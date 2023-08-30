https://ria.ru/20230830/khakery-1893253700.html

СМИ: атаковавшие банки Чехии хакеры требовали прекратить поддержку Украины

СМИ: атаковавшие банки Чехии хакеры требовали прекратить поддержку Украины - РИА Новости, 30.08.2023

СМИ: атаковавшие банки Чехии хакеры требовали прекратить поддержку Украины

Хакеры, атаковавшие в среду пять банков Чехии, требовали прекращения поддержки Украины, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на Национальное управление по... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T19:38

2023-08-30T19:38

2023-08-30T19:38

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ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. Хакеры, атаковавшие в среду пять банков Чехии, требовали прекращения поддержки Украины, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ) и экспертов компании PwC. Издание Novinky ранее сообщило, что пять чешских банков в среду испытывают технические проблемы, в частности, недоступна служба интернет-банкинга. По данным Fio Bank, это связано с кибератакой из-за рубежа. "Komerční Banka, ČSOB, Air Bank, Fio Banka и Česká spořitelna столкнулись в среду с техническими проблемами после так называемой DDoS-атаки, которая повлияла на доступность некоторых служб. Был также атакован сайт Пражской фондовой биржи. Злоумышленники из (пророссийской) хакерской группировки NoName057 (16) потребовали, чтобы учреждения прекратили поддержку Украины", - сообщило агентство со ссылкой на данные НУКИБ и экспертов по кибербезопасности международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers (PwC). "Это DDoS-атаки, которые влияют на доступность некоторых банковских систем. Мы сотрудничаем с атакованными субъектами и предоставляем им максимально возможную помощь в решении данной ситуации", - сообщила агентству пресс-секретарь НУКИБ Эва Райлихова. По словам эксперта PwC по кибербезопасности Марека Неедлы, клиенты банков не должны в данном случае беспокоиться за свои вклады, речь идет лишь о временной недоступности некоторых служб. "В данном случае действия группировки NoName057(16) являются политически мотивированными, она требует, чтобы учреждения прекратили поддержку Украины. При атаках такого типа клиентам не нужно беспокоиться о судьбе своих средств. Единственный негативный результат этого типа кибератаки – временный вывод из строя веб-доступа для клиентов банка. В реальности… нет необходимости для излишнего беспокойства", - сказал Неедлы.

https://ria.ru/20230825/khakery-1892207182.html

https://ria.ru/20230829/sayt-1892872168.html

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в мире, украина, pwc, чехия, технологии