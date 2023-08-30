https://ria.ru/20230830/miroshnik-1893131766.html

Мирошник стал послом МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева

Мирошник стал послом МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева - РИА Новости, 30.08.2023

Мирошник стал послом МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник назначен на пост посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима, заявила на брифинге в среду официальный РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:35

2023-08-30T12:35

2023-08-30T12:42

россия

луганская народная республика

родион мирошник

мария захарова

сергей лавров

москва

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник назначен на пост посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Приказом министра иностранных дел России Сергея Лавров в штат МИД введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. На этот пост назначен известный государственный и общественный деятель, бывший посол ЛНР в России… Родион Валерьевич Мирошник", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что на Мирошника возлагается обязанность вести взаимодействие от имени МИД России с другими федеральными и региональными органами власти, которые занимаются сбором, обобщением информации, правовой оценкой преступлений киевского режима, а также "готовить доклады на основании расследований по наиболее резонансным преступлениям в отношении мирных граждан, военнопленных, медиков, журналистов, священнослужителей и других лиц".

https://ria.ru/20230601/banderovtsy-1875444180.html

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луганская народная республика

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россия, луганская народная республика, родион мирошник, мария захарова, сергей лавров, москва