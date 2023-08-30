https://ria.ru/20230830/makron-1893091393.html

Twitch заблокировал канал с Макроном, сгенерированным ИИ

Twitch заблокировал канал с Макроном, сгенерированным ИИ - РИА Новости, 30.08.2023

Twitch заблокировал канал с Макроном, сгенерированным ИИ

Стриминговый сервис Twitch заблокировал канал, на котором виртуальная копия президента Франции Эммануэля Макрона общалась с пользователями и отвечала на их... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:03

2023-08-30T11:03

2023-08-30T11:03

франция

россия

эммануэль макрон

twitter

технологии

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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Стриминговый сервис Twitch заблокировал канал, на котором виртуальная копия президента Франции Эммануэля Макрона общалась с пользователями и отвечала на их вопросы, из-за оскорбления, следует из сообщения, опубликованного создателем эфира Анисом Айари. "И вы наверняка видели это. Этот эксперимент закончился. Мой аккаунт заблокировали. По всей видимости, ИИ произнес слова, разжигающие ненависть. Мне было бы очень любопытно узнать подробности от TwitchFR, чтобы вместе поработать и понять, что пошло не так, потому что я все проверил", - сообщил он на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter). Позднее пользователь написал, что, вероятно, нашел причину блокировки "Макрона" на сервисе. По его словам, один из пользователей попросил виртуального президента назвать французские деревни с худшими названиями. Одной из них стала La-Mort-aux-Juifs – по-французски созвучное словам "смерть евреям". Упомянутая деревня раньше носила название La-Mort-aux-Juifs, однако была переименована в 2015 году. Создатель эфира уже обратился в службу поддержки сервиса, чтобы оспорить блокировку его канала. Эфир был запущен 25 августа. Как писал его создатель, виртуальный президент за сутки получил более миллиона вопросов. Зафиксировано почти 100 тысяч просмотров за 48 часов стрима. Виртуальный Макрон отвечал на вопросы в шутливой неформальной манере, говорил на разные темы от медленного интернета до отношений с президентом России.

https://ria.ru/20230828/putin-1892667799.html

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франция, россия, эммануэль макрон, twitter, технологии