https://ria.ru/20230830/mishustin-1893198985.html

Мишустин запустил подмосковную подстанцию "Пахра" после реконструкции

Мишустин запустил подмосковную подстанцию "Пахра" после реконструкции - РИА Новости, 30.08.2023

Мишустин запустил подмосковную подстанцию "Пахра" после реконструкции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии запуска подстанции "500 кВ Пахра" после комплексной реконструкции, которая стала самым масштабным... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:15

2023-08-30T16:15

2023-08-30T19:20

московская область (подмосковье)

россия

москва

михаил мишустин

андрей воробьев

александр новак

россети

домодедово (аэропорт)

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ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии запуска подстанции "500 кВ Пахра" после комплексной реконструкции, которая стала самым масштабным проектом по обновлению электросетевой подстанции в России за последние 5 лет. Вместе с главой правительства на церемонии запуска присутствовали вице-премьер Александр Новак, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, полпред в ЦФО Игорь Щеголев, генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин. Мишустин поздравил сотрудников подстанции с завершением реконструкции и отметил, что она имеет важнейшее значение для бесперебойного электроснабжения Москвы и Московской области. "Это, без преувеличения, большое достижение наших специалистов, разработчиков, инженеров, и речь идёт не только о сложном оборудовании, но и о полностью отечественном программном обеспечении, которое здесь применено. В целом подобных проектов во всем мире по уровню мощности и надежности не так много. Реализовать такие проекты способны только крупнейшие технологические лидеры, и вы ещё раз доказали, что Россия входит в их число", - отметил он. По словам Мишустина, развитие компетенций в наукоемких сферах и укрепление независимости России от западных продуктов является лучшим ответом на санкции против неё. В свою очередь Рюмин отметил, что обновлённая подстанция может обеспечить надежным электроснабжением порядка 1,5 млн человек. Благодаря увеличению мощности подстанции появится возможность присоединить к ней новые строящиеся объекты - промышленные, инфраструктурные, социальные, а также новые жилые комплексы в Домодедово, Подольске, Троицке, Чехове, Серпухове, рассказал он. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал подстанцию важным инфраструктурным проектом для региона, в том числе и потому, что его появление важно с экономической точки зрения, для обеспечения электричеством технопарков и предприятий. "Очень надеюсь, что... это позволит огромному количеству людей приехать в Подмосковье и обеспечить себе новое качество жизни", - добавил он. Подстанция является опорным звеном южного сегмента Московского энергетического кольца – одного из крупнейших в мире высоковольтных комплексов, системообразующей сети Москвы и Подмосковья, включающей в себя девять крупнейших питающих центров и соединяющие их линии электропередачи общей протяженностью 376 км. Подстанция "Пахра" обеспечивает электроснабжение шести городских округов Московского региона с населением около 1,4 млн человек, международного аэропорта Домодедово с пассажиропотоком более 21 млн человек в 2022 году, дата-центра VK, Центрального института авиационного машиностроения им. П.И. Баранова, завода по производству энергосберегающего стекла. Трансформаторная мощность подстанции в результате реконструкции была увеличена в 2,2 раза – с 750 до 1700 МВА. Также подстанция была преобразована в объект "закрытого типа", что позволило втрое сократить занимаемую площадь, снизить уровень шума и иного воздействия на экологию, гарантировать высокий уровень пожаробезопасности. Кроме того, в Московском регионе впервые на подстанции сверхвысокого класса напряжения 500 кВ была реализована технология дистанционного управления. Управление энергообъектом и контроль за состоянием оборудования на подстанции будут осуществляться в автоматизированном режиме с рабочего места дежурного оперативного персонала.

https://ria.ru/20230822/mishustin-1891592301.html

https://ria.ru/20181226/1548747895.html

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Дарья Буймова

московская область (подмосковье), россия, москва, михаил мишустин, андрей воробьев, александр новак, россети, домодедово (аэропорт), общество