https://ria.ru/20230830/izbirateli-1893040198.html

Российские избиратели стали консервативнее, считают эксперты

Российские избиратели стали консервативнее, считают эксперты - РИА Новости, 30.08.2023

Российские избиратели стали консервативнее, считают эксперты

Избиратели в России к выборам 2023 года стали консервативнее и чаще склоняются к поддержке действующих высших должностных лиц регионов, при этом в Хакасии можно РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T01:17

2023-08-30T01:17

2023-08-30T01:17

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

политика

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Избиратели в России к выборам 2023 года стали консервативнее и чаще склоняются к поддержке действующих высших должностных лиц регионов, при этом в Хакасии можно ожидать второй тур выборов, говорится в прогнозе результатов осенних выборов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), текст которого есть в распоряжении РИА Новости. "В условиях СВО избиратели в массе стали консервативнее, сдержаннее, больше ценят стабильность и чаще склоняются к поддержке действующей власти, то есть в данном случае ВДЛ (высших должностных лиц - ред), даже если имеют к нему какие-то претензии", - говорится в прогнозе. В качестве отдельного фактора политологи выделили "снижение уровня конкурентной активности со стороны оппозиционных парламентских партий", чьи лидеры "чаще сознают избыточность этой активности в текущей ситуации". Отдельно авторы прогноза отметили предстоящие выборы в Хакасии, заявив, что для них они допускают возможность второго тура "ввиду конкурентного, даже остроконкурентного характера кампании в этой республике". Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230829/pamfilova-1892828596.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, политика