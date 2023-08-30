Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,03 процента - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 30.08.2023 (обновлено: 19:36 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/inflyatsiya-1893251832.html
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,03 процента
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,03 процента - РИА Новости, 30.08.2023
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,03 процента
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,03% на 28 августа с 4,88% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T19:28
2023-08-30T19:36
экономика
россия
антон силуанов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,03% на 28 августа с 4,88% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 22 по 28 августа 2023 года инфляция замедлилась до 0,03% (0,09% на неделе с 15 по 21 августа 2023 года). Год к году инфляция составила 5,03% после 4,88%", - говорится в документе. Авторы обзора указывают, что в сегменте продовольственных товаров возобновился рост цен - на 0,06% после снижения на 0,02% неделей ранее. При этом снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось, но несколько замедлилось. "На остальные продукты питания рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,21%). Снизились темпы роста цен на сахар, яйца, хлебобулочные, макаронные и крупяные изделия, а также масложировую продукцию. Вместе с тем продолжился рост цен на мясопродукты, возобновился рост цен на муку и кондитерские изделия, замедлилось снижение цен на молоко и молочную продукцию", - отмечают в министерстве. Что касается непродовольственных товаров, рост цен составил 0,18%, в том числе на фоне замедления прироста цен на легковые автомобили (0,11% против 0,44% неделей ранее) за счет отечественных и импортных авто, удешевления электро- и бытовых приборов. Вместе с тем увеличились темпы роста цен на строительные материалы (0,46% после 0,40%) и медицинские товары (0,37% после 0,26%). В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг дефляция усилилась, заключили в министерстве. Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 5-6,5%. На минувшей неделе министр финансов России Антон Силуанов говорил, что инфляция в России по итогам 2023 года будет около 6%, власти планируют принимать все необходимые меры для ее возвращения к таргету Банка России в 4% в следующем.
https://ria.ru/20230826/inflyatsiya-1892406751.html
https://ria.ru/20230822/inflyatsiya-1891419591.html
https://ria.ru/20230830/lekarstva-1893053568.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9082cbceb7bc5f32cca175c7b44fca9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены на нефть
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Цены на нефть
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,03 процента

Инфляция в России в годовом выражении на 28 августа ускорилась до 5,03 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 5,03% на 28 августа с 4,88% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
«
"На неделе с 22 по 28 августа 2023 года инфляция замедлилась до 0,03% (0,09% на неделе с 15 по 21 августа 2023 года). Год к году инфляция составила 5,03% после 4,88%", - говорится в документе.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Силуанов оценил уровень инфляции в 2023 году
26 августа, 15:54
Авторы обзора указывают, что в сегменте продовольственных товаров возобновился рост цен - на 0,06% после снижения на 0,02% неделей ранее. При этом снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось, но несколько замедлилось.
«
"На остальные продукты питания рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,21%). Снизились темпы роста цен на сахар, яйца, хлебобулочные, макаронные и крупяные изделия, а также масложировую продукцию. Вместе с тем продолжился рост цен на мясопродукты, возобновился рост цен на муку и кондитерские изделия, замедлилось снижение цен на молоко и молочную продукцию", - отмечают в министерстве.
Что касается непродовольственных товаров, рост цен составил 0,18%, в том числе на фоне замедления прироста цен на легковые автомобили (0,11% против 0,44% неделей ранее) за счет отечественных и импортных авто, удешевления электро- и бытовых приборов. Вместе с тем увеличились темпы роста цен на строительные материалы (0,46% после 0,40%) и медицинские товары (0,37% после 0,26%).
Покупатели в магазине - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Экономист оценил возможность двузначной инфляции в России в 2023 году
22 августа, 04:36
В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг дефляция усилилась, заключили в министерстве.
Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 5-6,5%. На минувшей неделе министр финансов России Антон Силуанов говорил, что инфляция в России по итогам 2023 года будет около 6%, власти планируют принимать все необходимые меры для ее возвращения к таргету Банка России в 4% в следующем.
Вывеска аптеки - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Мурашко исключил риск роста цен на жизненно важные лекарства
Вчера, 06:29
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Цены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала