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Песков рассказал об отношении Путина к Кобзону - РИА Новости, 30.08.2023
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Культура
 
13:17 30.08.2023 (обновлено: 15:30 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/kobzon-1893142352.html
Песков рассказал об отношении Путина к Кобзону
Песков рассказал об отношении Путина к Кобзону - РИА Новости, 30.08.2023
Песков рассказал об отношении Путина к Кобзону
Президент России Владимир Путин был в очень теплых личных отношениях с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном и относился к нему как к большому патриоту... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:17
2023-08-30T15:30
культура
новости культуры
россия
иосиф кобзон
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был в очень теплых личных отношениях с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном и относился к нему как к большому патриоту России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятую годовщину со дня смерти Кобзона. "Вы знаете, что президент имел очень теплые личные отношения с Кобзоном, он всегда относился к нему как к большому таланту и большому патриоту своей родины, в этом плане ничего не изменилось и никогда не изменится", - сказал Песков. Иосиф Кобзон - советский и российский эстрадный певец, народный артист СССР, обладатель множества государственных и ведомственных наград, его не стало 30 августа 2018 года.
https://realty.ria.ru/20221223/kobzon-tsentr-1840733977.html
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новости культуры, россия, иосиф кобзон, дмитрий песков, владимир путин
Культура, Новости культуры, Россия, Иосиф Кобзон, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал об отношении Путина к Кобзону

Песков: Путин всегда относился к Кобзону как к большому таланту и патриоту

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и певец, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон
Президент России Владимир Путин и певец, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и певец, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был в очень теплых личных отношениях с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном и относился к нему как к большому патриоту России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятую годовщину со дня смерти Кобзона.
"Вы знаете, что президент имел очень теплые личные отношения с Кобзоном, он всегда относился к нему как к большому таланту и большому патриоту своей родины, в этом плане ничего не изменилось и никогда не изменится", - сказал Песков.
Иосиф Кобзон - советский и российский эстрадный певец, народный артист СССР, обладатель множества государственных и ведомственных наград, его не стало 30 августа 2018 года.
Певец Иосиф Кобзон перед концертом в Государственном Кремлевском дворце. 20 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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