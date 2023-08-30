Рейтинг@Mail.ru
Зеленского предупредили о хитрой ловушке Путина для ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:28 30.08.2023 (обновлено: 07:13 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/lovushka-1893048490.html
Зеленского предупредили о хитрой ловушке Путина для ВСУ
Зеленского предупредили о хитрой ловушке Путина для ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023
Зеленского предупредили о хитрой ловушке Путина для ВСУ
Американское военное командование не понимает, что первая линия обороны нужна России для того, чтобы, прорвав ее, ВСУ попали в ловушку, такое мнение выразил... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T04:28
2023-08-30T07:13
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887662488_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_a26bfc39a35c5cae97198c99f5b9a21e.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американское военное командование не понимает, что первая линия обороны нужна России для того, чтобы, прорвав ее, ВСУ попали в ловушку, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Предполагалось, что первая линия обороны должна быть прорвана. Это то, чего (начальник генштаба США Марк. — Прим. ред.) Милли не понимает. Это одна огромная ловушка для украинцев", — заявил эксперт.По мнению Риттера, задача российской армии заключается в том, чтобы наносить удары по ВСУ, ослабляя их в процессе их наступления на первый рубеж обороны. Далее, по словам аналитика, предполагается, что российские войска будут отходить ко второй линии, заманивая украинскую армию в специально отведенную зону, где они попадут в "огневой котел, который сотрет их с лица земли".Американское командование, по словам Риттера, не понимает, что даже возможный прорыв первой линии обороны будет означать не "победу" Украины, а реализацию российской оборонительной стратегии.Эксперт добавил, что, несмотря на такие планы, они еще не могут быть осуществлены из-за неспособности ВСУ даже дойти до первого рубежа российской обороны.Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
https://ria.ru/20230830/putin-1893041208.html
https://ria.ru/20230830/zhurnalist-1893045787.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887662488_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_7f9652635c9041d3d047e027870c5a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Зеленского предупредили о хитрой ловушке Путина для ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия приготовила ловушку для ВСУ на линии обороны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американское военное командование не понимает, что первая линия обороны нужна России для того, чтобы, прорвав ее, ВСУ попали в ловушку, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Предполагалось, что первая линия обороны должна быть прорвана. Это то, чего (начальник генштаба США Марк. — Прим. ред.) Милли не понимает. Это одна огромная ловушка для украинцев", — заявил эксперт.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Запад поддержит Россию. В США испугались опасного маневра Путина
Вчера, 01:33
По мнению Риттера, задача российской армии заключается в том, чтобы наносить удары по ВСУ, ослабляя их в процессе их наступления на первый рубеж обороны. Далее, по словам аналитика, предполагается, что российские войска будут отходить ко второй линии, заманивая украинскую армию в специально отведенную зону, где они попадут в "огневой котел, который сотрет их с лица земли".
Американское командование, по словам Риттера, не понимает, что даже возможный прорыв первой линии обороны будет означать не "победу" Украины, а реализацию российской оборонительной стратегии.
Эксперт добавил, что, несмотря на такие планы, они еще не могут быть осуществлены из-за неспособности ВСУ даже дойти до первого рубежа российской обороны.
Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Журналист из США испытал ужас из-за одного факта с поля боя на Украине
Вчера, 03:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала