https://ria.ru/20230830/kino-1893232988.html
Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов
Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов - РИА Новости, 30.08.2023
Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов
Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов, идет работа над соглашением, заявил посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T18:09
2023-08-30T18:09
2023-08-30T18:09
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кино и сериалы
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов, идет работа над соглашением, заявил посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес. "Мы активно работаем над заключением соглашения о сотрудничестве в аудиовизуальной сфере, которое станет очень важным для развития связей двух стран в области кинематографии. Наша цель состоит в совместном российско-бразильском производстве фильмов. Надеюсь, что после того, как мы выйдем на это соглашение, сможем сделать и фильм совместного производства", – сказал посол на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". По его словам, сотрудничество в этой сфере будет способствовать тому, что народы двух стран смогут больше узнать друг о друге.Ранее в пресс-службе Минкультуры России сообщили о подписании договора о сотрудничестве с бразильским министерством. Во время встречи стороны обсудили совместную работу по линии библиотек, музеев, кинопроизводства, фестивальной и гастрольной деятельности.
https://ria.ru/20230830/kino-1893055471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, кино и сериалы
Культура, Россия, Бразилия, Кино и сериалы
Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов
Бразилия и Россия заключат соглашение о совместном производстве фильмов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Бразилия и Россия планируют совместное производство фильмов, идет работа над соглашением, заявил посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес.
"Мы активно работаем над заключением соглашения о сотрудничестве в аудиовизуальной сфере, которое станет очень важным для развития связей двух стран в области кинематографии. Наша цель состоит в совместном российско-бразильском производстве фильмов. Надеюсь, что после того, как мы выйдем на это соглашение, сможем сделать и фильм совместного производства", – сказал посол на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
По его словам, сотрудничество в этой сфере будет способствовать тому, что народы двух стран смогут больше узнать друг о друге.
Ранее в пресс-службе Минкультуры России сообщили о подписании договора о сотрудничестве с бразильским министерством. Во время встречи стороны обсудили совместную работу по линии библиотек, музеев, кинопроизводства, фестивальной и гастрольной деятельности.
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