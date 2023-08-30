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В Киеве и области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 30.08.2023 (обновлено: 08:48 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/kiev-1893050640.html
В Киеве и области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве и области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
В Киеве и области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы слышны в Киеве и Киевской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T05:14
2023-08-30T08:48
специальная военная операция на украине
киев
украина
киевская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве и Киевской области, сообщает украинское издание "Страна.ua".&quot;Сообщают о взрывах в Киеве и в Киевской области&quot;, — передает издание.Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о возгорании в административном здании в Шевченковском районе.Ранее сообщалось о взрывах в Одессе, а также в Кривом Роге и Черкасской области. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230830/odessa-1893045942.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киеве и области прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Страна.ua": в Киеве и области прогремел ряд взрывов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве и Киевской области, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«

"Сообщают о взрывах в Киеве и в Киевской области", — передает издание.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о возгорании в административном здании в Шевченковском районе.
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе, а также в Кривом Роге и Черкасской области. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.
Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В Одессе прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 03:41
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаКиевская областьВооруженные силы РФВ мире
 
 
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