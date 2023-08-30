https://ria.ru/20230830/legionellez-1893189732.html

В Испании человек умер из-за болезни легионеров

В Испании человек умер из-за болезни легионеров - РИА Новости, 30.08.2023

В Испании человек умер из-за болезни легионеров

Один человек скончался от легионеллеза ("болезни легионеров") в испанском городе Касерес в автономном сообществе Экстремадура, еще шестеро госпитализированы,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:41

2023-08-30T15:41

2023-08-30T15:41

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Один человек скончался от легионеллеза ("болезни легионеров") в испанском городе Касерес в автономном сообществе Экстремадура, еще шестеро госпитализированы, сообщает газета Mundo со ссылкой на источники в местной службе здравоохранения. "Источники в службе здравоохранения Экстремадуры сообщили, что помимо 86-летнего мужчины, который скончался, еще пять мужчин и одна женщина доставлены в больницу", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что госпитализированы люди в возрасте 55-85 лет. Двое из них находятся в реанимации. Как сообщает Mundo, в среду специалисты взяли образцы в разных частях города, чтобы попытаться выяснить возможный источник заболевания, в частности обследуются источники питьевой воды, а также декоративные фонтаны. Ранее сообщалось, что в результате вспышки "болезни легионеров" на юге Польши скончались 14 человек. Вспышка легионеллёза, также известного как "болезнь легионеров", зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. Впервые легионеллез был выявлен в США в 1976 году, в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона - организации ветеранов боевых действий, созданной после окончания Первой мировой войны. Попадая в дыхательные пути, бактерия вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких. Вакцины для предотвращения легионеллеза не существует, однако ранний диагноз и лечение определенными антибиотиками могут снизить тяжесть заболевания и осложнений.

https://ria.ru/20230829/covid-19-1892842676.html

https://ria.ru/20230829/polsha-1892896545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, испания, польша, украина