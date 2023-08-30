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В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76 - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:09 30.08.2023 (обновлено: 08:34 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/il-76-1893047623.html
В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76
В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76 - РИА Новости, 30.08.2023
В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76
Военно-транспортные самолеты Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T04:09
2023-08-30T08:34
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
происшествия
псков
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Военно-транспортные самолеты Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте регионального главка МЧС.&quot;Двадцать девятого августа, в 23:28, поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в Пскове&quot;, — говорится в сообщении.В ликвидации последствий задействовали 21 единицу техники и 65 человек.Ранее губернатор региона Михаил Ведерников сообщил об отражении атаки беспилотников в псковском аэропорту, предварительно, обошлось без жертв. Там возник пожар, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, Минобороны сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.В ночь на среду российские военные сбили два беспилотника в Тульской области.
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893047174.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, происшествия, псков, россия, псковская область
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Происшествия, Псков, Россия, Псковская область
В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76

МЧС: при атаке украинских БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоенно-транспортный самолет Ил-76
Военно-транспортный самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Военно-транспортные самолеты Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
«

"Двадцать девятого августа, в 23:28, поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в Пскове", — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий задействовали 21 единицу техники и 65 человек.
Ранее губернатор региона Михаил Ведерников сообщил об отражении атаки беспилотников в псковском аэропорту, предварительно, обошлось без жертв. Там возник пожар, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет.
ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, Минобороны сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.
В ночь на среду российские военные сбили два беспилотника в Тульской области.
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Специальная военная операция на УкраинеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76ПроисшествияПсковРоссияПсковская область
 
 
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