https://ria.ru/20230830/knigi-1892922061.html

В Москве откроется Международная книжная ярмарка

В Москве откроется Международная книжная ярмарка - РИА Новости, 30.08.2023

В Москве откроется Международная книжная ярмарка

Около 300 мероприятий вошли в программу 36-й Московской международной книжной ярмарки, которая откроется в среду в "Экспоцентре". В течение пяти дней москвичи и РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T05:00

2023-08-30T05:00

2023-08-30T05:00

культура

культура

новости культуры

книги

литература

экспоцентр

донбасс

эксмо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152378/89/1523788976_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_56946fa995fe04cd8a4f060abd8162e4.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Около 300 мероприятий вошли в программу 36-й Московской международной книжной ярмарки, которая откроется в среду в "Экспоцентре". В течение пяти дней москвичи и гости города смогут посетить презентации литературных произведений и пообщаться с писателями."У нас более 300 участников, около 300 мероприятий на восьми площадках. Большинство событий будут доступны в онлайн-трансляции", — объявил директор ММКЯ Сергей Кайкин.На ярмарке можно будет найти художественную, детскую и учебную литературу, нон-фикшн и комиксы по издательским ценам. На участие было подано рекордное количество заявок, представлены более 40 издательств.Дмитрий Данилов представит новую книгу "Пустые поезда 2022 года", а спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой — сборник "Культурная революция". Также гостей ярмарки ждут встречи с писателями Лией Арден, Михаилом Елизаровым, Асей Лавринович, Александрой Марининой, помощником президента РФ Владимиром Мединским, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, искусствоведом Зельфирой Трегуловой, психологами Михаилом Лабковским и Татьяной Мужицкой."С началом пандемии художественная литература взяла первенство и заняла около половины коммерческого рынка литературы. Сейчас мы видим, что интерес читателя возвращается к психологам, к книгам по саморазвитию", — отметила куратор программы "Художественная литература/Нон-фикшн" ММКЯ Екатерина Кожанова.Особое внимание уделят теме специальной военной операции и новой фронтовой поэзии. Издательство "Вече" представит серии "Воины России" и "Библиотека Донбасса", а "Эксмо" — сборник "ПоэZия русского лета" под редакцией RT.В течение ярмарки можно будет попробовать себя в роли чтеца и озвучить фрагмент из книги в мобильной студии звукозаписи проекта "Литрес Чтец". Также представители интернет-платформ расскажут о современных книжных форматах, электронных и аудиокнигах, их публикации и продвижении."30 августа пройдет круглый стол на тему "Аудиокниги: Актер VS Нейросеть", где мы поговорим не только о технологии создания аудиокниг, но и об актуальном сегодня тренде — замене чтецов на роботизированную начитку, — сообщил куратор программы "Книгабайт" ММКЯ Денис Давыдов. — Мы подготовили экспериментальный мастер-класс, за время которого постараемся с помощью публичных сервисов, основанных на работе нейросетей, сформировать иллюстрированное нон-фикшн-издание и подготовить его в печать".Новинкой этого года станет Московская международная детская книжная ярмарка. В рамках нее пройдут встречи с детскими писателями и иллюстраторами, презентации, выставки, конкурсы и мастер-классы. Впервые будет вручена Национальная премия в области детской и подростковой литературы."Как и на взрослых ярмарках, у нас будет деловая часть для специалистов — отраслевая конференция по книжному рынку для детей. Будет выставка топовых изданий для детей, которая сможет послужить навигатором для посетителей ярмарки. Впервые будет большая программа, посвященная книжной иллюстрации, потому что детская книга без нее невозможна", — рассказала директор Российской государственной детской библиотеки, куратор программы ММДКЯ Мария Веденяпина.Почетным гостем ММКЯ станет Белоруссия, ожидаются участники из Ирана и Китая.

https://ria.ru/20230818/knigi-1890643719.html

донбасс

россия

белоруссия

иран

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культура, новости культуры, книги, литература, экспоцентр, донбасс, эксмо, российская государственная детская библиотека , михаил елизаров, михаил швыдкой, россия, белоруссия, иран, китай