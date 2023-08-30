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Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ у острова Змеиный - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 30.08.2023 (обновлено: 16:49 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/kater-1893181913.html
Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ у острова Змеиный
Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ у острова Змеиный - РИА Новости, 30.08.2023
Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ у острова Змеиный
Российский фронтовой бомбардировщик уничтожил украинский катер у острова Змеиный в Черном море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:16
2023-08-30T16:49
специальная военная операция на украине
су-24
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский фронтовой бомбардировщик уничтожил украинский катер у острова Змеиный в Черном море, сообщили в Минобороны.&quot;Тридцатого августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем&quot;, — сказали в ведомстве.Это уже второй случай за сегодня. Об уничтожении в том же районе Черного моря первого украинского военного катера с экипажем Минобороны сообщало около 12:00 мск. Его ликвидировали с помощью самолета Су-30.Кроме того, накануне сообщалось, что самолет морской авиации Черноморского флота ликвидировал четыре аналогичных судна с десантом ВСУ на борту. По данным ведомства, в группу входило до 59 человек.Помимо этого, на минувшей неделе российские самолеты уничтожили еще два катера. Один из них вел разведку в районе газодобывающих установок, другой — быстроходное судно Willard Sea — засекли к востоку от острова Змеиный.
https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892924080.html
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су-24, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море
Специальная военная операция на Украине, Су-24, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море
Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ у острова Змеиный

Российский истребитель уничтожил ещё один катер ВСУ в районе острова Змеиный

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФронтовой бомбардировщик Су-24М
Фронтовой бомбардировщик Су-24М - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Фронтовой бомбардировщик Су-24М. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский фронтовой бомбардировщик уничтожил украинский катер у острова Змеиный в Черном море, сообщили в Минобороны.
«

"Тридцатого августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем", — сказали в ведомстве.

Это уже второй случай за сегодня. Об уничтожении в том же районе Черного моря первого украинского военного катера с экипажем Минобороны сообщало около 12:00 мск. Его ликвидировали с помощью самолета Су-30.
Кроме того, накануне сообщалось, что самолет морской авиации Черноморского флота ликвидировал четыре аналогичных судна с десантом ВСУ на борту. По данным ведомства, в группу входило до 59 человек.
Помимо этого, на минувшей неделе российские самолеты уничтожили еще два катера. Один из них вел разведку в районе газодобывающих установок, другой — быстроходное судно Willard Sea — засекли к востоку от острова Змеиный.
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