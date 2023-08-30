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Суд в Москве отправил под домашний арест криминального авторитета "Хобота"
Суд в Москве отправил под домашний арест криминального авторитета "Хобота" - РИА Новости, 30.08.2023
Суд в Москве отправил под домашний арест криминального авторитета "Хобота"
Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста криминальному авторитету Андрею Вознесенскому (Хобот) по делу о занятии высшего положения в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T01:27
2023-08-30T01:27
2023-08-30T01:30
москва
андрей вознесенский
происшествия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста криминальному авторитету Андрею Вознесенскому (Хобот) по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал Вознесенскому меру пресечения в виде домашнего ареста. Постановление вступило в законную силу", - рассказал собеседник агентства. Вознесенскому вменяется "Занятие высшего положения в преступной иерархии", уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Вознесенский (ранее имел фамилию Белов и прозвище "Хобот", также фигурировала кличка "Андрей Питерский") имеет богатый криминальный опыт, за разные преступления он провел вне воли несколько десятков лет.
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москва, андрей вознесенский, происшествия
Москва, Андрей Вознесенский, Происшествия
Суд в Москве отправил под домашний арест криминального авторитета "Хобота"
Тверской суд Москвы поместил под домашний арест вора в законе "Хобота"
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста криминальному авторитету Андрею Вознесенскому (Хобот) по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд избрал Вознесенскому меру пресечения в виде домашнего ареста. Постановление вступило в законную силу", - рассказал собеседник агентства.
Вознесенскому вменяется "Занятие высшего положения в преступной иерархии", уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Вознесенский (ранее имел фамилию Белов и прозвище "Хобот", также фигурировала кличка "Андрей Питерский") имеет богатый криминальный опыт, за разные преступления он провел вне воли несколько десятков лет.
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