https://ria.ru/20230830/kmsp-1893144905.html
КМСП профинансирует производство отечественных лекарственных средств
КМСП профинансирует производство отечественных лекарственных средств - РИА Новости, 30.08.2023
КМСП профинансирует производство отечественных лекарственных средств
"МСП Лизинг", дочерняя компания Корпорации МСП, предоставило льготное лизинговое финансирование на сумму 9,2 миллиона рублей для закупки автоматической линии... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:59
2023-08-30T14:59
2023-08-30T14:59
россия
корпорация мсп
александр исаевич
андрей белоусов
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. "МСП Лизинг", дочерняя компания Корпорации МСП, предоставило льготное лизинговое финансирование на сумму 9,2 миллиона рублей для закупки автоматической линии розлива спрея, сообщает пресс-служба компании.Проект позволит компании к 2025 году увеличить объем выпуска спреев до 1,3 миллиона упаковок и повысить годовую выручку до четырех миллиардов рублей. Предприятие в 2023-2024 годах откроет две линии производства готовых лекарственных средств (ГЛС). Общая стоимость инвестиционного проекта составляет около 30 миллионов рублей, говорится в сообщении."В рамках проекта мы планируем отказаться от контрактного производства и наладить собственный выпуск лекарственных форм. Новое производство даст возможность снизить себестоимость лекарств более чем на 20%, повысить качество производимой продукции и расширить ассортимент", – отметил генеральный директор компании ООО "Фармамед" Андрей Гомжин, слова которого привели в пресс-службе.Он подчеркнул, что проект вносит вклад в увеличение доли лекарственных средств отечественного производства и в расширение импортозамещения в отрасли."Льготный лизинг интересен для предпринимателей помимо низких ставок еще и несколькими выгодными опциями. При поручительстве региональной гарантийной организации аванс не вносится. Первый лизинговый платеж производится через 30 дней после приемки оборудования (по факту подписания акта приемки-передачи). Рассмотрение и согласование заявки происходят в режиме онлайн. Подать ее можно дистанционно из любого региона страны при помощи Цифровой платформы МСП.РФ", – цитирует пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Предприниматели могут получить лизинговую, а также другие виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализация которого курируется первым вице-премьером правительства РФ Андреем Белоусовым, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230829/kmsp-1893087051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов
Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Андрей Белоусов
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. "МСП Лизинг", дочерняя компания Корпорации МСП, предоставило льготное лизинговое финансирование на сумму 9,2 миллиона рублей для закупки автоматической линии розлива спрея, сообщает пресс-служба компании.
Проект позволит компании к 2025 году увеличить объем выпуска спреев до 1,3 миллиона упаковок и повысить годовую выручку до четырех миллиардов рублей. Предприятие в 2023-2024 годах откроет две линии производства готовых лекарственных средств (ГЛС). Общая стоимость инвестиционного проекта составляет около 30 миллионов рублей, говорится в сообщении.
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"В рамках проекта мы планируем отказаться от контрактного производства и наладить собственный выпуск лекарственных форм. Новое производство даст возможность снизить себестоимость лекарств более чем на 20%, повысить качество производимой продукции и расширить ассортимент", – отметил генеральный директор компании ООО "Фармамед" Андрей Гомжин, слова которого привели в пресс-службе.
Он подчеркнул, что проект вносит вклад в увеличение доли лекарственных средств отечественного производства и в расширение импортозамещения в отрасли.
«
"Льготный лизинг интересен для предпринимателей помимо низких ставок еще и несколькими выгодными опциями. При поручительстве региональной гарантийной организации аванс не вносится. Первый лизинговый платеж производится через 30 дней после приемки оборудования (по факту подписания акта приемки-передачи). Рассмотрение и согласование заявки происходят в режиме онлайн. Подать ее можно дистанционно из любого региона страны при помощи Цифровой платформы МСП.РФ", – цитирует пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Предприниматели могут получить лизинговую, а также другие виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализация которого курируется первым вице-премьером правительства РФ Андреем Белоусовым
, напомнили в пресс-службе.