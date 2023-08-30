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Российские избиратели стали консервативнее, считают эксперты - РИА Новости, 30.08.2023
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01:17 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/izbirateli-1893040198.html
Российские избиратели стали консервативнее, считают эксперты
Российские избиратели стали консервативнее, считают эксперты - РИА Новости, 30.08.2023
Российские избиратели стали консервативнее, считают эксперты
Избиратели в России к выборам 2023 года стали консервативнее и чаще склоняются к поддержке действующих высших должностных лиц регионов, при этом в Хакасии можно РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T01:17
2023-08-30T01:17
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
политика
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Избиратели в России к выборам 2023 года стали консервативнее и чаще склоняются к поддержке действующих высших должностных лиц регионов, при этом в Хакасии можно ожидать второй тур выборов, говорится в прогнозе результатов осенних выборов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), текст которого есть в распоряжении РИА Новости. "В условиях СВО избиратели в массе стали консервативнее, сдержаннее, больше ценят стабильность и чаще склоняются к поддержке действующей власти, то есть в данном случае ВДЛ (высших должностных лиц - ред), даже если имеют к нему какие-то претензии", - говорится в прогнозе. В качестве отдельного фактора политологи выделили "снижение уровня конкурентной активности со стороны оппозиционных парламентских партий", чьи лидеры "чаще сознают избыточность этой активности в текущей ситуации". Отдельно авторы прогноза отметили предстоящие выборы в Хакасии, заявив, что для них они допускают возможность второго тура "ввиду конкурентного, даже остроконкурентного характера кампании в этой республике". Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, политика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Политика
Российские избиратели стали консервативнее, считают эксперты

ФоРГО: избиратели в России стали чаще склоняться к поддержке действующих властей

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкИзбиратели голосуют на выборах
Избиратели голосуют на выборах - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Избиратели голосуют на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Избиратели в России к выборам 2023 года стали консервативнее и чаще склоняются к поддержке действующих высших должностных лиц регионов, при этом в Хакасии можно ожидать второй тур выборов, говорится в прогнозе результатов осенних выборов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
«
"В условиях СВО избиратели в массе стали консервативнее, сдержаннее, больше ценят стабильность и чаще склоняются к поддержке действующей власти, то есть в данном случае ВДЛ (высших должностных лиц - ред), даже если имеют к нему какие-то претензии", - говорится в прогнозе.
В качестве отдельного фактора политологи выделили "снижение уровня конкурентной активности со стороны оппозиционных парламентских партий", чьи лидеры "чаще сознают избыточность этой активности в текущей ситуации".
Отдельно авторы прогноза отметили предстоящие выборы в Хакасии, заявив, что для них они допускают возможность второго тура "ввиду конкурентного, даже остроконкурентного характера кампании в этой республике".
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФПолитика
 
 
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