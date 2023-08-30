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Продукт для всех возрастов. Врач перечислила полезные свойства кабачков - РИА Новости, 30.08.2023
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02:10 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/kabachki-1893040328.html
Продукт для всех возрастов. Врач перечислила полезные свойства кабачков
Продукт для всех возрастов. Врач перечислила полезные свойства кабачков - РИА Новости, 30.08.2023
Продукт для всех возрастов. Врач перечислила полезные свойства кабачков
Кабачок – продукт, который подходит людям всех возрастов, считает доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева. В... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T02:10
2023-08-30T02:10
общество
маргарита королева
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Кабачок – продукт, который подходит людям всех возрастов, считает доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева. В интервью радио Sputnik она перечислила полезные свойства этого овоща.По словам диетолога, содержащиеся в кабачках вещества способствуют сохранению здоровья сосудов."Кабачок – это продукт, который показан людям всех возрастов и не дает аллергической реакции. Он содержит достаточное количество калия, натрия, кальция, магния и других минеральных веществ. В нем есть антиоксиданты, витамины B и С, биофлавоноиды, которые поддерживают здоровье сосудистой стенки", – сказала Королева.Употребление кабачков может способствовать выведению из организма токсинов, улучшать работу иммунной и пищеварительной систем, продолжила она."Свежие молодые кабачки – конгломерат клетчатки, растительных волокон, которые полезны всем. Это лучшее "лакомство" для микрофлоры кишечника, благодаря которой улучшается работа иммунной системы, пищеварительной системы. Клетчатка также поддерживает систему естественной детоксикации организма и способствует выведению шлаков, токсинов", – отметила Королева.Кабачки особенно полезны людям старше 45 лет, у которых начинает ухудшаться зрение, уверена она."В составе кабачка содержатся лютеин и зеаксантин, которые приостанавливают старение сетчатки и помогают замедлить возрастное снижение зрения", – пояснила Королева.Кроме того, овощ рекомендуется включать в рацион людям, склонным к отечности, добавила врач."Он содержит много калия и способствует выведению из организма лишней жидкости", – уточнила Королева.Конец лета и начало осени – самое время разнообразить меню различными блюдами из свежих кабачков, полагает она."Кабачок можно есть в сыром виде, как огурец, и это будет даже полезнее, а можно подвергнуть небольшой термической обработке", – посоветовала Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220929/kabachki-1820216582.html
https://ria.ru/20220820/kabachki-1810926534.html
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общество, маргарита королева, здоровье - общество
Общество, Маргарита Королева, Здоровье - Общество
Продукт для всех возрастов. Врач перечислила полезные свойства кабачков

Диетолог Королева сообщила о пользе кабачков при отеках и ухудшении зрения

© Фото : Freepik/stockkingРезанные кабачки
Резанные кабачки - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : Freepik/stockking
Резанные кабачки . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Кабачок – продукт, который подходит людям всех возрастов, считает доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева. В интервью радио Sputnik она перечислила полезные свойства этого овоща.
По словам диетолога, содержащиеся в кабачках вещества способствуют сохранению здоровья сосудов.
«
"Кабачок – это продукт, который показан людям всех возрастов и не дает аллергической реакции. Он содержит достаточное количество калия, натрия, кальция, магния и других минеральных веществ. В нем есть антиоксиданты, витамины B и С, биофлавоноиды, которые поддерживают здоровье сосудистой стенки", – сказала Королева.
Употребление кабачков может способствовать выведению из организма токсинов, улучшать работу иммунной и пищеварительной систем, продолжила она.
"Свежие молодые кабачки – конгломерат клетчатки, растительных волокон, которые полезны всем. Это лучшее "лакомство" для микрофлоры кишечника, благодаря которой улучшается работа иммунной системы, пищеварительной системы. Клетчатка также поддерживает систему естественной детоксикации организма и способствует выведению шлаков, токсинов", – отметила Королева.
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Кабачки особенно полезны людям старше 45 лет, у которых начинает ухудшаться зрение, уверена она.
"В составе кабачка содержатся лютеин и зеаксантин, которые приостанавливают старение сетчатки и помогают замедлить возрастное снижение зрения", – пояснила Королева.
Кроме того, овощ рекомендуется включать в рацион людям, склонным к отечности, добавила врач.
"Он содержит много калия и способствует выведению из организма лишней жидкости", – уточнила Королева.
Конец лета и начало осени – самое время разнообразить меню различными блюдами из свежих кабачков, полагает она.
"Кабачок можно есть в сыром виде, как огурец, и это будет даже полезнее, а можно подвергнуть небольшой термической обработке", – посоветовала Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.
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