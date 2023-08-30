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Мэр Геленджика прервал командировку из-за крупного лесного пожара - РИА Новости, 30.08.2023
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01:34 30.08.2023 (обновлено: 17:36 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/mer-1893041373.html
Мэр Геленджика прервал командировку из-за крупного лесного пожара
Мэр Геленджика прервал командировку из-за крупного лесного пожара - РИА Новости, 30.08.2023
Мэр Геленджика прервал командировку из-за крупного лесного пожара
Мэр Геленджика Алексей Богодистов прервал командировку из-за лесного пожара, который распространился на площади 15 гектаров. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T01:34
2023-08-30T17:36
геленджик
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
происшествия
природный пожар в геленджике
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КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Мэр Геленджика Алексей Богодистов прервал командировку из-за лесного пожара, который распространился на площади 15 гектаров. Во вторник в МЧС РФ в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Возгорание распространилась, по данным властей, и на территории Бобруковой Щели. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и люди тушат пожар вручную. Затем площадь пожара увеличилась до 15 гектаров. "Прервал командировку. Из Москвы выехал в Геленджик. С руководителями всех служб нахожусь в постоянном контакте… Ситуация с тушением сложная, но контролируемая", - написал Богодистов в телеграм-канале. По его словам, специальная мобильная группа краевого ГУ МЧС прибыла в район Бобруковой Щели. Процесс координирует штаб. По данным краевого ГУ МЧС, огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Для тушения пожара прибыла аэромобильная группировка. Обстановка на месте пожара контролируемая, сил и средств достаточно. Отмечается, что сейчас на месте работают 195 специалистов и 45 единиц техники. Тушение осложняет сильный ветер до 30 метров в секунду.
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геленджик, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия, природный пожар в геленджике
Геленджик, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Происшествия, Природный пожар в Геленджике
Мэр Геленджика прервал командировку из-за крупного лесного пожара

Мэр Геленджика прервал командировку из-за крупного лесного пожара на 15 гектарах

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации ГеленджикаМэр Геленджика Алексей Богодистов
Мэр Геленджика Алексей Богодистов - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Геленджика
Мэр Геленджика Алексей Богодистов. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Мэр Геленджика Алексей Богодистов прервал командировку из-за лесного пожара, который распространился на площади 15 гектаров.
Во вторник в МЧС РФ в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Возгорание распространилась, по данным властей, и на территории Бобруковой Щели. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и люди тушат пожар вручную. Затем площадь пожара увеличилась до 15 гектаров.
"Прервал командировку. Из Москвы выехал в Геленджик. С руководителями всех служб нахожусь в постоянном контакте… Ситуация с тушением сложная, но контролируемая", - написал Богодистов в телеграм-канале.
По его словам, специальная мобильная группа краевого ГУ МЧС прибыла в район Бобруковой Щели. Процесс координирует штаб.
По данным краевого ГУ МЧС, огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Для тушения пожара прибыла аэромобильная группировка. Обстановка на месте пожара контролируемая, сил и средств достаточно. Отмечается, что сейчас на месте работают 195 специалистов и 45 единиц техники. Тушение осложняет сильный ветер до 30 метров в секунду.
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ГеленджикРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПроисшествияПриродный пожар в Геленджике
 
 
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