https://ria.ru/20230830/lovushka-1893048490.html
Зеленского предупредили о хитрой ловушке Путина для ВСУ
Зеленского предупредили о хитрой ловушке Путина для ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023
Зеленского предупредили о хитрой ловушке Путина для ВСУ
Американское военное командование не понимает, что первая линия обороны нужна России для того, чтобы, прорвав ее, ВСУ попали в ловушку, такое мнение выразил... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T04:28
2023-08-30T04:28
2023-08-30T07:13
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887662488_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_a26bfc39a35c5cae97198c99f5b9a21e.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американское военное командование не понимает, что первая линия обороны нужна России для того, чтобы, прорвав ее, ВСУ попали в ловушку, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Предполагалось, что первая линия обороны должна быть прорвана. Это то, чего (начальник генштаба США Марк. — Прим. ред.) Милли не понимает. Это одна огромная ловушка для украинцев", — заявил эксперт.По мнению Риттера, задача российской армии заключается в том, чтобы наносить удары по ВСУ, ослабляя их в процессе их наступления на первый рубеж обороны. Далее, по словам аналитика, предполагается, что российские войска будут отходить ко второй линии, заманивая украинскую армию в специально отведенную зону, где они попадут в "огневой котел, который сотрет их с лица земли".Американское командование, по словам Риттера, не понимает, что даже возможный прорыв первой линии обороны будет означать не "победу" Украины, а реализацию российской оборонительной стратегии.Эксперт добавил, что, несмотря на такие планы, они еще не могут быть осуществлены из-за неспособности ВСУ даже дойти до первого рубежа российской обороны.Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
https://ria.ru/20230830/putin-1893041208.html
https://ria.ru/20230830/zhurnalist-1893045787.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887662488_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_7f9652635c9041d3d047e027870c5a1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Зеленского предупредили о хитрой ловушке Путина для ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия приготовила ловушку для ВСУ на линии обороны
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Американское военное командование не понимает, что первая линия обороны нужна России для того, чтобы, прорвав ее, ВСУ попали в ловушку, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
.
"Предполагалось, что первая линия обороны должна быть прорвана. Это то, чего (начальник генштаба США Марк. — Прим. ред.) Милли не понимает. Это одна огромная ловушка для украинцев", — заявил эксперт.
Запад поддержит Россию. В США испугались опасного маневра Путина
По мнению Риттера, задача российской армии заключается в том, чтобы наносить удары по ВСУ, ослабляя их в процессе их наступления на первый рубеж обороны. Далее, по словам аналитика, предполагается, что российские войска будут отходить ко второй линии, заманивая украинскую армию в специально отведенную зону, где они попадут в "огневой котел, который сотрет их с лица земли".
Американское командование, по словам Риттера, не понимает, что даже возможный прорыв первой линии обороны будет означать не "победу" Украины
, а реализацию российской оборонительной стратегии.
Эксперт добавил, что, несмотря на такие планы, они еще не могут быть осуществлены из-за неспособности ВСУ даже дойти до первого рубежа российской обороны.
Киев
начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
Журналист из США испытал ужас из-за одного факта с поля боя на Украине