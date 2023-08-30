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МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей - РИА Новости, 30.08.2023
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13:34 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/mgu-1893146939.html
МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей
МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей - РИА Новости, 30.08.2023
МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей
Московский государственный университет принял на обучение 115 участников специальной военной операции и их детей в 2023 году, сообщил ректор вуза Виктор... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:34
2023-08-30T13:34
общество
виктор садовничий
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Московский государственный университет принял на обучение 115 участников специальной военной операции и их детей в 2023 году, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. "В этом году мы приняли 115 – дети и участники. Дети тех, кто участвовал в боевых действиях", - сказал Садовничий. Он отметил, что также есть участники СВО и их дети, желающие перевестись в МГУ из других вузов.
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общество, виктор садовничий
Общество, Виктор Садовничий
МГУ принял на обучение 115 участников СВО и их детей

Садовничий: МГУ в 2023 году принял на обучение 115 участников СВО и их детей

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВид на здание МГУ
Вид на здание МГУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Вид на здание МГУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Московский государственный университет принял на обучение 115 участников специальной военной операции и их детей в 2023 году, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
"В этом году мы приняли 115 – дети и участники. Дети тех, кто участвовал в боевых действиях", - сказал Садовничий.
Он отметил, что также есть участники СВО и их дети, желающие перевестись в МГУ из других вузов.
Военную технику и оборудование передали военнослужащим артиллерийского и мотострелкового полков из Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Власти поддержали показ фильмов об участниках СВО в школах
24 августа, 14:40
 
ОбществоВиктор Садовничий
 
 
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