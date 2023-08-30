https://ria.ru/20230830/kater-1893181913.html
Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ у острова Змеиный
Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ у острова Змеиный - РИА Новости, 30.08.2023
Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ у острова Змеиный
Российский фронтовой бомбардировщик уничтожил украинский катер у острова Змеиный в Черном море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:16
2023-08-30T15:16
2023-08-30T16:49
специальная военная операция на украине
су-24
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский фронтовой бомбардировщик уничтожил украинский катер у острова Змеиный в Черном море, сообщили в Минобороны."Тридцатого августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем", — сказали в ведомстве.Это уже второй случай за сегодня. Об уничтожении в том же районе Черного моря первого украинского военного катера с экипажем Минобороны сообщало около 12:00 мск. Его ликвидировали с помощью самолета Су-30.Кроме того, накануне сообщалось, что самолет морской авиации Черноморского флота ликвидировал четыре аналогичных судна с десантом ВСУ на борту. По данным ведомства, в группу входило до 59 человек.Помимо этого, на минувшей неделе российские самолеты уничтожили еще два катера. Один из них вел разведку в районе газодобывающих установок, другой — быстроходное судно Willard Sea — засекли к востоку от острова Змеиный.
https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892924080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
су-24, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море
Специальная военная операция на Украине, Су-24, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море
Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ у острова Змеиный
Российский истребитель уничтожил ещё один катер ВСУ в районе острова Змеиный
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский фронтовой бомбардировщик уничтожил украинский катер у острова Змеиный в Черном море, сообщили в Минобороны.
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"Тридцатого августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем", — сказали в ведомстве.
Это уже второй случай за сегодня. Об уничтожении в том же районе Черного моря первого украинского военного катера с экипажем Минобороны сообщало около 12:00 мск. Его ликвидировали с помощью самолета Су-30.
Кроме того, накануне сообщалось, что самолет морской авиации Черноморского флота ликвидировал четыре аналогичных судна с десантом ВСУ на борту. По данным ведомства, в группу входило до 59 человек.
Помимо этого, на минувшей неделе российские самолеты уничтожили еще два катера. Один из них вел разведку в районе газодобывающих установок, другой — быстроходное судно Willard Sea — засекли к востоку от острова Змеиный.
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