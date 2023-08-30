https://ria.ru/20230830/ispytaniya-1893050959.html

Посол Антонов: Россия не пойдет на возобновление ядерных испытаний первой

Посол Антонов: Россия не пойдет на возобновление ядерных испытаний первой - РИА Новости, 30.08.2023

Посол Антонов: Россия не пойдет на возобновление ядерных испытаний первой

Россия не пойдет на возобновление ядерных испытаний в инициативном порядке – только в качестве зеркального ответа на подобные действия США, заявил посол РФ в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T05:26

2023-08-30T05:26

2023-08-30T05:26

россия

сша

вашингтон (штат)

анатолий антонов

владимир путин

государственный департамент сша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Россия не пойдет на возобновление ядерных испытаний в инициативном порядке – только в качестве зеркального ответа на подобные действия США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он обвинил в "наглом искажении" российской позиции госдепартамент, замглавы которого Бонни Дженкинс выразила в четверг обеспокоенность февральским указанием президента РФ Владимира Путина о готовности к ядерному испытанию. "Госдепартамент нагло исказил суть февральского послания президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию. Глава нашего государства ясно дал понять: курс США деструктивен. Если Америка возобновит ядерные испытания, мы готовы к зеркальному ответу. Однако в инициативном порядке на такие меры не пойдем", - сказал Антонов журналистам. Россия, по его словам, "последовательно и ответственно" придерживается одностороннего моратория на ядерные испытания и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний еще в 2000 году, в отличие от США. "Соединенные Штаты нашему примеру не только не последовали, но и палец о палец не ударили, чтобы ввести договор в действие. Вашингтон 30 лет "кормит" мир обещаниями содействовать вступлению ДВЗЯИ в силу, но на деле остается уклонистом", - сказал Антонов. "Другие страны в своих решениях по данному вопросу оглядываются на Америку, которая по существу способствует эрозии этого важного соглашения в области ядерного разоружения и нераспространения", - добавил он. По словам посла, политика США, в том числе в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, заключается в том, что в разрушении столпов международной безопасности виноват всегда кто-то другой. "Как правило, Россия. В этот раз, если Вашингтон не откажется от соблазна возобновить ядерные испытания, а этого никто исключить не может, "хоронить" будем ДВЗЯИ", - сказал Антонов. Выступая перед Федеральным собранием в феврале 2023 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть информация, что в США задумываются о возможности натурных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом разработки новых типов американских ядерных боеприпасов. В связи с этим российский лидер поручил Минобороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.

https://ria.ru/20230829/boezaryady-1893017465.html

https://ria.ru/20230829/mir-1892990918.html

https://ria.ru/20230829/oruzhie-1892990688.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, владимир путин, государственный департамент сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"