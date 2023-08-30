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"Даже НАТО не поможет". Зеленскому сообщили ужасную новость о Крыме - РИА Новости, 30.08.2023
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10:10 30.08.2023 (обновлено: 10:29 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/krym-1893077132.html
"Даже НАТО не поможет". Зеленскому сообщили ужасную новость о Крыме
"Даже НАТО не поможет". Зеленскому сообщили ужасную новость о Крыме - РИА Новости, 30.08.2023
"Даже НАТО не поможет". Зеленскому сообщили ужасную новость о Крыме
Вооруженные силы Украины не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства всех членов Североатлантического альянса, заявил бывший аналитик... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:10
2023-08-30T10:29
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства всех членов Североатлантического альянса, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Даже если бы все страны НАТО вмешались прямо сейчас, они бы его не захватили&quot;, — утверждает эксперт.По его словам, полуостров имеет огромное значение для Москвы, и любые угрозы его захвата будут рассматриваться как реальные. Он также отметил, что мощные российские системы ПВО не позволяют украинцам наносить по Крыму удары даже современным западным оружием, как, например, HIMARS.Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании захватить Крым. Ранее он сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова, пообещав достаточно быстро реинтегрировать его в "государственную ткань Украины".Высказываемые Киевом намерения в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия.
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Даже НАТО не поможет". Зеленскому сообщили ужасную новость о Крыме

Экс-агент ЦРУ Джонсон: прямое вмешательство НАТО не поможет Киеву захватить Крым

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства всех членов Североатлантического альянса, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Даже если бы все страны НАТО вмешались прямо сейчас, они бы его не захватили", — утверждает эксперт.

По его словам, полуостров имеет огромное значение для Москвы, и любые угрозы его захвата будут рассматриваться как реальные. Он также отметил, что мощные российские системы ПВО не позволяют украинцам наносить по Крыму удары даже современным западным оружием, как, например, HIMARS.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании захватить Крым. Ранее он сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова, пообещав достаточно быстро реинтегрировать его в "государственную ткань Украины".
Высказываемые Киевом намерения в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия.
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