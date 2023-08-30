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Гагин прокомментировал митинг родственников пленных украинцев в Киеве - РИА Новости, 30.08.2023
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19:49 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/miting-1893256432.html
Гагин прокомментировал митинг родственников пленных украинцев в Киеве
Гагин прокомментировал митинг родственников пленных украинцев в Киеве - РИА Новости, 30.08.2023
Гагин прокомментировал митинг родственников пленных украинцев в Киеве
Советник врио главы ДНР Ян Гагин назвал "прозрением" жителей Украины митинг в центре Киева, где в среду собрались родные пленных и пропавших без вести... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T19:49
2023-08-30T19:49
в мире
киев
ян гагин
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин назвал "прозрением" жителей Украины митинг в центре Киева, где в среду собрались родные пленных и пропавших без вести украинских военных, и не исключил, что вскоре Владимира Зеленского "поднимут на вилы". По его словам, таких украинских военных "действительно очень много". "Если верить статистике и данным сети МТС украинской, которая сделала рекламный ролик о том, что более 400 тысяч солдат Украины больше никогда не возьмут трубку, потом этот ролик был срочно "замят" и изъят отовсюду, но в сети его можно найти, о потерях и без вести пропавших говорит как раз эта цифра… Это очень много", - сказал Гагин РИА Новости. По его словам, на теперь на Украине "наступает горькое похмелье и прозрение". "Ждем, что будет дальше. Может быть, действительно Зеленского скоро поднимут на вилы", - отметил Гагин. В среду, как сообщало украинское издание "Общественное", родные пропавших без вести и пленных украинских военных собрались на мирную акцию на площади Независимости в самом центре Киева, они призвали власти помочь найти их родных.
https://ria.ru/20230830/aktsiya-1893197710.html
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в мире, киев, ян гагин, украина, владимир зеленский
В мире, Киев, Ян Гагин, Украина, Владимир Зеленский
Гагин прокомментировал митинг родственников пленных украинцев в Киеве

Гагин о митинге родственников пленных бойцов ВСУ: на Украине наступает прозрение

© РИА НовостиСоветник главы правительства ДНР Ян Гагин
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин назвал "прозрением" жителей Украины митинг в центре Киева, где в среду собрались родные пленных и пропавших без вести украинских военных, и не исключил, что вскоре Владимира Зеленского "поднимут на вилы".
По его словам, таких украинских военных "действительно очень много".
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«
"Если верить статистике и данным сети МТС украинской, которая сделала рекламный ролик о том, что более 400 тысяч солдат Украины больше никогда не возьмут трубку, потом этот ролик был срочно "замят" и изъят отовсюду, но в сети его можно найти, о потерях и без вести пропавших говорит как раз эта цифра… Это очень много", - сказал Гагин РИА Новости.
По его словам, на теперь на Украине "наступает горькое похмелье и прозрение".
«
"Ждем, что будет дальше. Может быть, действительно Зеленского скоро поднимут на вилы", - отметил Гагин.
В среду, как сообщало украинское издание "Общественное", родные пропавших без вести и пленных украинских военных собрались на мирную акцию на площади Независимости в самом центре Киева, они призвали власти помочь найти их родных.
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