https://ria.ru/20230830/il-76-1893047623.html
В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76
В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76 - РИА Новости, 30.08.2023
В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76
Военно-транспортные самолеты Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T04:09
2023-08-30T04:09
2023-08-30T08:34
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
происшествия
псков
россия
псковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584864834_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_937a814b539ba416c2d1e006f83b57d4.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Военно-транспортные самолеты Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте регионального главка МЧС."Двадцать девятого августа, в 23:28, поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в Пскове", — говорится в сообщении.В ликвидации последствий задействовали 21 единицу техники и 65 человек.Ранее губернатор региона Михаил Ведерников сообщил об отражении атаки беспилотников в псковском аэропорту, предварительно, обошлось без жертв. Там возник пожар, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, Минобороны сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.В ночь на среду российские военные сбили два беспилотника в Тульской области.
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893047174.html
псков
россия
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584864834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da717076ec083fb31df5e9c3e124b04a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, происшествия, псков, россия, псковская область
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Происшествия, Псков, Россия, Псковская область
В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76
МЧС: при атаке украинских БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76