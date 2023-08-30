https://ria.ru/20230830/ldpr-1893066512.html

ЛДПР предложила выплачивать компенсации на сборы каждого школьника

ЛДПР предложила выплачивать компенсации на сборы каждого школьника - РИА Новости, 30.08.2023

ЛДПР предложила выплачивать компенсации на сборы каждого школьника

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект, которым предлагается установить право родителей на получение ежегодной выплаты в размере... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:20

2023-08-30T09:20

2023-08-30T09:20

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект, которым предлагается установить право родителей на получение ежегодной выплаты в размере прожиточного минимума в связи с началом учебного года, сообщил глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов. "Законопроектом в целях поддержки российских семей на федеральном уровне предусматривается предоставление одному из родителей… обучающегося ребенка, а также обучающимся по основным общеобразовательным программам инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет… право на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере величины прожиточного минимума", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту, который размещен в телеграм-канале Нилова. Согласно тексту законопроекта, предлагается осуществлять данную выплату ежегодно с августа по декабрь.

https://ria.ru/20230805/dekret-1888327602.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр