https://ria.ru/20230830/krizis-1893044209.html

Европа нашла неожиданное спасение от газового кризиса

Европа нашла неожиданное спасение от газового кризиса - РИА Новости, 30.08.2023

Европа нашла неожиданное спасение от газового кризиса

Кризис промышленного производства стал "сильным союзником" Европы в вопросе удержания цен на газ в преддверии холодов, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T03:00

2023-08-30T03:00

2023-08-30T10:32

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кризис промышленного производства стал "сильным союзником" Европы в вопросе удержания цен на газ в преддверии холодов, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас."Охвативший континент производственный кризис (промышленная активность в Германии снижается 14 месяцев подряд) — это лучший антидот от дефицита газа. С такими друзьями кому нужны враги?" — отмечает автор.По его словам, Европа "побеждает" энергетический кризис благодаря его воздействию на ее промышленный эпицентр: на всем континенте энергоемкие компании, будучи не в состоянии справиться с ростом цен на энергоресурсы, либо закрываются, либо сокращают производство.Как указывает Блас, банк Morgan Stanley прогнозирует, что совокупный объем спроса на газ в Европе будет на 15 процентов ниже среднего показателя за пять лет."Расплачиваться за уход от энергетического кризиса придется мощным спадом в производственном секторе и долговременной утратой экономического роста. Высокие цены решают проблему высоких цен. Но за это всегда приходится расплачиваться", — резюмирует обозреватель.В понедельник цены на газ в Европе выросли на восемь процентов, до 420 долларов за тысячу кубометров. Драйвером роста эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения участников рынка касательно сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных СПГ-предприятиях. По итогам вторника цены снизились почти на десять процентов, до 387 долларов за тысячу кубометров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230822/gaz-1891294341.html

https://ria.ru/20230827/gaz-1892048576.html

европа

германия

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в мире, европа, германия, норвегия, morgan stanley