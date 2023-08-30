https://ria.ru/20230830/kino-1893232988.html

Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов

Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов - РИА Новости, 30.08.2023

Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов

Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов, идет работа над соглашением, заявил посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T18:09

2023-08-30T18:09

2023-08-30T18:09

культура

россия

бразилия

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов, идет работа над соглашением, заявил посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес. "Мы активно работаем над заключением соглашения о сотрудничестве в аудиовизуальной сфере, которое станет очень важным для развития связей двух стран в области кинематографии. Наша цель состоит в совместном российско-бразильском производстве фильмов. Надеюсь, что после того, как мы выйдем на это соглашение, сможем сделать и фильм совместного производства", – сказал посол на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". По его словам, сотрудничество в этой сфере будет способствовать тому, что народы двух стран смогут больше узнать друг о друге.Ранее в пресс-службе Минкультуры России сообщили о подписании договора о сотрудничестве с бразильским министерством. Во время встречи стороны обсудили совместную работу по линии библиотек, музеев, кинопроизводства, фестивальной и гастрольной деятельности.

https://ria.ru/20230830/kino-1893055471.html

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, бразилия, кино и сериалы