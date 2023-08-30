https://ria.ru/20230830/igrushki-1893236654.html

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке детских игрушек

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке детских игрушек - РИА Новости, 30.08.2023

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке детских игрушек

Минпромторг РФ предлагает с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года провести эксперимент по маркировке детских игрушек, в том числе настольных игр,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T18:22

2023-08-30T18:22

2023-08-30T18:32

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года провести эксперимент по маркировке детских игрушек, в том числе настольных игр, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов."Провести с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов товаров для детей (далее – эксперимент)", - говорится в документе.Отмечается, что в перечень товаров, подлежащих маркировке, предлагается включить в том числе детские самокаты, педальные автомобили, ходунки и аналогичные игрушки на колесах ‎(за исключением трехколесных велосипедов), коляски для кукол, игральные карты, наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр и настольные игры, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет.При этом целями эксперимента установлены - определение и согласование состава сведений о товаре, позволяющего однозначно идентифицировать товарную единицу, апробация полноты и достаточности механизмов маркировки, ‎для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту товаров для детей, в том числе контрафактных, а также для повышения собираемости налогов и таможенных платежей и т.д.

https://ria.ru/20230821/mironov-1891330472.html

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)