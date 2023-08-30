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Twitch заблокировал канал с Макроном, сгенерированным ИИ - РИА Новости, 30.08.2023
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11:03 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/makron-1893091393.html
Twitch заблокировал канал с Макроном, сгенерированным ИИ
Twitch заблокировал канал с Макроном, сгенерированным ИИ - РИА Новости, 30.08.2023
Twitch заблокировал канал с Макроном, сгенерированным ИИ
Стриминговый сервис Twitch заблокировал канал, на котором виртуальная копия президента Франции Эммануэля Макрона общалась с пользователями и отвечала на их... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:03
2023-08-30T11:03
франция
россия
эммануэль макрон
twitter
технологии
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Стриминговый сервис Twitch заблокировал канал, на котором виртуальная копия президента Франции Эммануэля Макрона общалась с пользователями и отвечала на их вопросы, из-за оскорбления, следует из сообщения, опубликованного создателем эфира Анисом Айари. "И вы наверняка видели это. Этот эксперимент закончился. Мой аккаунт заблокировали. По всей видимости, ИИ произнес слова, разжигающие ненависть. Мне было бы очень любопытно узнать подробности от TwitchFR, чтобы вместе поработать и понять, что пошло не так, потому что я все проверил", - сообщил он на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter). Позднее пользователь написал, что, вероятно, нашел причину блокировки "Макрона" на сервисе. По его словам, один из пользователей попросил виртуального президента назвать французские деревни с худшими названиями. Одной из них стала La-Mort-aux-Juifs – по-французски созвучное словам "смерть евреям". Упомянутая деревня раньше носила название La-Mort-aux-Juifs, однако была переименована в 2015 году. Создатель эфира уже обратился в службу поддержки сервиса, чтобы оспорить блокировку его канала. Эфир был запущен 25 августа. Как писал его создатель, виртуальный президент за сутки получил более миллиона вопросов. Зафиксировано почти 100 тысяч просмотров за 48 часов стрима. Виртуальный Макрон отвечал на вопросы в шутливой неформальной манере, говорил на разные темы от медленного интернета до отношений с президентом России.
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франция, россия, эммануэль макрон, twitter, технологии
Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Twitter, Технологии
Twitch заблокировал канал с Макроном, сгенерированным ИИ

Twitch заблокировал сгенерированного ИИ Макрона из-за оскорбления

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Стриминговый сервис Twitch заблокировал канал, на котором виртуальная копия президента Франции Эммануэля Макрона общалась с пользователями и отвечала на их вопросы, из-за оскорбления, следует из сообщения, опубликованного создателем эфира Анисом Айари.
«
"И вы наверняка видели это. Этот эксперимент закончился. Мой аккаунт заблокировали. По всей видимости, ИИ произнес слова, разжигающие ненависть. Мне было бы очень любопытно узнать подробности от TwitchFR, чтобы вместе поработать и понять, что пошло не так, потому что я все проверил", - сообщил он на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).
Позднее пользователь написал, что, вероятно, нашел причину блокировки "Макрона" на сервисе. По его словам, один из пользователей попросил виртуального президента назвать французские деревни с худшими названиями. Одной из них стала La-Mort-aux-Juifs – по-французски созвучное словам "смерть евреям". Упомянутая деревня раньше носила название La-Mort-aux-Juifs, однако была переименована в 2015 году.
Создатель эфира уже обратился в службу поддержки сервиса, чтобы оспорить блокировку его канала.
Эфир был запущен 25 августа. Как писал его создатель, виртуальный президент за сутки получил более миллиона вопросов. Зафиксировано почти 100 тысяч просмотров за 48 часов стрима. Виртуальный Макрон отвечал на вопросы в шутливой неформальной манере, говорил на разные темы от медленного интернета до отношений с президентом России.
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