В Ниамее женщины организовали митинг, призывая Францию уйти из Нигера
В Ниамее женщины вышли на массовый митинг с требованием к Франции уйти из Нигера
НИАМЕЙ, 30 авг – РИА Новости. Женщины организовали массовый митинг рядом с французской военной базой в Ниамей, который они назвали "шумным митингом", сообщает корреспондент РИА Новости.
Женская часть населения собралась у главного въезда на иностранную базу с кастрюлями, металлическими крышками и половниками. Участниц акции оцепили стражи порядка, перед въездными воротами установили заградительные сооружения.
"Говорят, французы не любят шум. Мы решили устроить им шумный митинг, чтобы поторопить их с уходом. Они должны уйти с нашей земли", - сказала РИА Новости одна из участниц акции.
Массовые митинги с участием ряда генералов армии Нигера прошли у французской базы в Ниамей также в субботу и воскресенье. Участники скандировали лозунги в поддержку армии и высказывали свою позицию против Франции.
В том числе в пятницу МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции и попросил его покинуть страну в течение 48 часов. В Париже в свою очередь заявили, что приняли к сведению просьбу, отметив, что у мятежников нет полномочий просить об этом. В понедельник ряд СМИ со ссылкой на соцсети сообщил, что новые власти Нигера отключили дипмиссию от систем жизнеобеспечения. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в понедельник подтвердил, что французский посол останется в Нигере, несмотря на давление правительства мятежников.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.