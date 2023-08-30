https://ria.ru/20230830/lep-1893284204.html

В Крыму осколками сбитой ракеты повреждена ЛЭП

В Крыму осколками сбитой ракеты повреждена ЛЭП - РИА Новости, 30.08.2023

В Крыму осколками сбитой ракеты повреждена ЛЭП

Линия электропередачи повреждена осколками сбитой крылатой ракеты в Крыму, электроснабжение планируется восстановить в течение часа, сообщил советник главы... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T23:02

2023-08-30T23:02

2023-08-30T23:02

специальная военная операция на украине

олег крючков

сергей аксенов (политик)

республика крым

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Линия электропередачи повреждена осколками сбитой крылатой ракеты в Крыму, электроснабжение планируется восстановить в течение часа, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.Ранее в среду глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крылатая ракета сбита силами ПВО в восточной части региона "Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи. Авария будет ликвидирована в течение часа", - написал Крючков.Он не уточнил класс напряжения поврежденной ЛЭП и какие районы остались без электроснабжения.

https://ria.ru/20230830/pvo-1893164930.html

республика крым

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

олег крючков, сергей аксенов (политик), республика крым, украина, вооруженные силы украины