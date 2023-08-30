https://ria.ru/20230830/kater-1893119100.html
Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем у острова Змеиный
Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем у острова Змеиный - РИА Новости, 30.08.2023
Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем у острова Змеиный
Экипаж российского истребителя Су-30 расстрелял украинский военный катер у острова Змеиный в Черном море, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:59
2023-08-30T11:59
2023-08-30T14:07
специальная военная операция на украине
су-30
россия
вооруженные силы украины
черное море
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экипаж российского истребителя Су-30 расстрелял украинский военный катер у острова Змеиный в Черном море, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Тридцатого августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем", — говорится в публикации.Накануне сообщалось, что самолет морской авиации Черноморского флота ликвидировал четыре аналогичных судна с десантом ВСУ на борту. По данным ведомства, в группу входило до 59 человек.Кроме того, на минувшей неделе российские самолеты уничтожили еще два катера. Один из них вел разведку в районе газодобывающих установок, другой — быстроходное судно Willard Sea — засекли к востоку от острова Змеиный.
https://ria.ru/20230826/ataki-1892341363.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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су-30, россия, вооруженные силы украины, черное море
Специальная военная операция на Украине, Су-30, Россия, Вооруженные силы Украины, Черное море
Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем у острова Змеиный
Минобороны РФ: истребитель Су-30 уничтожил военный катер ВСУ у острова Змеиный