https://ria.ru/20230830/mi-28-1893045647.html
Вертолет Ми-28 уничтожил на Южном фронте отряд украинской пехоты
Вертолет Ми-28 уничтожил на Южном фронте отряд украинской пехоты - РИА Новости, 30.08.2023
Вертолет Ми-28 уничтожил на Южном фронте отряд украинской пехоты
Экипаж ударного вертолета Ми-28 ("Ночной охотник") уничтожил на южном фронте отряд украинской пехоты в ходе его передислокации на новые позиции, рассказал РИА... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T03:35
2023-08-30T03:35
2023-08-30T03:35
ми-28
безопасность
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 30 авг – РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ми-28 ("Ночной охотник") уничтожил на южном фронте отряд украинской пехоты в ходе его передислокации на новые позиции, рассказал РИА Новости командир экипажа с позывным "Спартак". "Разведкой была выявлена переброска в лесополосу вражеских солдат на пикапах - до 60 человек. Нам была поставлена задача уничтожения выявленной группировки ракетами С-13 с объемно-детонирующей боевой частью. В результате вылета вражеская пехота была уничтожена. Потери противника составили до взвода солдат (около 50 человек – ред.)", - сказал собеседник агентства. "Спартак" рассказал, что "Ночной охотник" выполняет боевые задачи по уничтожению живой силы противника и легкой бронетехники в режиме кабрирования. "То есть вертолеты выходят на предельную дальность пуска неуправляемых авиационных ракет на максимальной скорости, а далее задирает нос вертолета на 30 градусов и производит пуск ракет", - пояснил командир. По его словам, для уничтожения живой силы противника наиболее подходящими ракетами являются С-13 с объемно-детонирующей боевой частью. "Грубо говоря, это ракета от "Града" 122 миллиметра, а вертолет и точнее, и оперативнее, чем "Град". Наш прицельный комплекс сразу считает, как стрелять, не надо делать пристрелку, вышли на точку и сразу выстрелили куда надо. Мы летим, нам сказали: "давайте стрелять по этой цели", а "Град" так быстро не перестроишь, ему надо позицию менять, перевыставляться, горизонты выставлять", - сказал "Спартак". Он отметил, что нередко по вертолетам работает вражеская ПВО, но благодаря активному маневрированию и наличию бортовых оборонных комплексов экипажу "Ночного охотника" удается избежать попадания ракет.
https://ria.ru/20220520/spetsoperatsiya-1789658864.html
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ми-28, безопасность
Вертолет Ми-28 уничтожил на Южном фронте отряд украинской пехоты
Экипаж вертолета "Ночной охотник" уничтожил на Южном фронте отряд пехоты ВСУ
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 30 авг – РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ми-28 ("Ночной охотник") уничтожил на южном фронте отряд украинской пехоты в ходе его передислокации на новые позиции, рассказал РИА Новости командир экипажа с позывным "Спартак".
"Разведкой была выявлена переброска в лесополосу вражеских солдат на пикапах - до 60 человек. Нам была поставлена задача уничтожения выявленной группировки ракетами С-13 с объемно-детонирующей боевой частью. В результате вылета вражеская пехота была уничтожена. Потери противника составили до взвода солдат (около 50 человек – ред.)", - сказал собеседник агентства.
"Спартак" рассказал, что "Ночной охотник" выполняет боевые задачи по уничтожению живой силы противника и легкой бронетехники в режиме кабрирования. "То есть вертолеты выходят на предельную дальность пуска неуправляемых авиационных ракет на максимальной скорости, а далее задирает нос вертолета на 30 градусов и производит пуск ракет", - пояснил командир.
По его словам, для уничтожения живой силы противника наиболее подходящими ракетами являются С-13 с объемно-детонирующей боевой частью.
"Грубо говоря, это ракета от "Града" 122 миллиметра, а вертолет и точнее, и оперативнее, чем "Град". Наш прицельный комплекс сразу считает, как стрелять, не надо делать пристрелку, вышли на точку и сразу выстрелили куда надо. Мы летим, нам сказали: "давайте стрелять по этой цели", а "Град" так быстро не перестроишь, ему надо позицию менять, перевыставляться, горизонты выставлять", - сказал "Спартак".
Он отметил, что нередко по вертолетам работает вражеская ПВО, но благодаря активному маневрированию и наличию бортовых оборонных комплексов экипажу "Ночного охотника" удается избежать попадания ракет.
Минобороны показало удары "Ночного охотника" и "Аллигатора" по позициям ВСУ