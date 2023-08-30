https://ria.ru/20230830/lovushka-1893048490.html

Зеленского предупредили о хитрой ловушке Путина для ВСУ

Зеленского предупредили о хитрой ловушке Путина для ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023

Зеленского предупредили о хитрой ловушке Путина для ВСУ

Американское военное командование не понимает, что первая линия обороны нужна России для того, чтобы, прорвав ее, ВСУ попали в ловушку, такое мнение выразил... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T04:28

2023-08-30T04:28

2023-08-30T07:13

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американское военное командование не понимает, что первая линия обороны нужна России для того, чтобы, прорвав ее, ВСУ попали в ловушку, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Предполагалось, что первая линия обороны должна быть прорвана. Это то, чего (начальник генштаба США Марк. — Прим. ред.) Милли не понимает. Это одна огромная ловушка для украинцев", — заявил эксперт.По мнению Риттера, задача российской армии заключается в том, чтобы наносить удары по ВСУ, ослабляя их в процессе их наступления на первый рубеж обороны. Далее, по словам аналитика, предполагается, что российские войска будут отходить ко второй линии, заманивая украинскую армию в специально отведенную зону, где они попадут в "огневой котел, который сотрет их с лица земли".Американское командование, по словам Риттера, не понимает, что даже возможный прорыв первой линии обороны будет означать не "победу" Украины, а реализацию российской оборонительной стратегии.Эксперт добавил, что, несмотря на такие планы, они еще не могут быть осуществлены из-за неспособности ВСУ даже дойти до первого рубежа российской обороны.Киев начал 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.

https://ria.ru/20230830/putin-1893041208.html

https://ria.ru/20230830/zhurnalist-1893045787.html

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в мире, сша, украина, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины