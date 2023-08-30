https://ria.ru/20230830/moskva-1893336385.html
Качество воздуха в жилой зоне Москвы к 2030 году станет лучше
Качество воздуха в жилой зоне Москвы к 2030 году станет лучше - РИА Новости, 31.08.2023
Качество воздуха в жилой зоне Москвы к 2030 году станет лучше
Качество воздуха в жилой зоне Москвы к 2030 году станет на 20% лучше, чем было в 2010 году, также в планах на 30% сократить выбросы парниковых газов от уровня... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-30T18:28
2023-08-30T18:28
2023-08-31T10:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
московский урбанистический форум
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Качество воздуха в жилой зоне Москвы к 2030 году станет на 20% лучше, чем было в 2010 году, также в планах на 30% сократить выбросы парниковых газов от уровня 1990 года и на 7% снизить объем сброса сточных вод в водные объекты, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. "Мы и дальше планируем наращивать портфель "зеленых" проектов. Именно они обеспечивают нам дальнейший резерв улучшения экологии. Цели у нас амбициозные: к 2030 году мы хотим на 20% улучшить качество воздуха в жилой зоне (от уровня 2010 года - ред.)", - сказал Кульбачевский на пленарной сессии "Резервы улучшения экологической обстановки, роль "зелёного" финансирования" Дня Комплекса городского хозяйства Москвы в рамках Московского урбанистического форума. Он отметил, что также в планах на 30% сократить выбросы парниковых газов от уровня 1990 года и на 7% снизить объем сброса сточных вод в водные объекты. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор, оно продлится до 10 сентября.
https://ria.ru/20230828/moskva-1892728854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, антон кульбачевский, московский урбанистический форум
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Антон Кульбачевский, Московский урбанистический форум
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Качество воздуха в жилой зоне Москвы к 2030 году станет на 20% лучше, чем было в 2010 году, также в планах на 30% сократить выбросы парниковых газов от уровня 1990 года и на 7% снизить объем сброса сточных вод в водные объекты, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Мы и дальше планируем наращивать портфель "зеленых" проектов. Именно они обеспечивают нам дальнейший резерв улучшения экологии. Цели у нас амбициозные: к 2030 году мы хотим на 20% улучшить качество воздуха в жилой зоне (от уровня 2010 года - ред.)", - сказал Кульбачевский на пленарной сессии "Резервы улучшения экологической обстановки, роль "зелёного" финансирования" Дня Комплекса городского хозяйства Москвы в рамках Московского урбанистического форума.
Около 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы
Он отметил, что также в планах на 30% сократить выбросы парниковых газов от уровня 1990 года и на 7% снизить объем сброса сточных вод в водные объекты.
Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж
и Гостиный двор, оно продлится до 10 сентября.