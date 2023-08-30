https://ria.ru/20230830/kobzon-1893142352.html

Песков рассказал об отношении Путина к Кобзону

Песков рассказал об отношении Путина к Кобзону - РИА Новости, 30.08.2023

Песков рассказал об отношении Путина к Кобзону

Президент России Владимир Путин был в очень теплых личных отношениях с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном и относился к нему как к большому патриоту... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:17

2023-08-30T13:17

2023-08-30T15:30

культура

новости культуры

россия

иосиф кобзон

дмитрий песков

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152547/71/1525477165_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6a95f718ad0da4c870f4925a925cb5bc.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был в очень теплых личных отношениях с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном и относился к нему как к большому патриоту России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятую годовщину со дня смерти Кобзона. "Вы знаете, что президент имел очень теплые личные отношения с Кобзоном, он всегда относился к нему как к большому таланту и большому патриоту своей родины, в этом плане ничего не изменилось и никогда не изменится", - сказал Песков. Иосиф Кобзон - советский и российский эстрадный певец, народный артист СССР, обладатель множества государственных и ведомственных наград, его не стало 30 августа 2018 года.

https://realty.ria.ru/20221223/kobzon-tsentr-1840733977.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, россия, иосиф кобзон, дмитрий песков, владимир путин