Рейтинг@Mail.ru
В Крыму осколками сбитой ракеты повреждена ЛЭП - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/lep-1893284204.html
В Крыму осколками сбитой ракеты повреждена ЛЭП
В Крыму осколками сбитой ракеты повреждена ЛЭП - РИА Новости, 30.08.2023
В Крыму осколками сбитой ракеты повреждена ЛЭП
Линия электропередачи повреждена осколками сбитой крылатой ракеты в Крыму, электроснабжение планируется восстановить в течение часа, сообщил советник главы... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T23:02
2023-08-30T23:02
специальная военная операция на украине
олег крючков
сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150853/66/1508536613_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_f6d6445ef5584d7ba4cf2240239e6625.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Линия электропередачи повреждена осколками сбитой крылатой ракеты в Крыму, электроснабжение планируется восстановить в течение часа, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.Ранее в среду глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крылатая ракета сбита силами ПВО в восточной части региона &quot;Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи. Авария будет ликвидирована в течение часа&quot;, - написал Крючков.Он не уточнил класс напряжения поврежденной ЛЭП и какие районы остались без электроснабжения.
https://ria.ru/20230830/pvo-1893164930.html
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150853/66/1508536613_67:0:1135:801_1920x0_80_0_0_4888677f2e97e89a7620ef4339c4f02a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег крючков, сергей аксенов (политик), республика крым, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Олег Крючков, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Украина, Вооруженные силы Украины
В Крыму осколками сбитой ракеты повреждена ЛЭП

Линия электропередачи повреждена осколками сбитой крылатой ракеты в Крыму

© Фото : КрымэнергоЗамена поврежденной высоковольтной опоры в Крыму
Замена поврежденной высоковольтной опоры в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : Крымэнерго
Замена поврежденной высоковольтной опоры в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Линия электропередачи повреждена осколками сбитой крылатой ракеты в Крыму, электроснабжение планируется восстановить в течение часа, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.
Ранее в среду глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крылатая ракета сбита силами ПВО в восточной части региона
«

"Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи. Авария будет ликвидирована в течение часа", - написал Крючков.

Он не уточнил класс напряжения поврежденной ЛЭП и какие районы остались без электроснабжения.
Военнослужащие ВС России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов
Вчера, 14:23
 
Специальная военная операция на УкраинеОлег КрючковСергей Аксенов (политик)Республика КрымУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала