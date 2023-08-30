https://ria.ru/20230830/mediakonkurs-1892985831.html

Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память о военкоре Журавлеве

Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память о военкоре Журавлеве - РИА Новости, 30.08.2023

Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память о военкоре Журавлеве

Медиагруппа "Россия сегодня" в среду, когда исполняется 40 дней со дня гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, объявляет об учреждении стипендии его... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T00:00

2023-08-30T00:00

2023-08-30T14:23

новости агентства

миа "россия сегодня"

ростислав журавлев

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" в среду, когда исполняется 40 дней со дня гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, объявляет об учреждении стипендии его имени для лучших студентов факультетов журналистики со всей страны.Говоря о гибели Ростислава, заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев отметил, что в агентстве благодарны всем, кто чтит его память. "Президент посмертно наградил Ростислава орденом Мужества. Недавно власти Запорожской области заявили, что одна из школ Мелитополя будет носить его имя, а сегодня его маме мы передаем высшую награду этого региона — орден "За заслуги перед Запорожской областью". На здании нашего агентства будет установлена мемориальная доска", — рассказал Горностаев.Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар по группе журналистов нанесли кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее высказывали беспокойство в связи с тем, что Киев начал применять американские кассетные боеприпасы, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что гибель военкора Журавлева — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.

https://ria.ru/20230824/forum-1892025479.html

https://ria.ru/20230808/konkurs-1888572304.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, миа "россия сегодня", ростислав журавлев