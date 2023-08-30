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В Госдуме предложили организовать для россиян бесплатные туры в Индию - РИА Новости, 30.08.2023
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Туризм
 
17:12 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/indiya-1893162205.html
В Госдуме предложили организовать для россиян бесплатные туры в Индию
В Госдуме предложили организовать для россиян бесплатные туры в Индию - РИА Новости, 30.08.2023
В Госдуме предложили организовать для россиян бесплатные туры в Индию
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил кабмину организовать для россиян бесплатные туры в Индию на неиспользуемые правительством рупии... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:12
2023-08-30T17:12
туризм
новости - туризм
индия
россия
владислав даванков
госдума рф
михаил мишустин
туризм
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил кабмину организовать для россиян бесплатные туры в Индию на неиспользуемые правительством рупии и оказать прямую поддержку предпринимателям, такое обращение он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. "Прошу Вас оценить целесообразность разработки бесплатной туристической программы для граждан пенсионного возраста и семей с одним и более ребенком, которые хотели бы посетить Индию, а также возможность передачи части рупий, что не могут быть использованы в других целях, российским предпринимателям", – сказано в обращении. Вице-спикер Госдумы отметил, что с 2019 года люди стали в два раза реже выезжать за границу. "Сначала ковидные ограничения, потом – санкции и ослабление рубля. Индия – дружественная страна с хорошим климатом. Это отличная возможность дать людям отдохнуть бесплатно", – отметил Даванков. По словам Даванкова, неиспользуемые рупии также можно направить на поддержку предпринимателей.
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новости - туризм, индия, россия, владислав даванков, госдума рф, михаил мишустин, туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Индия, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Туризм, куда можно лететь
В Госдуме предложили организовать для россиян бесплатные туры в Индию

Вице-спикер Госдумы предложил организовать для россиян бесплатные туры в Индию

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСтраны мира. Индия
Страны мира. Индия - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил кабмину организовать для россиян бесплатные туры в Индию на неиспользуемые правительством рупии и оказать прямую поддержку предпринимателям, такое обращение он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
"Прошу Вас оценить целесообразность разработки бесплатной туристической программы для граждан пенсионного возраста и семей с одним и более ребенком, которые хотели бы посетить Индию, а также возможность передачи части рупий, что не могут быть использованы в других целях, российским предпринимателям", – сказано в обращении.
Вице-спикер Госдумы отметил, что с 2019 года люди стали в два раза реже выезжать за границу. "Сначала ковидные ограничения, потом – санкции и ослабление рубля. Индия – дружественная страна с хорошим климатом. Это отличная возможность дать людям отдохнуть бесплатно", – отметил Даванков.
По словам Даванкова, неиспользуемые рупии также можно направить на поддержку предпринимателей.
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ТуризмНовости - ТуризмИндияРоссияВладислав ДаванковГосдума РФМихаил МишустинТуризмкуда можно лететь
 
 
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