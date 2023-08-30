Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память о военкоре Журавлеве

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" в среду, когда исполняется 40 дней со дня гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, объявляет об учреждении стипендии его имени для лучших студентов факультетов журналистики со всей страны.Говоря о гибели Ростислава, заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев отметил, что в агентстве благодарны всем, кто чтит его память. "Президент посмертно наградил Ростислава орденом Мужества. Недавно власти Запорожской области заявили, что одна из школ Мелитополя будет носить его имя, а сегодня его маме мы передаем высшую награду этого региона — орден "За заслуги перед Запорожской областью". На здании нашего агентства будет установлена мемориальная доска", — рассказал Горностаев.Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар по группе журналистов нанесли кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее высказывали беспокойство в связи с тем, что Киев начал применять американские кассетные боеприпасы, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что гибель военкора Журавлева — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.
Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" в среду, когда исполняется 40 дней со дня гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, объявляет об учреждении стипендии его имени для лучших студентов факультетов журналистики со всей страны.
Говоря о гибели Ростислава, заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев отметил, что в агентстве благодарны всем, кто чтит его память. "Президент посмертно наградил Ростислава орденом Мужества. Недавно власти Запорожской области заявили, что одна из школ Мелитополя будет носить его имя, а сегодня его маме мы передаем высшую награду этого региона — орден "За заслуги перед Запорожской областью". На здании нашего агентства будет установлена мемориальная доска", — рассказал Горностаев.
"Он любил жизнь, он ценил ее красоту и, несмотря на свой брутальный образ бойца, он был человеком очень душевным. Мы стараемся принимать максимальные усилия для того, чтобы память о Ростиславе сохранилась в веках", — сказал Дмитрий Горностаев.
"Он любил жизнь, он ценил ее красоту и, несмотря на свой брутальный образ бойца, он был человеком очень душевным. Мы стараемся принимать максимальные усилия для того, чтобы память о Ростиславе сохранилась в веках", — сказал Дмитрий Горностаев.
Первый заместитель директора Главной дирекции информации Светлана Каражас и заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на церемонии вручения ордена родителям военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.
Первый заместитель директора Главной дирекции информации Светлана Каражас и заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на церемонии вручения ордена родителям военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.
"Ростислав всегда хотел стать военным журналистом, и он стал им еще до начала спецоперации — это был и Нагорный Карабах, и Афганистан. И когда началась специальная операция, все прямо почувствовали — и я, и коллеги, и друзья, — что началось его время", — сказала Людмила Журавлева после получения награды.
"Ростислав всегда хотел стать военным журналистом, и он стал им еще до начала спецоперации — это был и Нагорный Карабах, и Афганистан. И когда началась специальная операция, все прямо почувствовали — и я, и коллеги, и друзья, — что началось его время", — сказала Людмила Журавлева после получения награды.
В конце июля в Запорожской области четверо журналистов попали под обстрел ВСУ. Погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и двое сотрудников "Известий".
В конце июля в Запорожской области четверо журналистов попали под обстрел ВСУ. Погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и двое сотрудников "Известий".
Президент Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемония прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага".
Президент Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемония прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага".
"Он любил жизнь, он ценил ее красоту и, несмотря на свой брутальный образ бойца, он был человеком очень душевным. Мы стараемся принимать максимальные усилия для того, чтобы память о Ростиславе сохранилась в веках", — сказал Дмитрий Горностаев.
Первый заместитель директора Главной дирекции информации Светлана Каражас и заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на церемонии вручения ордена родителям военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.
"Ростислав всегда хотел стать военным журналистом, и он стал им еще до начала спецоперации — это был и Нагорный Карабах, и Афганистан. И когда началась специальная операция, все прямо почувствовали — и я, и коллеги, и друзья, — что началось его время", — сказала Людмила Журавлева после получения награды.
В конце июля в Запорожской области четверо журналистов попали под обстрел ВСУ. Погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и двое сотрудников "Известий".
Президент Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также во время церемония прощания с журналистом его матери была передана медаль Следственного комитета России "Доблесть и отвага".
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар по группе журналистов нанесли кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее высказывали беспокойство в связи с тем, что Киев начал применять американские кассетные боеприпасы, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что гибель военкора Журавлева — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.
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