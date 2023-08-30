https://ria.ru/20230830/kater-1893181913.html

Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ у острова Змеиный

Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ у острова Змеиный - РИА Новости, 30.08.2023

Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ у острова Змеиный

Российский фронтовой бомбардировщик уничтожил украинский катер у острова Змеиный в Черном море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:16

2023-08-30T15:16

2023-08-30T16:49

специальная военная операция на украине

су-24

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

черное море

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский фронтовой бомбардировщик уничтожил украинский катер у острова Змеиный в Черном море, сообщили в Минобороны."Тридцатого августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем", — сказали в ведомстве.Это уже второй случай за сегодня. Об уничтожении в том же районе Черного моря первого украинского военного катера с экипажем Минобороны сообщало около 12:00 мск. Его ликвидировали с помощью самолета Су-30.Кроме того, накануне сообщалось, что самолет морской авиации Черноморского флота ликвидировал четыре аналогичных судна с десантом ВСУ на борту. По данным ведомства, в группу входило до 59 человек.Помимо этого, на минувшей неделе российские самолеты уничтожили еще два катера. Один из них вел разведку в районе газодобывающих установок, другой — быстроходное судно Willard Sea — засекли к востоку от острова Змеиный.

https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892924080.html

черное море

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

су-24, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море