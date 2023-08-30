https://ria.ru/20230830/moskva-1893148193.html
Москва за семь лет стала 4 городом в мире по созданию городской среды
Москва за семь лет стала 4 городом в мире по созданию городской среды - РИА Новости, 30.08.2023
Москва за семь лет стала 4 городом в мире по созданию городской среды
За последние 7 лет Москва стала четвертым городом в мире по созданию комфортной городской среды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:36
2023-08-30T13:36
2023-08-30T13:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. За последние 7 лет Москва стала четвертым городом в мире по созданию комфортной городской среды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Нам нельзя на сегодняшний день останавливаться в создании нормальной комфортной городской среды. Система, методы, стандарты в городе отработаны. Средства на эти цели есть, силы специалистов на выполнение этих целей есть… За последние 7 лет Москва стала четвертым ведущим городом в мире по созданию комфортной городской среды", - сказал Бирюков во время пленарной сессии на Дне городского хозяйства в рамках Московского урбанистического форума. Также Бирюков отметил, что после 2011 года в городе созданы, отремонтированы, благоустроены 520 улиц. Кроме того, по словам заммэра, за 10 лет в Москве почти в два раза увеличилось количество осветительных приборов. При этом, Бирюков подчеркнул, что потребление электрической энергии осталось на уровне 2010 года. Глава комплекса городского хозяйства также добавил, что количество пожаров в Москве в 3,3 раза ниже в сравнении со всей Россией. Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж и Гостиный двор и продлится до 10 сентября. РИА Новости Недвижимость является генеральным информационным партнером МУФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023)
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. За последние 7 лет Москва стала четвертым городом в мире по созданию комфортной городской среды, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Нам нельзя на сегодняшний день останавливаться в создании нормальной комфортной городской среды. Система, методы, стандарты в городе отработаны. Средства на эти цели есть, силы специалистов на выполнение этих целей есть… За последние 7 лет Москва стала четвертым ведущим городом в мире по созданию комфортной городской среды", - сказал Бирюков во время пленарной сессии на Дне городского хозяйства в рамках Московского урбанистического форума.
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Также Бирюков отметил, что после 2011 года в городе созданы, отремонтированы, благоустроены 520 улиц. Кроме того, по словам заммэра, за 10 лет в Москве почти в два раза увеличилось количество осветительных приборов. При этом, Бирюков подчеркнул, что потребление электрической энергии осталось на уровне 2010 года.
Глава комплекса городского хозяйства также добавил, что количество пожаров в Москве в 3,3 раза ниже в сравнении со всей Россией
.
Московский урбанистический форум проходит в 2023 году в 12-й раз. В этом году мероприятие охватывает сразу четыре площадки - Зарядье, Лужники, Манеж
и Гостиный двор и продлится до 10 сентября. РИА Новости Недвижимость является генеральным информационным партнером МУФ.