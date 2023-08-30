На вооружение в Белоруссию поступил очередной комплекс "Искандер-М"
Минобороны: на вооружение в Белоруссию поступил очередной комплекс "Искандер-М"
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М"
Военнослужащие во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". Архивное фото
МИНСК, 30 авг — РИА Новости. На вооружение белорусской армии поступил новый комплект ракетного комплекса "Искандер-М", сообщила пресс-служба Минобороны республики.
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"Очередной комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" поступил на вооружение белорусской армии", — уточнили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что к полной самостоятельной эксплуатации первой партии поступившего на вооружение оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" белорусские военнослужащие приступили в феврале этого года.
В состав ОТРК "Искандер" входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.
Девятнадцатого декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва поставила Минску систему ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". В начале февраля Минобороны республики сообщило, что Вооруженные силы Белоруссии приступили к полной самостоятельной эксплуатации комплекса "Искандер".
Весной белорусские военные прошли в России обучение по содержанию и применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М".