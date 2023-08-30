https://ria.ru/20230830/mgu-1893146939.html

МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей

МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей - РИА Новости, 30.08.2023

МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей

Московский государственный университет принял на обучение 115 участников специальной военной операции и их детей в 2023 году, сообщил ректор вуза Виктор... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:34

2023-08-30T13:34

2023-08-30T13:34

общество

виктор садовничий

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Московский государственный университет принял на обучение 115 участников специальной военной операции и их детей в 2023 году, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. "В этом году мы приняли 115 – дети и участники. Дети тех, кто участвовал в боевых действиях", - сказал Садовничий. Он отметил, что также есть участники СВО и их дети, желающие перевестись в МГУ из других вузов.

https://ria.ru/20230824/kino-1891987719.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, виктор садовничий