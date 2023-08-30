https://ria.ru/20230830/inflyatsiya-1893251832.html

Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,03 процента

Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,03 процента - РИА Новости, 30.08.2023

Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,03 процента

Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,03% на 28 августа с 4,88% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T19:28

2023-08-30T19:28

2023-08-30T19:36

экономика

россия

антон силуанов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

цены на нефть

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,03% на 28 августа с 4,88% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 22 по 28 августа 2023 года инфляция замедлилась до 0,03% (0,09% на неделе с 15 по 21 августа 2023 года). Год к году инфляция составила 5,03% после 4,88%", - говорится в документе. Авторы обзора указывают, что в сегменте продовольственных товаров возобновился рост цен - на 0,06% после снижения на 0,02% неделей ранее. При этом снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось, но несколько замедлилось. "На остальные продукты питания рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,21%). Снизились темпы роста цен на сахар, яйца, хлебобулочные, макаронные и крупяные изделия, а также масложировую продукцию. Вместе с тем продолжился рост цен на мясопродукты, возобновился рост цен на муку и кондитерские изделия, замедлилось снижение цен на молоко и молочную продукцию", - отмечают в министерстве. Что касается непродовольственных товаров, рост цен составил 0,18%, в том числе на фоне замедления прироста цен на легковые автомобили (0,11% против 0,44% неделей ранее) за счет отечественных и импортных авто, удешевления электро- и бытовых приборов. Вместе с тем увеличились темпы роста цен на строительные материалы (0,46% после 0,40%) и медицинские товары (0,37% после 0,26%). В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг дефляция усилилась, заключили в министерстве. Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 5-6,5%. На минувшей неделе министр финансов России Антон Силуанов говорил, что инфляция в России по итогам 2023 года будет около 6%, власти планируют принимать все необходимые меры для ее возвращения к таргету Банка России в 4% в следующем.

https://ria.ru/20230826/inflyatsiya-1892406751.html

https://ria.ru/20230822/inflyatsiya-1891419591.html

https://ria.ru/20230830/lekarstva-1893053568.html

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экономика, россия, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены на нефть