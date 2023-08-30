https://ria.ru/20230830/lep-1893284204.html
В Крыму осколками сбитой ракеты повреждена ЛЭП
В Крыму осколками сбитой ракеты повреждена ЛЭП - РИА Новости, 30.08.2023
В Крыму осколками сбитой ракеты повреждена ЛЭП
Линия электропередачи повреждена осколками сбитой крылатой ракеты в Крыму, электроснабжение планируется восстановить в течение часа, сообщил советник главы... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T23:02
2023-08-30T23:02
2023-08-30T23:02
специальная военная операция на украине
олег крючков
сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Линия электропередачи повреждена осколками сбитой крылатой ракеты в Крыму, электроснабжение планируется восстановить в течение часа, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.Ранее в среду глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крылатая ракета сбита силами ПВО в восточной части региона "Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи. Авария будет ликвидирована в течение часа", - написал Крючков.Он не уточнил класс напряжения поврежденной ЛЭП и какие районы остались без электроснабжения.
https://ria.ru/20230830/pvo-1893164930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег крючков, сергей аксенов (политик), республика крым, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Олег Крючков, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Украина, Вооруженные силы Украины
В Крыму осколками сбитой ракеты повреждена ЛЭП
Линия электропередачи повреждена осколками сбитой крылатой ракеты в Крыму