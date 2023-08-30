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ЛДПР предложила выплачивать компенсации на сборы каждого школьника - РИА Новости, 30.08.2023
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09:20 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/ldpr-1893066512.html
ЛДПР предложила выплачивать компенсации на сборы каждого школьника
ЛДПР предложила выплачивать компенсации на сборы каждого школьника - РИА Новости, 30.08.2023
ЛДПР предложила выплачивать компенсации на сборы каждого школьника
Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект, которым предлагается установить право родителей на получение ежегодной выплаты в размере... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:20
2023-08-30T09:20
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект, которым предлагается установить право родителей на получение ежегодной выплаты в размере прожиточного минимума в связи с началом учебного года, сообщил глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов. "Законопроектом в целях поддержки российских семей на федеральном уровне предусматривается предоставление одному из родителей… обучающегося ребенка, а также обучающимся по основным общеобразовательным программам инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет… право на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере величины прожиточного минимума", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту, который размещен в телеграм-канале Нилова. Согласно тексту законопроекта, предлагается осуществлять данную выплату ежегодно с августа по декабрь.
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
ЛДПР предложила выплачивать компенсации на сборы каждого школьника

ЛДПР предложила платить прожиточный минимум на каждого ребенка для сбора в школу

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект, которым предлагается установить право родителей на получение ежегодной выплаты в размере прожиточного минимума в связи с началом учебного года, сообщил глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.
"Законопроектом в целях поддержки российских семей на федеральном уровне предусматривается предоставление одному из родителей… обучающегося ребенка, а также обучающимся по основным общеобразовательным программам инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет… право на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере величины прожиточного минимума", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту, который размещен в телеграм-канале Нилова.
Согласно тексту законопроекта, предлагается осуществлять данную выплату ежегодно с августа по декабрь.
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ОбществоЯрослав НиловГосдума РФЛДПР
 
 
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