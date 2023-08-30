https://ria.ru/20230830/luna-1893045472.html

Астроном рассказал, когда в небе появится самая большая Луна

Астроном рассказал, когда в небе появится самая большая Луна - РИА Новости, 30.08.2023

Астроном рассказал, когда в небе появится самая большая Луна

Второе за август полнолуние, во время которого на ночном небе можно будет наблюдать самую большую Луну 2023 года, произойдет в ночь с 30 на 31 августа, компанию РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T03:30

2023-08-30T03:30

2023-08-30T03:30

луна

земля

московский планетарий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841569916_0:109:3003:1798_1920x0_80_0_0_8a44ec56e7111ecd5eb19d40862cd4c5.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Второе за август полнолуние, во время которого на ночном небе можно будет наблюдать самую большую Луну 2023 года, произойдет в ночь с 30 на 31 августа, компанию естественному спутнику Земли составят Сатурн и Юпитер, рассказала РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман. "Сатурн будет сопровождать полную Луну всю ночь, находясь на небосводе немного выше нее. Небесный дуэт появится над горизонтом столицы после 20 часов, а после 22 часов к нему присоединится яркий Юпитер, который легко можно найти левее (восточнее) от этой небесной пары", - сказала Кошман. По ее словам, полнолуние 31 августа необычно тем, что произойдет вблизи перигея, так астрономы называют ближайшее положение Луны к Земле. Она пояснила, что название "суперлуние", которое получило такое явление, не является научным термином, его придумали астрологи и журналисты. "В этот период полная Луна всегда привлекает к себе внимание наблюдателей своей яркостью и размером, особенно вблизи горизонта. Суперлуние - это период, когда Луна, приближаясь к Земле, принимает фазу полнолуния и разница между этими событиями составляет не более трех дней", - добавила астроном. Она пояснила, что на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты Луна окажется 30 августа в 18.52 мск, а фазу полнолуния примет в 04.37 мск 31 августа. Разница между этими событиями составит всего 9 часов 45 минут. Поэтому период полнолуния - 29, 30 и 31 августа - можно назвать суперлунием 2023 года. То, что в августе землян ждут целых два полнолуния, также отнюдь не рядовое событие, рассказала Кошман. Она объяснила, что промежуток времени между двумя полнолуниями 29,53 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца, поэтому за чуть более, чем 2,7 года в календаре накапливается дополнительное полнолуние и в году происходят 13 полнолуний вместо обычных 12, а два полнолуния случаются в один календарный земной месяц. Астроном уточнила, что распространенное название такого явления Blue Moon – "Голубая Луна" - пришло из-за рубежа и не имеет никакого отношения ни к реальному, ни к видимому цвету естественного спутника Земли. Это необычное название заимствовано от английского выражения Once in a Blue Moon (дословно – "однажды под голубой Луной"), что означает исключительную редкость события и является аналогом русского "после дождичка в четверг". "Действительно, это бывает достаточно редко. В августе 2023 года произойдет два полнолуния. Прошлый раз такое было в октябре 2020 года, в следующий раз два полнолуния произойдут в мае 2026 года, а потом в декабре 2028 года, в сентябре 2031, в июле 2034 года и так далее", - рассказала Кошман. Она подчеркнула, что особенно хорошо размеры Луны будут заметны в моменты ее восхода, невысоко над горизонтом, потому что человеческий глаз сравнивает ее с домами, деревьями и другими элементами пейзажа. Сатурн, в сопровождении которого будет сиять Суперлуна, 27 августа прошел точку противостояния и хорошо наблюдается на южном горизонте, а в ночь на 5 сентября уже убывающая Луна пройдет вблизи Юпитера. "Будем надеяться на ясную погоду, чтобы полюбоваться 30-31 августа самой большой полной Луной 2023 года", - заключила астроном.

https://ria.ru/20230821/luna-1891347597.html

https://ria.ru/20230807/luna-1888535719.html

луна

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луна, земля, московский планетарий