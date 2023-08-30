https://ria.ru/20230830/mer-1893041373.html

Мэр Геленджика прервал командировку из-за крупного лесного пожара

Мэр Геленджика прервал командировку из-за крупного лесного пожара - РИА Новости, 30.08.2023

Мэр Геленджика прервал командировку из-за крупного лесного пожара

Мэр Геленджика Алексей Богодистов прервал командировку из-за лесного пожара, который распространился на площади 15 гектаров. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T01:34

2023-08-30T01:34

2023-08-30T17:36

геленджик

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

происшествия

природный пожар в геленджике

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763503053_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_8064ab8f463f68767c23986b496a44ef.jpg

КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Мэр Геленджика Алексей Богодистов прервал командировку из-за лесного пожара, который распространился на площади 15 гектаров. Во вторник в МЧС РФ в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Возгорание распространилась, по данным властей, и на территории Бобруковой Щели. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и люди тушат пожар вручную. Затем площадь пожара увеличилась до 15 гектаров. "Прервал командировку. Из Москвы выехал в Геленджик. С руководителями всех служб нахожусь в постоянном контакте… Ситуация с тушением сложная, но контролируемая", - написал Богодистов в телеграм-канале. По его словам, специальная мобильная группа краевого ГУ МЧС прибыла в район Бобруковой Щели. Процесс координирует штаб. По данным краевого ГУ МЧС, огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Для тушения пожара прибыла аэромобильная группировка. Обстановка на месте пожара контролируемая, сил и средств достаточно. Отмечается, что сейчас на месте работают 195 специалистов и 45 единиц техники. Тушение осложняет сильный ветер до 30 метров в секунду.

https://ria.ru/20230826/pozhar-1892435511.html

геленджик

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

геленджик, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия, природный пожар в геленджике