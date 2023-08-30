https://ria.ru/20230830/il-76-1893047623.html

В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76

В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76 - РИА Новости, 30.08.2023

В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76

Военно-транспортные самолеты Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T04:09

2023-08-30T04:09

2023-08-30T08:34

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

происшествия

псков

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псковская область

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Военно-транспортные самолеты Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте регионального главка МЧС."Двадцать девятого августа, в 23:28, поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в Пскове", — говорится в сообщении.В ликвидации последствий задействовали 21 единицу техники и 65 человек.Ранее губернатор региона Михаил Ведерников сообщил об отражении атаки беспилотников в псковском аэропорту, предварительно, обошлось без жертв. Там возник пожар, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, Минобороны сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.В ночь на среду российские военные сбили два беспилотника в Тульской области.

https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893047174.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, происшествия, псков, россия, псковская область