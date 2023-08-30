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Мирошник стал послом МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева - РИА Новости, 30.08.2023
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12:35 30.08.2023 (обновлено: 12:42 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/miroshnik-1893131766.html
Мирошник стал послом МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева
Мирошник стал послом МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева - РИА Новости, 30.08.2023
Мирошник стал послом МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева
Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник назначен на пост посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима, заявила на брифинге в среду официальный РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:35
2023-08-30T12:42
россия
луганская народная республика
родион мирошник
мария захарова
сергей лавров
москва
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник назначен на пост посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Приказом министра иностранных дел России Сергея Лавров в штат МИД введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. На этот пост назначен известный государственный и общественный деятель, бывший посол ЛНР в России… Родион Валерьевич Мирошник", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что на Мирошника возлагается обязанность вести взаимодействие от имени МИД России с другими федеральными и региональными органами власти, которые занимаются сбором, обобщением информации, правовой оценкой преступлений киевского режима, а также "готовить доклады на основании расследований по наиболее резонансным преступлениям в отношении мирных граждан, военнопленных, медиков, журналистов, священнослужителей и других лиц".
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россия, луганская народная республика, родион мирошник, мария захарова, сергей лавров, москва
Россия, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, Мария Захарова, Сергей Лавров, Москва
Мирошник стал послом МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева

Лавров назначил Мирошника послом МИД по особым поручениям по преступлениям Киева

© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Родион Мирошник
 Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник назначен на пост посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Приказом министра иностранных дел России Сергея Лавров в штат МИД введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. На этот пост назначен известный государственный и общественный деятель, бывший посол ЛНР в России… Родион Валерьевич Мирошник", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что на Мирошника возлагается обязанность вести взаимодействие от имени МИД России с другими федеральными и региональными органами власти, которые занимаются сбором, обобщением информации, правовой оценкой преступлений киевского режима, а также "готовить доклады на основании расследований по наиболее резонансным преступлениям в отношении мирных граждан, военнопленных, медиков, журналистов, священнослужителей и других лиц".
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникМария ЗахароваСергей ЛавровМосква
 
 
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