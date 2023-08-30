https://ria.ru/20230830/kontrnastuplenie-1893181244.html

"Огромная ошибка": в США рассказали, как они подставили Украину

"Огромная ошибка": в США рассказали, как они подставили Украину - РИА Новости, 30.08.2023

"Огромная ошибка": в США рассказали, как они подставили Украину

Генералы НАТО ошиблись в оценке ситуации перед контрнаступлением ВСУ, что привело к многочисленным потерям на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:14

2023-08-30T15:14

2023-08-30T15:58

в мире

украина

артемовский

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Генералы НАТО ошиблись в оценке ситуации перед контрнаступлением ВСУ, что привело к многочисленным потерям на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера."Западные политики и военные воодушевляют их (ВСУ. — Прим. ред.) продолжать наступать. По моему мнению, такой военный просчет генералов НАТО просто недопустим", — прокомментировал он ситуацию.Джонсон подчеркнул, что украинское контрнаступление заранее было обречено на провал."Все очень просто. Нельзя атаковать укрепленные позиции, не имея преимущества в воздухе или хотя бы паритета. <…> У Украины этого нет. Они могут запустить один-два самолета, но их сразу же сбивают", — подытожил эксперт.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал в июле президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230830/generaly-1893106885.html

https://ria.ru/20230830/vera-1893123268.html

украина

артемовский

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в мире, украина, артемовский, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру)