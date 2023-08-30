Меланшон заявил, что Макрон снова скомпрометировал Францию в Африке
Меланшон: Макрон в очередной раз скомпрометировал Францию в Африке
Основатель французской партии La France Insoumise (LFI) Жан-Люк Меланшон. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 авг – РИА Новости. Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) Жан-Люк Меланшон заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон "в очередной раз" скомпрометировал Францию в Африке, оказывая поддержку президенту Али бен Бонго Ондимбе.
По мнению политика, поддержка Макроном президента Габона Али бен Бонго Ондимбы была ошибочной, и "никакие предупреждения не были услышаны".
"До сих пор Габон не мог избавиться от своего президента-марионетки, только лишь военным путем. Макрон в очередной раз скомпрометировал Францию, поддерживая невыносимое до самого конца. Африканцы перевернули страницу", - написал Меланшон в Twitter.
В среду утром было объявлено о победе на выборах действующего президента Габона Али Бонго Ондимбы, набравшего 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7%. Позже военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Военные заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба. Кроме того, было объявлено, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления.
Военные также пообещали соблюдать обязательства страны перед международным сообществом. Габон является членом ОПЕК.
Габон – бывшая французская колония. В Габоне работает множество французских компаний, в особенности, в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона, марганца, а также железнодорожными перевозками, уранодобывающую Orano, Air Liquide, TotalEnergies и другие. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке, где дислоцируются порядка 350 солдат.