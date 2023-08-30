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Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем у острова Змеиный - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:59 30.08.2023 (обновлено: 14:07 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/kater-1893119100.html
Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем у острова Змеиный
Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем у острова Змеиный - РИА Новости, 30.08.2023
Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем у острова Змеиный
Экипаж российского истребителя Су-30 расстрелял украинский военный катер у острова Змеиный в Черном море, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:59
2023-08-30T14:07
специальная военная операция на украине
су-30
россия
вооруженные силы украины
черное море
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экипаж российского истребителя Су-30 расстрелял украинский военный катер у острова Змеиный в Черном море, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Тридцатого августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем", — говорится в публикации.Накануне сообщалось, что самолет морской авиации Черноморского флота ликвидировал четыре аналогичных судна с десантом ВСУ на борту. По данным ведомства, в группу входило до 59 человек.Кроме того, на минувшей неделе российские самолеты уничтожили еще два катера. Один из них вел разведку в районе газодобывающих установок, другой — быстроходное судно Willard Sea — засекли к востоку от острова Змеиный.
https://ria.ru/20230826/ataki-1892341363.html
россия
черное море
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су-30, россия, вооруженные силы украины, черное море
Специальная военная операция на Украине, Су-30, Россия, Вооруженные силы Украины, Черное море
Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем у острова Змеиный

Минобороны РФ: истребитель Су-30 уничтожил военный катер ВСУ у острова Змеиный

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Истребитель Су-30СМ
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экипаж российского истребителя Су-30 расстрелял украинский военный катер у острова Змеиный в Черном море, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"Тридцатого августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем", — говорится в публикации.
Накануне сообщалось, что самолет морской авиации Черноморского флота ликвидировал четыре аналогичных судна с десантом ВСУ на борту. По данным ведомства, в группу входило до 59 человек.
Кроме того, на минувшей неделе российские самолеты уничтожили еще два катера. Один из них вел разведку в районе газодобывающих установок, другой — быстроходное судно Willard Sea — засекли к востоку от острова Змеиный.
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Специальная военная операция на УкраинеСу-30РоссияВооруженные силы УкраиныЧерное море
 
 
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