https://ria.ru/20230830/moskva-1893148193.html

Москва за семь лет стала 4 городом в мире по созданию городской среды

Москва за семь лет стала 4 городом в мире по созданию городской среды - РИА Новости, 30.08.2023

Москва за семь лет стала 4 городом в мире по созданию городской среды

За последние 7 лет Москва стала четвертым городом в мире по созданию комфортной городской среды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:36

2023-08-30T13:36

2023-08-30T13:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. За последние 7 лет Москва стала четвертым городом в мире по созданию комфортной городской среды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Нам нельзя на сегодняшний день останавливаться в создании нормальной комфортной городской среды. Система, методы, стандарты в городе отработаны. Средства на эти цели есть, силы специалистов на выполнение этих целей есть… За последние 7 лет Москва стала четвертым ведущим городом в мире по созданию комфортной городской среды", - сказал Бирюков во время пленарной сессии на Дне городского хозяйства в рамках Московского урбанистического форума. Также Бирюков отметил, что после 2011 года в городе созданы, отремонтированы, благоустроены 520 улиц. Кроме того, по словам заммэра, за 10 лет в Москве почти в два раза увеличилось количество осветительных приборов. При этом, Бирюков подчеркнул, что потребление электрической энергии осталось на уровне 2010 года. Глава комплекса городского хозяйства также добавил, что количество пожаров в Москве в 3,3 раза ниже в сравнении со всей Россией. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября. РИА Новости Недвижимость является генеральным информационным партнером МУФ.

https://realty.ria.ru/20230829/khamovnik-1892897370.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)