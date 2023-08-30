https://ria.ru/20230830/mishustin-1893198985.html
Мишустин запустил подмосковную подстанцию "Пахра" после реконструкции
Мишустин запустил подмосковную подстанцию "Пахра" после реконструкции - РИА Новости, 30.08.2023
Мишустин запустил подмосковную подстанцию "Пахра" после реконструкции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии запуска подстанции "500 кВ Пахра" после комплексной реконструкции, которая стала самым масштабным... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:15
2023-08-30T16:15
2023-08-30T19:20
московская область (подмосковье)
россия
москва
михаил мишустин
андрей воробьев
александр новак
россети
домодедово (аэропорт)
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ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии запуска подстанции "500 кВ Пахра" после комплексной реконструкции, которая стала самым масштабным проектом по обновлению электросетевой подстанции в России за последние 5 лет. Вместе с главой правительства на церемонии запуска присутствовали вице-премьер Александр Новак, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, полпред в ЦФО Игорь Щеголев, генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин. Мишустин поздравил сотрудников подстанции с завершением реконструкции и отметил, что она имеет важнейшее значение для бесперебойного электроснабжения Москвы и Московской области. "Это, без преувеличения, большое достижение наших специалистов, разработчиков, инженеров, и речь идёт не только о сложном оборудовании, но и о полностью отечественном программном обеспечении, которое здесь применено. В целом подобных проектов во всем мире по уровню мощности и надежности не так много. Реализовать такие проекты способны только крупнейшие технологические лидеры, и вы ещё раз доказали, что Россия входит в их число", - отметил он. По словам Мишустина, развитие компетенций в наукоемких сферах и укрепление независимости России от западных продуктов является лучшим ответом на санкции против неё. В свою очередь Рюмин отметил, что обновлённая подстанция может обеспечить надежным электроснабжением порядка 1,5 млн человек. Благодаря увеличению мощности подстанции появится возможность присоединить к ней новые строящиеся объекты - промышленные, инфраструктурные, социальные, а также новые жилые комплексы в Домодедово, Подольске, Троицке, Чехове, Серпухове, рассказал он. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал подстанцию важным инфраструктурным проектом для региона, в том числе и потому, что его появление важно с экономической точки зрения, для обеспечения электричеством технопарков и предприятий. "Очень надеюсь, что... это позволит огромному количеству людей приехать в Подмосковье и обеспечить себе новое качество жизни", - добавил он. Подстанция является опорным звеном южного сегмента Московского энергетического кольца – одного из крупнейших в мире высоковольтных комплексов, системообразующей сети Москвы и Подмосковья, включающей в себя девять крупнейших питающих центров и соединяющие их линии электропередачи общей протяженностью 376 км. Подстанция "Пахра" обеспечивает электроснабжение шести городских округов Московского региона с населением около 1,4 млн человек, международного аэропорта Домодедово с пассажиропотоком более 21 млн человек в 2022 году, дата-центра VK, Центрального института авиационного машиностроения им. П.И. Баранова, завода по производству энергосберегающего стекла. Трансформаторная мощность подстанции в результате реконструкции была увеличена в 2,2 раза – с 750 до 1700 МВА. Также подстанция была преобразована в объект "закрытого типа", что позволило втрое сократить занимаемую площадь, снизить уровень шума и иного воздействия на экологию, гарантировать высокий уровень пожаробезопасности. Кроме того, в Московском регионе впервые на подстанции сверхвысокого класса напряжения 500 кВ была реализована технология дистанционного управления. Управление энергообъектом и контроль за состоянием оборудования на подстанции будут осуществляться в автоматизированном режиме с рабочего места дежурного оперативного персонала.
https://ria.ru/20230822/mishustin-1891592301.html
https://ria.ru/20181226/1548747895.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, москва, михаил мишустин, андрей воробьев, александр новак, россети, домодедово (аэропорт), общество
Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Михаил Мишустин, Андрей Воробьев, Александр Новак, Россети, Домодедово (аэропорт), Общество
Мишустин запустил подмосковную подстанцию "Пахра" после реконструкции
Мишустин запустил подмосковную подстанцию "Пахра" после масштабной реконструкции
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 30 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии запуска подстанции "500 кВ Пахра" после комплексной реконструкции, которая стала самым масштабным проектом по обновлению электросетевой подстанции в России за последние 5 лет.
Вместе с главой правительства на церемонии запуска присутствовали вице-премьер Александр Новак
, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
, полпред в ЦФО Игорь Щеголев
, генеральный директор ПАО "Россети
" Андрей Рюмин.
Мишустин назвал дефицит специалистов вызовом для экономики
Мишустин поздравил сотрудников подстанции с завершением реконструкции и отметил, что она имеет важнейшее значение для бесперебойного электроснабжения Москвы
и Московской области.
«
"Это, без преувеличения, большое достижение наших специалистов, разработчиков, инженеров, и речь идёт не только о сложном оборудовании, но и о полностью отечественном программном обеспечении, которое здесь применено. В целом подобных проектов во всем мире по уровню мощности и надежности не так много. Реализовать такие проекты способны только крупнейшие технологические лидеры, и вы ещё раз доказали, что Россия входит в их число", - отметил он.
По словам Мишустина, развитие компетенций в наукоемких сферах и укрепление независимости России от западных продуктов является лучшим ответом на санкции против неё.
В свою очередь Рюмин отметил, что обновлённая подстанция может обеспечить надежным электроснабжением порядка 1,5 млн человек. Благодаря увеличению мощности подстанции появится возможность присоединить к ней новые строящиеся объекты - промышленные, инфраструктурные, социальные, а также новые жилые комплексы в Домодедово
, Подольске
, Троицке
, Чехове
, Серпухове
, рассказал он.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал подстанцию важным инфраструктурным проектом для региона, в том числе и потому, что его появление важно с экономической точки зрения, для обеспечения электричеством технопарков и предприятий.
"Очень надеюсь, что... это позволит огромному количеству людей приехать в Подмосковье и обеспечить себе новое качество жизни", - добавил он.
Подстанция является опорным звеном южного сегмента Московского энергетического кольца – одного из крупнейших в мире высоковольтных комплексов, системообразующей сети Москвы и Подмосковья, включающей в себя девять крупнейших питающих центров и соединяющие их линии электропередачи общей протяженностью 376 км.
Подстанция "Пахра" обеспечивает электроснабжение шести городских округов Московского региона с населением около 1,4 млн человек, международного аэропорта Домодедово с пассажиропотоком более 21 млн человек в 2022 году, дата-центра VK, Центрального института авиационного машиностроения им. П.И. Баранова, завода по производству энергосберегающего стекла.
Трансформаторная мощность подстанции в результате реконструкции была увеличена в 2,2 раза – с 750 до 1700 МВА. Также подстанция была преобразована в объект "закрытого типа", что позволило втрое сократить занимаемую площадь, снизить уровень шума и иного воздействия на экологию, гарантировать высокий уровень пожаробезопасности.
Кроме того, в Московском регионе впервые на подстанции сверхвысокого класса напряжения 500 кВ была реализована технология дистанционного управления. Управление энергообъектом и контроль за состоянием оборудования на подстанции будут осуществляться в автоматизированном режиме с рабочего места дежурного оперативного персонала.
В реконструкцию подстанции «Пахра» инвестируют свыше 4,4 млрд рублей