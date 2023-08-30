https://ria.ru/20230830/lukashenko-1893064196.html

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения - РИА Новости, 30.08.2023

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко с днем рождения выразил уверенность, что совместными усилиями страны... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:06

2023-08-30T09:06

2023-08-30T09:21

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко с днем рождения выразил уверенность, что совместными усилиями страны смогут преодолеть любые трудности.Лукашенко родился 30 августа 1954 года. Сегодня ему исполнилось 69 лет."Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю Вас с днём рождения. На протяжении многих лет Вы неустанно трудитесь на благо братского народа Беларуси, проводите последовательную линию на всестороннее развитие дружественных связей между нашими странами. Искренне дорожу взаимопониманием, установившимся между нами. Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890719302.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия