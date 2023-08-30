https://ria.ru/20230830/ispytaniya-1893050959.html
Посол Антонов: Россия не пойдет на возобновление ядерных испытаний первой
Посол Антонов: Россия не пойдет на возобновление ядерных испытаний первой - РИА Новости, 30.08.2023
Посол Антонов: Россия не пойдет на возобновление ядерных испытаний первой
Россия не пойдет на возобновление ядерных испытаний в инициативном порядке – только в качестве зеркального ответа на подобные действия США, заявил посол РФ в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T05:26
2023-08-30T05:26
2023-08-30T05:26
россия
сша
вашингтон (штат)
анатолий антонов
владимир путин
государственный департамент сша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Россия не пойдет на возобновление ядерных испытаний в инициативном порядке – только в качестве зеркального ответа на подобные действия США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он обвинил в "наглом искажении" российской позиции госдепартамент, замглавы которого Бонни Дженкинс выразила в четверг обеспокоенность февральским указанием президента РФ Владимира Путина о готовности к ядерному испытанию. "Госдепартамент нагло исказил суть февральского послания президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию. Глава нашего государства ясно дал понять: курс США деструктивен. Если Америка возобновит ядерные испытания, мы готовы к зеркальному ответу. Однако в инициативном порядке на такие меры не пойдем", - сказал Антонов журналистам. Россия, по его словам, "последовательно и ответственно" придерживается одностороннего моратория на ядерные испытания и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний еще в 2000 году, в отличие от США. "Соединенные Штаты нашему примеру не только не последовали, но и палец о палец не ударили, чтобы ввести договор в действие. Вашингтон 30 лет "кормит" мир обещаниями содействовать вступлению ДВЗЯИ в силу, но на деле остается уклонистом", - сказал Антонов. "Другие страны в своих решениях по данному вопросу оглядываются на Америку, которая по существу способствует эрозии этого важного соглашения в области ядерного разоружения и нераспространения", - добавил он. По словам посла, политика США, в том числе в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, заключается в том, что в разрушении столпов международной безопасности виноват всегда кто-то другой. "Как правило, Россия. В этот раз, если Вашингтон не откажется от соблазна возобновить ядерные испытания, а этого никто исключить не может, "хоронить" будем ДВЗЯИ", - сказал Антонов. Выступая перед Федеральным собранием в феврале 2023 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть информация, что в США задумываются о возможности натурных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом разработки новых типов американских ядерных боеприпасов. В связи с этим российский лидер поручил Минобороны России и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
https://ria.ru/20230829/boezaryady-1893017465.html
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россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, владимир путин, государственный департамент сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Владимир Путин, Государственный департамент США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Посол Антонов: Россия не пойдет на возобновление ядерных испытаний первой
Антонов: Москва возобновит ядерные испытания лишь в качестве зеркального ответа
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Россия не пойдет на возобновление ядерных испытаний в инициативном порядке – только в качестве зеркального ответа на подобные действия США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он обвинил в "наглом искажении" российской позиции госдепартамент, замглавы которого Бонни Дженкинс выразила в четверг обеспокоенность февральским указанием президента РФ Владимира Путина
о готовности к ядерному испытанию.
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"Госдепартамент
нагло исказил суть февральского послания президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию. Глава нашего государства ясно дал понять: курс США деструктивен. Если Америка
возобновит ядерные испытания, мы готовы к зеркальному ответу. Однако в инициативном порядке на такие меры не пойдем", - сказал Антонов журналистам.
Россия, по его словам, "последовательно и ответственно" придерживается одностороннего моратория на ядерные испытания и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний еще в 2000 году, в отличие от США.
"Соединенные Штаты нашему примеру не только не последовали, но и палец о палец не ударили, чтобы ввести договор в действие. Вашингтон 30 лет "кормит" мир обещаниями содействовать вступлению ДВЗЯИ в силу, но на деле остается уклонистом", - сказал Антонов.
"Другие страны в своих решениях по данному вопросу оглядываются на Америку, которая по существу способствует эрозии этого важного соглашения в области ядерного разоружения и нераспространения", - добавил он.
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По словам посла, политика США, в том числе в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, заключается в том, что в разрушении столпов международной безопасности виноват всегда кто-то другой.
"Как правило, Россия. В этот раз, если Вашингтон не откажется от соблазна возобновить ядерные испытания, а этого никто исключить не может, "хоронить" будем ДВЗЯИ", - сказал Антонов.
Выступая перед Федеральным собранием в феврале 2023 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть информация, что в США задумываются о возможности натурных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом разработки новых типов американских ядерных боеприпасов. В связи с этим российский лидер поручил Минобороны России и "Росатому
" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.
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