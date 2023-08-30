Рейтинг@Mail.ru
Роскино оценило возможность восполнить дефицит на рынке китайскими фильмами - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:18 30.08.2023 (обновлено: 10:44 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/kino-1893055471.html
Роскино оценило возможность восполнить дефицит на рынке китайскими фильмами
Роскино оценило возможность восполнить дефицит на рынке китайскими фильмами - РИА Новости, 30.08.2023
Роскино оценило возможность восполнить дефицит на рынке китайскими фильмами
Китайское кино сможет восполнить дефицит, возникший на российском кинорынке после ухода западных кинокомпаний, его качество выросло, а российский зритель... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T07:18
2023-08-30T10:44
пекин
китай
россия
роскино
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
ПЕКИН, 30 авг - РИА Новости. Китайское кино сможет восполнить дефицит, возникший на российском кинорынке после ухода западных кинокомпаний, его качество выросло, а российский зритель испытывает к нему большой интерес, заявила врио гендиректора Роскино Екатерина Наумова в Пекине. "Безусловно, может. Потому что качество китайского кинематографа очень сильно выросло за последние несколько лет. Иногда сложно даже подумать, неужели это полностью произведенный самостоятельно Китаем фильм. Настолько высоки технологии производства, настолько хороша игра актеров и сами съемки", - сказала Наумова, отвечая на вопрос журналистов, сможет ли китайское кино восполнить дефицит в России. По ее словам, сейчас многие страны начинают выставлять свой контент на российских онлайн-платформах и кинотеатрах. "Зритель идет с удовольствием", - отметила Наумова. "На днях зарубежного кино мы проводим опросы наших зрителей, спрашиваем, фильмы из каких стран хотели бы посмотреть, и большой запрос на современный кинематограф Африки, Китая, Индии. Есть запрос на скандинавские страны", - также рассказала она. В то же время, Наумова отметила, что в последнее время приходится часто слышать от российского зрителя большую заинтересованность в том, чтобы посмотреть современное, свежее китайское кино. Во вторник в Пекине состоялась церемония открытия фестиваля российского кино Russian Film Festival. Показы фильмов в рамках фестиваля стартовали в минувшее воскресенье в городе Хэйхэ, расположенном в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Там бесплатные показы прошли с 27 по 29 августа в кинотеатре Wanda Cinema. Жители и гости китайской столицы смогут увидеть российские фильмы с 29 августа по 2 сентября в кинотеатре Art Cinema. Позже Russian Film Festival пройдет в городе Сучжоу с 1 по 3 сентября в Culture And Arts Centre.
https://ria.ru/20230829/import-1892917014.html
пекин
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, китай, россия, роскино
Пекин, Китай, Россия, Роскино, Культура
Роскино оценило возможность восполнить дефицит на рынке китайскими фильмами

Роскино: китайские фильмы могут восполнить дефицит на российском рынке

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 авг - РИА Новости. Китайское кино сможет восполнить дефицит, возникший на российском кинорынке после ухода западных кинокомпаний, его качество выросло, а российский зритель испытывает к нему большой интерес, заявила врио гендиректора Роскино Екатерина Наумова в Пекине.
«
"Безусловно, может. Потому что качество китайского кинематографа очень сильно выросло за последние несколько лет. Иногда сложно даже подумать, неужели это полностью произведенный самостоятельно Китаем фильм. Настолько высоки технологии производства, настолько хороша игра актеров и сами съемки", - сказала Наумова, отвечая на вопрос журналистов, сможет ли китайское кино восполнить дефицит в России.
По ее словам, сейчас многие страны начинают выставлять свой контент на российских онлайн-платформах и кинотеатрах. "Зритель идет с удовольствием", - отметила Наумова.
"На днях зарубежного кино мы проводим опросы наших зрителей, спрашиваем, фильмы из каких стран хотели бы посмотреть, и большой запрос на современный кинематограф Африки, Китая, Индии. Есть запрос на скандинавские страны", - также рассказала она.
В то же время, Наумова отметила, что в последнее время приходится часто слышать от российского зрителя большую заинтересованность в том, чтобы посмотреть современное, свежее китайское кино.
Во вторник в Пекине состоялась церемония открытия фестиваля российского кино Russian Film Festival. Показы фильмов в рамках фестиваля стартовали в минувшее воскресенье в городе Хэйхэ, расположенном в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Там бесплатные показы прошли с 27 по 29 августа в кинотеатре Wanda Cinema. Жители и гости китайской столицы смогут увидеть российские фильмы с 29 августа по 2 сентября в кинотеатре Art Cinema. Позже Russian Film Festival пройдет в городе Сучжоу с 1 по 3 сентября в Culture And Arts Centre.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Совфеде считают возможным продумать способы параллельного импорта в кино
29 августа, 15:13
 
КультураПекинКитайРоссияРоскино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала