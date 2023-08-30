https://ria.ru/20230830/miting-1893134707.html

В Ниамее женщины организовали митинг, призывая Францию уйти из Нигера

В Ниамее женщины организовали митинг, призывая Францию уйти из Нигера - РИА Новости, 30.08.2023

В Ниамее женщины организовали митинг, призывая Францию уйти из Нигера

Женщины организовали массовый митинг рядом с французской военной базой в Ниамей, который они назвали "шумным митингом", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:46

2023-08-30T12:46

2023-08-30T17:39

нигер

франция

ниамей

эммануэль макрон

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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НИАМЕЙ, 30 авг – РИА Новости. Женщины организовали массовый митинг рядом с французской военной базой в Ниамей, который они назвали "шумным митингом", сообщает корреспондент РИА Новости. Женская часть населения собралась у главного въезда на иностранную базу с кастрюлями, металлическими крышками и половниками. Участниц акции оцепили стражи порядка, перед въездными воротами установили заградительные сооружения. "Говорят, французы не любят шум. Мы решили устроить им шумный митинг, чтобы поторопить их с уходом. Они должны уйти с нашей земли", - сказала РИА Новости одна из участниц акции. Массовые митинги с участием ряда генералов армии Нигера прошли у французской базы в Ниамей также в субботу и воскресенье. Участники скандировали лозунги в поддержку армии и высказывали свою позицию против Франции. В том числе в пятницу МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции и попросил его покинуть страну в течение 48 часов. В Париже в свою очередь заявили, что приняли к сведению просьбу, отметив, что у мятежников нет полномочий просить об этом. В понедельник ряд СМИ со ссылкой на соцсети сообщил, что новые власти Нигера отключили дипмиссию от систем жизнеобеспечения. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в понедельник подтвердил, что французский посол останется в Нигере, несмотря на давление правительства мятежников. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230829/niger-1892981756.html

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нигер, франция, ниамей, эммануэль макрон, мохамед базум, переворот в нигере — 2023