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Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память о военкоре Журавлеве - РИА Новости, 30.08.2023
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00:00 30.08.2023 (обновлено: 14:23 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/mediakonkurs-1892985831.html
Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память о военкоре Журавлеве
Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память о военкоре Журавлеве - РИА Новости, 30.08.2023
Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память о военкоре Журавлеве
Медиагруппа "Россия сегодня" в среду, когда исполняется 40 дней со дня гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, объявляет об учреждении стипендии его... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T00:00
2023-08-30T14:23
новости агентства
миа "россия сегодня"
ростислав журавлев
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" в среду, когда исполняется 40 дней со дня гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, объявляет об учреждении стипендии его имени для лучших студентов факультетов журналистики со всей страны.Говоря о гибели Ростислава, заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев отметил, что в агентстве благодарны всем, кто чтит его память. "Президент посмертно наградил Ростислава орденом Мужества. Недавно власти Запорожской области заявили, что одна из школ Мелитополя будет носить его имя, а сегодня его маме мы передаем высшую награду этого региона — орден "За заслуги перед Запорожской областью". На здании нашего агентства будет установлена мемориальная доска", — рассказал Горностаев.Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар по группе журналистов нанесли кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее высказывали беспокойство в связи с тем, что Киев начал применять американские кассетные боеприпасы, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что гибель военкора Журавлева — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.
https://ria.ru/20230824/forum-1892025479.html
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
1
5
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353
60
353
60
новости агентства, миа "россия сегодня", ростислав журавлев
Новости агентства, МИА "Россия сегодня", Ростислав Журавлев

Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память о военкоре Журавлеве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева
Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" в среду, когда исполняется 40 дней со дня гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, объявляет об учреждении стипендии его имени для лучших студентов факультетов журналистики со всей страны.
Говоря о гибели Ростислава, заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев отметил, что в агентстве благодарны всем, кто чтит его память. "Президент посмертно наградил Ростислава орденом Мужества. Недавно власти Запорожской области заявили, что одна из школ Мелитополя будет носить его имя, а сегодня его маме мы передаем высшую награду этого региона — орден "За заслуги перед Запорожской областью". На здании нашего агентства будет установлена мемориальная доска", — рассказал Горностаев.
Вручение ордена от Запорожской области матери погибшего военкора Журавлева
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Награду матери журналиста Людмиле Журавлевой передал заместитель главного редактора — директор Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.

Мать военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, награжденного орденом За заслуги перед Запорожской областью I степени (посмертно), Людмила в Доме журналистов в Екатеринбурге

Награду матери журналиста Людмиле Журавлевой передал заместитель главного редактора — директор Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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1 из 8
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Вручение ордена состоялось в Доме журналистов Свердловской области.

Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в Доме журналистов в Екатеринбурге

Вручение ордена состоялось в Доме журналистов Свердловской области.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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2 из 8
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

"Он любил жизнь, он ценил ее красоту и, несмотря на свой брутальный образ бойца, он был человеком очень душевным. Мы стараемся принимать максимальные усилия для того, чтобы память о Ростиславе сохранилась в веках", — сказал Дмитрий Горностаев.

Мать военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, награжденного орденом За заслуги перед Запорожской областью I степени (посмертно), Людмила и заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Горностаев

"Он любил жизнь, он ценил ее красоту и, несмотря на свой брутальный образ бойца, он был человеком очень душевным. Мы стараемся принимать максимальные усилия для того, чтобы память о Ростиславе сохранилась в веках", — сказал Дмитрий Горностаев.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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3 из 8
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

В медиагруппе "Россия сегодня" будет установлена мемориальная доска. Помимо этого, агентство учредило посвященную Журавлеву стипендию для журналистов.

Орден За заслуги перед Запорожской областью I степени в руках матери военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, награжденного посмертно, Людмилы Журавлевой в Доме журналистов в Екатеринбурге

В медиагруппе "Россия сегодня" будет установлена мемориальная доска. Помимо этого, агентство учредило посвященную Журавлеву стипендию для журналистов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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4 из 8
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Первый заместитель директора Главной дирекции информации Светлана Каражас и заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на церемонии вручения ордена родителям военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.

Первый заместитель директора главной дирекции информации медиагруппы Россия сегодня Светлана Каражас и заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Горностаев на церемонии вручения ордена родителям военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева

Первый заместитель директора Главной дирекции информации Светлана Каражас и заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на церемонии вручения ордена родителям военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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5 из 8
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

"Ростислав всегда хотел стать военным журналистом, и он стал им еще до начала спецоперации — это был и Нагорный Карабах, и Афганистан. И когда началась специальная операция, все прямо почувствовали — и я, и коллеги, и друзья, — что началось его время", — сказала Людмила Журавлева после получения награды.

Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева в Доме журналистов в Екатеринбурге

"Ростислав всегда хотел стать военным журналистом, и он стал им еще до начала спецоперации — это был и Нагорный Карабах, и Афганистан. И когда началась специальная операция, все прямо почувствовали — и я, и коллеги, и друзья, — что началось его время", — сказала Людмила Журавлева после получения награды.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В конце июля в Запорожской области четверо журналистов попали под обстрел ВСУ. Погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и двое сотрудников "Известий".

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

В конце июля в Запорожской области четверо журналистов попали под обстрел ВСУ. Погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и двое сотрудников "Известий".

© РИА Новости
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7 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемония прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага".

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

Президент Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемония прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8

Награду матери журналиста Людмиле Журавлевой передал заместитель главного редактора — директор Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
1 из 8

Вручение ордена состоялось в Доме журналистов Свердловской области.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
2 из 8

"Он любил жизнь, он ценил ее красоту и, несмотря на свой брутальный образ бойца, он был человеком очень душевным. Мы стараемся принимать максимальные усилия для того, чтобы память о Ростиславе сохранилась в веках", — сказал Дмитрий Горностаев.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
3 из 8

В медиагруппе "Россия сегодня" будет установлена мемориальная доска. Помимо этого, агентство учредило посвященную Журавлеву стипендию для журналистов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
4 из 8

Первый заместитель директора Главной дирекции информации Светлана Каражас и заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на церемонии вручения ордена родителям военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
5 из 8

"Ростислав всегда хотел стать военным журналистом, и он стал им еще до начала спецоперации — это был и Нагорный Карабах, и Афганистан. И когда началась специальная операция, все прямо почувствовали — и я, и коллеги, и друзья, — что началось его время", — сказала Людмила Журавлева после получения награды.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 8

В конце июля в Запорожской области четверо журналистов попали под обстрел ВСУ. Погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и двое сотрудников "Известий".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

Президент Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемония прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар по группе журналистов нанесли кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее высказывали беспокойство в связи с тем, что Киев начал применять американские кассетные боеприпасы, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.
Международный форум молодых лидеров Большая Евразия. Молодежь проходит в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Международный форум "Большая Евразия. Молодежь" проходит в Нижнем Новгороде
24 августа, 16:04
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что гибель военкора Журавлева — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.
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Новости агентстваМИА "Россия сегодня"Ростислав Журавлев
 
 
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