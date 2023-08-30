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На вооружение в Белоруссию поступил очередной комплекс "Искандер-М" - РИА Новости, 30.08.2023
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17:07 30.08.2023 (обновлено: 17:29 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/kommpleks-1893213417.html
На вооружение в Белоруссию поступил очередной комплекс "Искандер-М"
На вооружение в Белоруссию поступил очередной комплекс "Искандер-М" - РИА Новости, 30.08.2023
На вооружение в Белоруссию поступил очередной комплекс "Искандер-М"
На вооружение белорусской армии поступил новый комплект ракетного комплекса "Искандер-М", сообщила пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:07
2023-08-30T17:29
белоруссия
александр лукашенко
с-400 «триумф»
москва
россия
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МИНСК, 30 авг — РИА Новости. На вооружение белорусской армии поступил новый комплект ракетного комплекса "Искандер-М", сообщила пресс-служба Минобороны республики. "Очередной комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" поступил на вооружение белорусской армии", — уточнили в ведомстве. В министерстве напомнили, что к полной самостоятельной эксплуатации первой партии поступившего на вооружение оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" белорусские военнослужащие приступили в феврале этого года. В состав ОТРК "Искандер" входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В начале февраля Минобороны республики сообщило, что Вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер". Весной белорусские военные прошли в России обучение по содержанию и применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М".
https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892888194.html
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белоруссия, александр лукашенко, с-400 «триумф», москва, россия
Белоруссия, Александр Лукашенко, С-400 «Триумф», Москва, Россия
На вооружение в Белоруссию поступил очередной комплекс "Искандер-М"

Минобороны: на вооружение в Белоруссию поступил очередной комплекс "Искандер-М"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М"
Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер-М - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 авг — РИА Новости. На вооружение белорусской армии поступил новый комплект ракетного комплекса "Искандер-М", сообщила пресс-служба Минобороны республики.
«
"Очередной комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" поступил на вооружение белорусской армии", — уточнили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что к полной самостоятельной эксплуатации первой партии поступившего на вооружение оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" белорусские военнослужащие приступили в феврале этого года.
В состав ОТРК "Искандер" входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.
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Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В начале февраля Минобороны республики сообщило, что Вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер".
Весной белорусские военные прошли в России обучение по содержанию и применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М".
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БелоруссияАлександр ЛукашенкоС-400 «Триумф»МоскваРоссия
 
 
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