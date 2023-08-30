https://ria.ru/20230830/kiev-1893050640.html
В Киеве и области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве и области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
В Киеве и области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы слышны в Киеве и Киевской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T05:14
2023-08-30T05:14
2023-08-30T08:48
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве и Киевской области, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Киеве и в Киевской области", — передает издание.Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о возгорании в административном здании в Шевченковском районе.Ранее сообщалось о взрывах в Одессе, а также в Кривом Роге и Черкасской области. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Киевская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киеве и области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Киеве и области прогремел ряд взрывов