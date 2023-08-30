https://ria.ru/20230830/kitay-1893099740.html

Китайские ученые испытали новое устройство для обнаружения подлодок

Китайские ученые испытали новое устройство для обнаружения подлодок - РИА Новости, 30.08.2023

Китайские ученые испытали новое устройство для обнаружения подлодок

Китай испытал первое в мире устройство для обнаружения подводных лодок, основанное на коммуникационных технологиях нового поколения, сообщает газета South China РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:13

2023-08-30T11:13

2023-08-30T11:13

технологии

китай

желтое море

далянь

в мире

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ПЕКИН, 30 авг – РИА Новости. Китай испытал первое в мире устройство для обнаружения подводных лодок, основанное на коммуникационных технологиях нового поколения, сообщает газета South China Morning Post. Издание пишет, что, по словам ученых, участвовавших в эксперименте, терагерцовое устройство выявило чрезвычайно малые поверхностные вибрации, создаваемые источником низкочастотного звука в открытом море. Отмечается, что терагерцовое излучение находится в диапазоне частот между микроволновым и инфракрасным излучением, и технология терагерца была предложена в качестве потенциального решения для достижения высокой скорости передачи данных и низкой задержки для следующего поколения коммуникационных технологий или 6G. Указано, что электромагнитные сигналы этого диапазона не только несут гораздо больше информации, чем существующие методы связи, но также могут собирать информацию об окружающей среде. Время проведения эксперимента не сообщается, но говорится, что он проводился в Желтом море недалеко от побережья города Далянь в северо-восточной китайской провинции Ляонин. Военные ученые использовали искусственный источник звука для имитации шума, издаваемого подводной лодкой. Ученые объяснили, что, когда подводная лодка движется на высокой скорости, она производит шум, который распространяется на поверхность воды и вызывает вибрацию на поверхности, однако к моменту достижения поверхности вибрации становятся чрезвычайно слабыми, поэтому отделить их от естественных волн океана раньше считалось невозможным. Во время эксперимента ученые при помощи терагерцового датчика смогли зафиксировать искусственные пульсации амплитудой от 10 до 100 нанометров. По словам ученых, таким устройством можно оборудовать беспилотный летательный аппарат, он также может работать совместно с другими методами обнаружения подводных лодок, например, с детектором магнитных аномалий, микроволновым радаром или лазером. Ученые подчеркивают, что в качестве дополнения к уже существующим методам обнаружения он может предоставить важную информацию для обнаружения и идентификации подводных лодок. Вместе с тем, указали исследователи, технология может быть использована для подводной связи, например, когда подводной лодке нужно установить связь с авиацией для координации действий в ходе военной операции.

https://ria.ru/20220914/raketa-1816627997.html

https://ria.ru/20230314/kitay-1857688246.html

китай

желтое море

далянь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, китай, желтое море, далянь, в мире