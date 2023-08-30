Европа нашла неожиданное спасение от газового кризиса
Bloomberg: промышленный кризис поможет Европе преодолеть дефицит газа
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кризис промышленного производства стал "сильным союзником" Европы в вопросе удержания цен на газ в преддверии холодов, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
"Охвативший континент производственный кризис (промышленная активность в Германии снижается 14 месяцев подряд) — это лучший антидот от дефицита газа. С такими друзьями кому нужны враги?" — отмечает автор.
По его словам, Европа "побеждает" энергетический кризис благодаря его воздействию на ее промышленный эпицентр: на всем континенте энергоемкие компании, будучи не в состоянии справиться с ростом цен на энергоресурсы, либо закрываются, либо сокращают производство.
Как указывает Блас, банк Morgan Stanley прогнозирует, что совокупный объем спроса на газ в Европе будет на 15 процентов ниже среднего показателя за пять лет.
"Расплачиваться за уход от энергетического кризиса придется мощным спадом в производственном секторе и долговременной утратой экономического роста. Высокие цены решают проблему высоких цен. Но за это всегда приходится расплачиваться", — резюмирует обозреватель.
В понедельник цены на газ в Европе выросли на восемь процентов, до 420 долларов за тысячу кубометров. Драйвером роста эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения участников рынка касательно сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных СПГ-предприятиях. По итогам вторника цены снизились почти на десять процентов, до 387 долларов за тысячу кубометров.
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