https://ria.ru/20230830/kontrnastuplenie-1893181244.html
"Огромная ошибка": в США рассказали, как они подставили Украину
"Огромная ошибка": в США рассказали, как они подставили Украину - РИА Новости, 30.08.2023
"Огромная ошибка": в США рассказали, как они подставили Украину
Генералы НАТО ошиблись в оценке ситуации перед контрнаступлением ВСУ, что привело к многочисленным потерям на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:14
2023-08-30T15:14
2023-08-30T15:58
в мире
украина
артемовский
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
центральное разведывательное управление (цру)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Генералы НАТО ошиблись в оценке ситуации перед контрнаступлением ВСУ, что привело к многочисленным потерям на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера."Западные политики и военные воодушевляют их (ВСУ. — Прим. ред.) продолжать наступать. По моему мнению, такой военный просчет генералов НАТО просто недопустим", — прокомментировал он ситуацию.Джонсон подчеркнул, что украинское контрнаступление заранее было обречено на провал."Все очень просто. Нельзя атаковать укрепленные позиции, не имея преимущества в воздухе или хотя бы паритета. <…> У Украины этого нет. Они могут запустить один-два самолета, но их сразу же сбивают", — подытожил эксперт.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал в июле президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230830/generaly-1893106885.html
https://ria.ru/20230830/vera-1893123268.html
украина
артемовский
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, артемовский, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Артемовский, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Огромная ошибка": в США рассказали, как они подставили Украину
Экс-агент ЦРУ Джонсон: НАТО неверно оценила ситуацию перед контрнаступлением ВСУ