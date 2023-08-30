https://ria.ru/20230830/kater-1893119100.html

Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем у острова Змеиный

Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем у острова Змеиный - РИА Новости, 30.08.2023

Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем у острова Змеиный

Экипаж российского истребителя Су-30 расстрелял украинский военный катер у острова Змеиный в Черном море, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:59

2023-08-30T11:59

2023-08-30T14:07

специальная военная операция на украине

су-30

россия

вооруженные силы украины

черное море

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экипаж российского истребителя Су-30 расстрелял украинский военный катер у острова Змеиный в Черном море, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Тридцатого августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем", — говорится в публикации.Накануне сообщалось, что самолет морской авиации Черноморского флота ликвидировал четыре аналогичных судна с десантом ВСУ на борту. По данным ведомства, в группу входило до 59 человек.Кроме того, на минувшей неделе российские самолеты уничтожили еще два катера. Один из них вел разведку в районе газодобывающих установок, другой — быстроходное судно Willard Sea — засекли к востоку от острова Змеиный.

https://ria.ru/20230826/ataki-1892341363.html

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

су-30, россия, вооруженные силы украины, черное море