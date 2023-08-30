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Европа нашла неожиданное спасение от газового кризиса - РИА Новости, 30.08.2023
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03:00 30.08.2023 (обновлено: 10:32 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/krizis-1893044209.html
Европа нашла неожиданное спасение от газового кризиса
Европа нашла неожиданное спасение от газового кризиса - РИА Новости, 30.08.2023
Европа нашла неожиданное спасение от газового кризиса
Кризис промышленного производства стал "сильным союзником" Европы в вопросе удержания цен на газ в преддверии холодов, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T03:00
2023-08-30T10:32
в мире
европа
германия
норвегия
morgan stanley
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кризис промышленного производства стал "сильным союзником" Европы в вопросе удержания цен на газ в преддверии холодов, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас."Охвативший континент производственный кризис (промышленная активность в Германии снижается 14 месяцев подряд) — это лучший антидот от дефицита газа. С такими друзьями кому нужны враги?" — отмечает автор.По его словам, Европа "побеждает" энергетический кризис благодаря его воздействию на ее промышленный эпицентр: на всем континенте энергоемкие компании, будучи не в состоянии справиться с ростом цен на энергоресурсы, либо закрываются, либо сокращают производство.Как указывает Блас, банк Morgan Stanley прогнозирует, что совокупный объем спроса на газ в Европе будет на 15 процентов ниже среднего показателя за пять лет."Расплачиваться за уход от энергетического кризиса придется мощным спадом в производственном секторе и долговременной утратой экономического роста. Высокие цены решают проблему высоких цен. Но за это всегда приходится расплачиваться", — резюмирует обозреватель.В понедельник цены на газ в Европе выросли на восемь процентов, до 420 долларов за тысячу кубометров. Драйвером роста эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения участников рынка касательно сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных СПГ-предприятиях. По итогам вторника цены снизились почти на десять процентов, до 387 долларов за тысячу кубометров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230822/gaz-1891294341.html
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в мире, европа, германия, норвегия, morgan stanley
В мире, Европа, Германия, Норвегия, Morgan Stanley
Европа нашла неожиданное спасение от газового кризиса

Bloomberg: промышленный кризис поможет Европе преодолеть дефицит газа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентральноевропейский газовый хаб в Баумгартене
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кризис промышленного производства стал "сильным союзником" Европы в вопросе удержания цен на газ в преддверии холодов, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
"Охвативший континент производственный кризис (промышленная активность в Германии снижается 14 месяцев подряд) — это лучший антидот от дефицита газа. С такими друзьями кому нужны враги?" — отмечает автор.
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По его словам, Европа "побеждает" энергетический кризис благодаря его воздействию на ее промышленный эпицентр: на всем континенте энергоемкие компании, будучи не в состоянии справиться с ростом цен на энергоресурсы, либо закрываются, либо сокращают производство.
Как указывает Блас, банк Morgan Stanley прогнозирует, что совокупный объем спроса на газ в Европе будет на 15 процентов ниже среднего показателя за пять лет.
"Расплачиваться за уход от энергетического кризиса придется мощным спадом в производственном секторе и долговременной утратой экономического роста. Высокие цены решают проблему высоких цен. Но за это всегда приходится расплачиваться", — резюмирует обозреватель.
В понедельник цены на газ в Европе выросли на восемь процентов, до 420 долларов за тысячу кубометров. Драйвером роста эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения участников рынка касательно сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных СПГ-предприятиях. По итогам вторника цены снизились почти на десять процентов, до 387 долларов за тысячу кубометров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреЕвропаГерманияНорвегияMorgan Stanley
 
 
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