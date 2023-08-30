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Губернатор ХМАО открыла новые памятные знаки на мемориале "Звезды Югры" - РИА Новости, 30.08.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
20:49 30.08.2023 (обновлено: 20:51 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/memorial-1893270232.html
Губернатор ХМАО открыла новые памятные знаки на мемориале "Звезды Югры"
Губернатор ХМАО открыла новые памятные знаки на мемориале "Звезды Югры" - РИА Новости, 30.08.2023
Губернатор ХМАО открыла новые памятные знаки на мемориале "Звезды Югры"
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности приняла участие в церемонии... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T20:49
2023-08-30T20:51
ханты-мансийский автономный округ
экономика
россия
ханты-мансийск
рсфср
наталья комарова
алексей конторович
российская академия наук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности приняла участие в церемонии открытия памятных знаков на мемориале "Звезды Югры", сообщает департамент внутренней политики региона. Ежегодно в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности фасад здания Музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске украшается новыми звездами. Именные плиты специально изготавливаются в честь выдающихся людей, внесших неоценимый вклад в развитие Югры. Со дня открытия памятных знаков в 2004 году, когда в регионе была добыта восьмимиллиардная тонна нефти, установлены 54 плиты. В этом году мемориал "Звезды Югры" пополнится двумя знаками, один из которых был посвящен заслуженному работнику нефтяной и газовой промышленности РСФСР, участнику освоения крупнейшего в России Самотлорского нефтяного месторождения Евгению Большагину, а второй – заслуженному геологу РСФСР, почетному нефтянику, академику Российской академии наук Алексею Конторовичу. "В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности мы по традиции открываем новые "Звезды". Свет каждой новой звезды наполнен инженерной мыслью, стойкостью характера. Эти качества присущи лучшим специалистам. "Звезды Югры" – это энергия трудолюбивых людей, а также проектов, которые они создают и реализовывают", – приводятся в сообщении слова Комаровой. Цикл мероприятий продолжит чествование призеров и победителей окружного ежегодного конкурса "Черное золото Югры" в персональных номинациях. Также в программе – совместное совещание на тему "Повышение экономической и технологической эффективности нефтегазодобывающей отрасли Российской Федерации" и заседание рабочей группы Экспертного совета по налоговому законодательству при комитете Государственной Думы РФ по бюджету и налогам. В завершение мероприятий в Ханты-Мансийске назовут нефтяную компанию года Югры по итогам деятельности 2022 года и лучшего работодателя нефтегазового комплекса. Помимо этого, пройдет награждение победителей и призеров в номинациях "За социально-экономическое партнерство", "Самое динамично развивающееся предприятие", "Самая динамично развивающаяся вертикально интегрированная компания", "За сотрудничество с коренным населением", "За эффективность работы с недрами". Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является основным нефтедобывающим регионом России. Ресурсы автономного округа обеспечивают энергетическую безопасность страны, являются базой для дальнейшего развития хозяйственного комплекса, обладают огромным экспортным потенциалом. С начала разработки нефтяных месторождений – с 1964 года – на территории округа накопленная добыча нефти на 1 января 2023 года составила 12565,4 миллиона тонн. В 2022 году в Югре добыли 223,1 миллиона тонн нефти, что на 3,4% больше объема добычи 2021 года.
https://ria.ru/20230824/yugra-1892037894.html
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Наталья Макарова
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экономика, россия, ханты-мансийск, рсфср, наталья комарова, алексей конторович, российская академия наук, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Россия, Ханты-Мансийск, РСФСР, Наталья Комарова, Алексей Конторович, Российская академия наук, Югра

Губернатор ХМАО открыла новые памятные знаки на мемориале "Звезды Югры"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор ХантыМансийского автономного округа Наталья Комарова
Губернатор ХантыМансийского автономного округа Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор ХантыМансийского автономного округа Наталья Комарова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности приняла участие в церемонии открытия памятных знаков на мемориале "Звезды Югры", сообщает департамент внутренней политики региона.
Ежегодно в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности фасад здания Музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске украшается новыми звездами. Именные плиты специально изготавливаются в честь выдающихся людей, внесших неоценимый вклад в развитие Югры. Со дня открытия памятных знаков в 2004 году, когда в регионе была добыта восьмимиллиардная тонна нефти, установлены 54 плиты.
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В этом году мемориал "Звезды Югры" пополнится двумя знаками, один из которых был посвящен заслуженному работнику нефтяной и газовой промышленности РСФСР, участнику освоения крупнейшего в России Самотлорского нефтяного месторождения Евгению Большагину, а второй – заслуженному геологу РСФСР, почетному нефтянику, академику Российской академии наук Алексею Конторовичу.
«
"В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности мы по традиции открываем новые "Звезды". Свет каждой новой звезды наполнен инженерной мыслью, стойкостью характера. Эти качества присущи лучшим специалистам. "Звезды Югры" – это энергия трудолюбивых людей, а также проектов, которые они создают и реализовывают", – приводятся в сообщении слова Комаровой.
Цикл мероприятий продолжит чествование призеров и победителей окружного ежегодного конкурса "Черное золото Югры" в персональных номинациях. Также в программе – совместное совещание на тему "Повышение экономической и технологической эффективности нефтегазодобывающей отрасли Российской Федерации" и заседание рабочей группы Экспертного совета по налоговому законодательству при комитете Государственной Думы РФ по бюджету и налогам.
В завершение мероприятий в Ханты-Мансийске назовут нефтяную компанию года Югры по итогам деятельности 2022 года и лучшего работодателя нефтегазового комплекса. Помимо этого, пройдет награждение победителей и призеров в номинациях "За социально-экономическое партнерство", "Самое динамично развивающееся предприятие", "Самая динамично развивающаяся вертикально интегрированная компания", "За сотрудничество с коренным населением", "За эффективность работы с недрами".
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является основным нефтедобывающим регионом России. Ресурсы автономного округа обеспечивают энергетическую безопасность страны, являются базой для дальнейшего развития хозяйственного комплекса, обладают огромным экспортным потенциалом.
С начала разработки нефтяных месторождений – с 1964 года – на территории округа накопленная добыча нефти на 1 января 2023 года составила 12565,4 миллиона тонн. В 2022 году в Югре добыли 223,1 миллиона тонн нефти, что на 3,4% больше объема добычи 2021 года.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаРоссияХанты-МансийскРСФСРНаталья КомароваАлексей КонторовичРоссийская академия наукЮгра
 
 
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