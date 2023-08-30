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Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов - РИА Новости, 30.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:09 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/kino-1893232988.html
Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов
Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов - РИА Новости, 30.08.2023
Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов
Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов, идет работа над соглашением, заявил посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T18:09
2023-08-30T18:09
культура
россия
бразилия
кино и сериалы
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов, идет работа над соглашением, заявил посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес. "Мы активно работаем над заключением соглашения о сотрудничестве в аудиовизуальной сфере, которое станет очень важным для развития связей двух стран в области кинематографии. Наша цель состоит в совместном российско-бразильском производстве фильмов. Надеюсь, что после того, как мы выйдем на это соглашение, сможем сделать и фильм совместного производства", – сказал посол на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". По его словам, сотрудничество в этой сфере будет способствовать тому, что народы двух стран смогут больше узнать друг о друге.Ранее в пресс-службе Минкультуры России сообщили о подписании договора о сотрудничестве с бразильским министерством. Во время встречи стороны обсудили совместную работу по линии библиотек, музеев, кинопроизводства, фестивальной и гастрольной деятельности.
https://ria.ru/20230830/kino-1893055471.html
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россия, бразилия, кино и сериалы
Культура, Россия, Бразилия, Кино и сериалы
Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов

Бразилия и Россия заключат соглашение о совместном производстве фильмов

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии на 1-м заседании шерп/су-шерп стран БРИКС в Санкт-Петербурге
Флаг Бразилии на 1-м заседании шерп/су-шерп стран БРИКС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов, идет работа над соглашением, заявил посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес.
"Мы активно работаем над заключением соглашения о сотрудничестве в аудиовизуальной сфере, которое станет очень важным для развития связей двух стран в области кинематографии. Наша цель состоит в совместном российско-бразильском производстве фильмов. Надеюсь, что после того, как мы выйдем на это соглашение, сможем сделать и фильм совместного производства", – сказал посол на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
По его словам, сотрудничество в этой сфере будет способствовать тому, что народы двух стран смогут больше узнать друг о друге.
Ранее в пресс-службе Минкультуры России сообщили о подписании договора о сотрудничестве с бразильским министерством. Во время встречи стороны обсудили совместную работу по линии библиотек, музеев, кинопроизводства, фестивальной и гастрольной деятельности.
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