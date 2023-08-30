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Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке детских игрушек - РИА Новости, 30.08.2023
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18:22 30.08.2023 (обновлено: 18:32 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/igrushki-1893236654.html
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке детских игрушек
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке детских игрушек - РИА Новости, 30.08.2023
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке детских игрушек
Минпромторг РФ предлагает с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года провести эксперимент по маркировке детских игрушек, в том числе настольных игр,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T18:22
2023-08-30T18:32
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года провести эксперимент по маркировке детских игрушек, в том числе настольных игр, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов."Провести с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов товаров для детей (далее – эксперимент)", - говорится в документе.Отмечается, что в перечень товаров, подлежащих маркировке, предлагается включить в том числе детские самокаты, педальные автомобили, ходунки и аналогичные игрушки на колесах ‎(за исключением трехколесных велосипедов), коляски для кукол, игральные карты, наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр и настольные игры, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет.При этом целями эксперимента установлены - определение и согласование состава сведений о товаре, позволяющего однозначно идентифицировать товарную единицу, апробация полноты и достаточности механизмов маркировки, ‎для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту товаров для детей, в том числе контрафактных, а также для повышения собираемости налогов и таможенных платежей и т.д.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке детских игрушек

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке детских игрушек

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИгрушки
Игрушки - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года провести эксперимент по маркировке детских игрушек, в том числе настольных игр, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
"Провести с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов товаров для детей (далее – эксперимент)", - говорится в документе.
Отмечается, что в перечень товаров, подлежащих маркировке, предлагается включить в том числе детские самокаты, педальные автомобили, ходунки и аналогичные игрушки на колесах ‎(за исключением трехколесных велосипедов), коляски для кукол, игральные карты, наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр и настольные игры, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет.
При этом целями эксперимента установлены - определение и согласование состава сведений о товаре, позволяющего однозначно идентифицировать товарную единицу, апробация полноты и достаточности механизмов маркировки, ‎для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту товаров для детей, в том числе контрафактных, а также для повышения собираемости налогов и таможенных платежей и т.д.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Миронов призвал отложить электронную маркировку лекарств
21 августа, 16:32
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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