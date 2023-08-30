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На вооружение в Белоруссию поступил очередной комплекс "Искандер-М"

На вооружение в Белоруссию поступил очередной комплекс "Искандер-М" - РИА Новости, 30.08.2023

На вооружение в Белоруссию поступил очередной комплекс "Искандер-М"

На вооружение белорусской армии поступил новый комплект ракетного комплекса "Искандер-М", сообщила пресс-служба Минобороны республики. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:07

2023-08-30T17:07

2023-08-30T17:29

белоруссия

александр лукашенко

с-400 «триумф»

москва

россия

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МИНСК, 30 авг — РИА Новости. На вооружение белорусской армии поступил новый комплект ракетного комплекса "Искандер-М", сообщила пресс-служба Минобороны республики. "Очередной комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" поступил на вооружение белорусской армии", — уточнили в ведомстве. В министерстве напомнили, что к полной самостоятельной эксплуатации первой партии поступившего на вооружение оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" белорусские военнослужащие приступили в феврале этого года. В состав ОТРК "Искандер" входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В начале февраля Минобороны республики сообщило, что Вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер". Весной белорусские военные прошли в России обучение по содержанию и применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М".

https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892888194.html

https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892642460.html

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белоруссия, александр лукашенко, с-400 «триумф», москва, россия