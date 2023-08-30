https://ria.ru/20230830/lenina-1893053273.html

"Коммунисты России" призвали ФСБ проверить версию о покушении на Ленина

"Коммунисты России" призвали ФСБ проверить версию о покушении на Ленина - РИА Новости, 30.08.2023

"Коммунисты России" призвали ФСБ проверить версию о покушении на Ленина

Партия "Коммунисты России" призвала ФСБ проверить версию о том, что покушение эсерки Фанни Каплан на Владимира Ленина было организовано западными разведками,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T06:21

2023-08-30T06:21

2023-08-30T06:21

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

коммунисты россии

нато

владимир ленин (владимир ульянов)

фанни каплан

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" призвала ФСБ проверить версию о том, что покушение эсерки Фанни Каплан на Владимира Ленина было организовано западными разведками, сообщил РИА Новости лидер партии Сергей Малинкович. Каплан осуществила покушение на Ленина 30 августа 1918 года. "Сам факт покушения и его решающего влияния на последующее состояние здоровья Ленина сомнений не вызывает. Но историки разных направлений не раз говорили, что сама полуслепая сумасшедшая эсерка Каплан не могла в одиночку организовать акцию. Тогда одновременно в разных городах были совершены и другие покушения против деятелей советского государства, а всем участникам покушения на Ленина, кроме Каплан, удалось скрыться, и это свидетельствует о высокой квалификации террористов. За ними не могла стоять слабая и маленькая в тот момент партия эсеров, а наверняка теракт организовали имеющие большой опыт политических убийств западные разведки - американская, английская, немецкая", - сказал Малинкович. В связи с этим, по его словам, партия просит ФСБ проверить версию об организации покушения Западом. "Надеемся, что ФСБ отыщет неопровержимые доказательства причастности Антанты, тогдашнего НАТО, к смертельному покушению на основателя СССР", - добавил политик.

https://ria.ru/20230613/putin-1877845465.html

https://ria.ru/20230707/kommunisty-1882710020.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), коммунисты россии, нато, владимир ленин (владимир ульянов), фанни каплан