплекса городского хозяйства Москвы в рамках Московского урбанистического форума. Он отметил, что также в планах на 30% сократить выбросы парниковых газов от уровня 1990 года и на 7% снизить объем сброса сточных вод в водные объекты. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор, оно продлится до 10 сентября.

https://ria.ru/20230828/moskva-1892728854.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, антон кульбачевский, московский урбанистический форум