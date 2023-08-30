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В Ниамее женщины организовали митинг, призывая Францию уйти из Нигера - РИА Новости, 30.08.2023
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12:46 30.08.2023 (обновлено: 17:39 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/miting-1893134707.html
В Ниамее женщины организовали митинг, призывая Францию уйти из Нигера
В Ниамее женщины организовали митинг, призывая Францию уйти из Нигера - РИА Новости, 30.08.2023
В Ниамее женщины организовали митинг, призывая Францию уйти из Нигера
Женщины организовали массовый митинг рядом с французской военной базой в Ниамей, который они назвали "шумным митингом", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:46
2023-08-30T17:39
нигер
франция
ниамей
эммануэль макрон
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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НИАМЕЙ, 30 авг – РИА Новости. Женщины организовали массовый митинг рядом с французской военной базой в Ниамей, который они назвали "шумным митингом", сообщает корреспондент РИА Новости. Женская часть населения собралась у главного въезда на иностранную базу с кастрюлями, металлическими крышками и половниками. Участниц акции оцепили стражи порядка, перед въездными воротами установили заградительные сооружения. "Говорят, французы не любят шум. Мы решили устроить им шумный митинг, чтобы поторопить их с уходом. Они должны уйти с нашей земли", - сказала РИА Новости одна из участниц акции. Массовые митинги с участием ряда генералов армии Нигера прошли у французской базы в Ниамей также в субботу и воскресенье. Участники скандировали лозунги в поддержку армии и высказывали свою позицию против Франции. В том числе в пятницу МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции и попросил его покинуть страну в течение 48 часов. В Париже в свою очередь заявили, что приняли к сведению просьбу, отметив, что у мятежников нет полномочий просить об этом. В понедельник ряд СМИ со ссылкой на соцсети сообщил, что новые власти Нигера отключили дипмиссию от систем жизнеобеспечения. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в понедельник подтвердил, что французский посол останется в Нигере, несмотря на давление правительства мятежников. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230829/niger-1892981756.html
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нигер, франция, ниамей, эммануэль макрон, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
Нигер, Франция, Ниамей, Эммануэль Макрон, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
В Ниамее женщины организовали митинг, призывая Францию уйти из Нигера

В Ниамее женщины вышли на массовый митинг с требованием к Франции уйти из Нигера

© AFP 2023Протест возле возле авиабазы Франции в Ниамее, Нигер
Протест возле возле авиабазы Франции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023
Протест возле возле авиабазы Франции в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
НИАМЕЙ, 30 авг – РИА Новости. Женщины организовали массовый митинг рядом с французской военной базой в Ниамей, который они назвали "шумным митингом", сообщает корреспондент РИА Новости.
Женская часть населения собралась у главного въезда на иностранную базу с кастрюлями, металлическими крышками и половниками. Участниц акции оцепили стражи порядка, перед въездными воротами установили заградительные сооружения.
"Говорят, французы не любят шум. Мы решили устроить им шумный митинг, чтобы поторопить их с уходом. Они должны уйти с нашей земли", - сказала РИА Новости одна из участниц акции.
Массовые митинги с участием ряда генералов армии Нигера прошли у французской базы в Ниамей также в субботу и воскресенье. Участники скандировали лозунги в поддержку армии и высказывали свою позицию против Франции.
В том числе в пятницу МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции и попросил его покинуть страну в течение 48 часов. В Париже в свою очередь заявили, что приняли к сведению просьбу, отметив, что у мятежников нет полномочий просить об этом. В понедельник ряд СМИ со ссылкой на соцсети сообщил, что новые власти Нигера отключили дипмиссию от систем жизнеобеспечения. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в понедельник подтвердил, что французский посол останется в Нигере, несмотря на давление правительства мятежников.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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