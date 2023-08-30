https://ria.ru/20230830/kobzon-1893142352.html
Песков рассказал об отношении Путина к Кобзону
Песков рассказал об отношении Путина к Кобзону - РИА Новости, 30.08.2023
Песков рассказал об отношении Путина к Кобзону
Президент России Владимир Путин был в очень теплых личных отношениях с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном и относился к нему как к большому патриоту... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:17
2023-08-30T13:17
2023-08-30T15:30
культура
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россия
иосиф кобзон
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был в очень теплых личных отношениях с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном и относился к нему как к большому патриоту России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятую годовщину со дня смерти Кобзона. "Вы знаете, что президент имел очень теплые личные отношения с Кобзоном, он всегда относился к нему как к большому таланту и большому патриоту своей родины, в этом плане ничего не изменилось и никогда не изменится", - сказал Песков. Иосиф Кобзон - советский и российский эстрадный певец, народный артист СССР, обладатель множества государственных и ведомственных наград, его не стало 30 августа 2018 года.
https://realty.ria.ru/20221223/kobzon-tsentr-1840733977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, иосиф кобзон, дмитрий песков, владимир путин
Культура, Новости культуры, Россия, Иосиф Кобзон, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал об отношении Путина к Кобзону
Песков: Путин всегда относился к Кобзону как к большому таланту и патриоту
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был в очень теплых личных отношениях с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном и относился к нему как к большому патриоту России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятую годовщину со дня смерти Кобзона.
"Вы знаете, что президент имел очень теплые личные отношения с Кобзоном, он всегда относился к нему как к большому таланту и большому патриоту своей родины, в этом плане ничего не изменилось и никогда не изменится", - сказал Песков.
Иосиф Кобзон - советский и российский эстрадный певец, народный артист СССР, обладатель множества государственных и ведомственных наград, его не стало 30 августа 2018 года.
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