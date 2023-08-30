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Линейки в крымских школах пройдут только для первых и выпускных классов
Линейки в крымских школах пройдут только для первых и выпускных классов - РИА Новости, 30.08.2023
Линейки в крымских школах пройдут только для первых и выпускных классов
Торжественные линейки 1 сентября на открытом воздухе пройдут в крымских школах только для учеников первых и выпускных классов, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T00:23
2023-08-30T00:23
2023-08-30T00:23
севастополь
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Торжественные линейки 1 сентября на открытом воздухе пройдут в крымских школах только для учеников первых и выпускных классов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "В целом принято решение на открытом воздухе провести линейки только для первых, девятых и одиннадцатых классов", - сказал Аксенов журналистам. Он отметил, что администрации сельских школ к проведению линеек 1 сентября могут "подходить индивидуально". "Особенно в селах - если школа маленькая, пусть директор с начальником отдела образования сами на месте принимают решение, как проводить", - сказал глава Крыма. Ранее правительство Севастополя сообщило о решении провести торжественные линейки в связи с началом учебного года только для первоклассников и детей из 9-х и 11-х классов.
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севастополь, сергей аксенов (политик), общество
Севастополь, Сергей Аксенов (политик), Общество
Линейки в крымских школах пройдут только для первых и выпускных классов
Линейки 1 сентября в школах Крыма пройдут только для первых и выпускных классов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Торжественные линейки 1 сентября на открытом воздухе пройдут в крымских школах только для учеников первых и выпускных классов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«
"В целом принято решение на открытом воздухе провести линейки только для первых, девятых и одиннадцатых классов", - сказал Аксенов журналистам.
Он отметил, что администрации сельских школ к проведению линеек 1 сентября могут "подходить индивидуально".
"Особенно в селах - если школа маленькая, пусть директор с начальником отдела образования сами на месте принимают решение, как проводить", - сказал глава Крыма.
Ранее правительство Севастополя
сообщило о решении провести торжественные линейки в связи с началом учебного года только для первоклассников и детей из 9-х и 11-х классов.
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