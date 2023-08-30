https://ria.ru/20230830/kino-1893055471.html

Роскино оценило возможность восполнить дефицит на рынке китайскими фильмами

Роскино оценило возможность восполнить дефицит на рынке китайскими фильмами - РИА Новости, 30.08.2023

Роскино оценило возможность восполнить дефицит на рынке китайскими фильмами

Китайское кино сможет восполнить дефицит, возникший на российском кинорынке после ухода западных кинокомпаний, его качество выросло, а российский зритель... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T07:18

2023-08-30T07:18

2023-08-30T10:44

пекин

китай

россия

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ПЕКИН, 30 авг - РИА Новости. Китайское кино сможет восполнить дефицит, возникший на российском кинорынке после ухода западных кинокомпаний, его качество выросло, а российский зритель испытывает к нему большой интерес, заявила врио гендиректора Роскино Екатерина Наумова в Пекине. "Безусловно, может. Потому что качество китайского кинематографа очень сильно выросло за последние несколько лет. Иногда сложно даже подумать, неужели это полностью произведенный самостоятельно Китаем фильм. Настолько высоки технологии производства, настолько хороша игра актеров и сами съемки", - сказала Наумова, отвечая на вопрос журналистов, сможет ли китайское кино восполнить дефицит в России. По ее словам, сейчас многие страны начинают выставлять свой контент на российских онлайн-платформах и кинотеатрах. "Зритель идет с удовольствием", - отметила Наумова. "На днях зарубежного кино мы проводим опросы наших зрителей, спрашиваем, фильмы из каких стран хотели бы посмотреть, и большой запрос на современный кинематограф Африки, Китая, Индии. Есть запрос на скандинавские страны", - также рассказала она. В то же время, Наумова отметила, что в последнее время приходится часто слышать от российского зрителя большую заинтересованность в том, чтобы посмотреть современное, свежее китайское кино. Во вторник в Пекине состоялась церемония открытия фестиваля российского кино Russian Film Festival. Показы фильмов в рамках фестиваля стартовали в минувшее воскресенье в городе Хэйхэ, расположенном в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Там бесплатные показы прошли с 27 по 29 августа в кинотеатре Wanda Cinema. Жители и гости китайской столицы смогут увидеть российские фильмы с 29 августа по 2 сентября в кинотеатре Art Cinema. Позже Russian Film Festival пройдет в городе Сучжоу с 1 по 3 сентября в Culture And Arts Centre.

https://ria.ru/20230829/import-1892917014.html

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пекин, китай, россия, роскино