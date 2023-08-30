https://ria.ru/20230830/mgu-1893146939.html
МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей
МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей - РИА Новости, 30.08.2023
МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей
Московский государственный университет принял на обучение 115 участников специальной военной операции и их детей в 2023 году, сообщил ректор вуза Виктор... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:34
2023-08-30T13:34
2023-08-30T13:34
общество
виктор садовничий
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Московский государственный университет принял на обучение 115 участников специальной военной операции и их детей в 2023 году, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. "В этом году мы приняли 115 – дети и участники. Дети тех, кто участвовал в боевых действиях", - сказал Садовничий. Он отметил, что также есть участники СВО и их дети, желающие перевестись в МГУ из других вузов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, виктор садовничий
Общество, Виктор Садовничий
МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей
Садовничий: МГУ в 2023 году принял на обучение 115 участников СВО и их детей
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Московский государственный университет принял на обучение 115 участников специальной военной операции и их детей в 2023 году, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
"В этом году мы приняли 115 – дети и участники. Дети тех, кто участвовал в боевых действиях", - сказал Садовничий.
Он отметил, что также есть участники СВО и их дети, желающие перевестись в МГУ из других вузов.
Власти поддержали показ фильмов об участниках СВО в школах