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HIMARS все. В США сообщили плохие новости о главной ракете ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023
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12:56 30.08.2023 (обновлено: 13:27 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/himars-1893136514.html
HIMARS все. В США сообщили плохие новости о главной ракете ВСУ
HIMARS все. В США сообщили плохие новости о главной ракете ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023
HIMARS все. В США сообщили плохие новости о главной ракете ВСУ
Реактивные системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины начали утрачивать свою эффективность, сообщает Newsweek со ссылкой на британского наемника. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:56
2023-08-30T13:27
в мире
вооруженные силы украины
технологии
рсзо himars
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Реактивные системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины начали утрачивать свою эффективность, сообщает Newsweek со ссылкой на британского наемника.&quot;Российские войска адаптировались к стратегии ВСУ использовать ракеты для ударов по ключевым позициям&quot;, — цитируют слова военного журналисты.Мужчина утверждает, что российская армия изменила свою стратегию и размещает важные объекты вне зоны действия HIMARS, из-за чего американский ракетный комплекс стал бесполезным на поле боя.Ранее военный эксперт Франк-Штефан Гэди заявлял, что российские военные используют мощные системы радиоэлектронной борьбы для "глушения" украинских реактивных систем залпового огня HIMARS.
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в мире, вооруженные силы украины, технологии, рсзо himars, украина, вооруженные силы рф, сша
В мире, Вооруженные силы Украины, Технологии, РСЗО HIMARS, Украина, Вооруженные силы РФ, США
HIMARS все. В США сообщили плохие новости о главной ракете ВСУ

Newsweek: британский наемник заявил о снижении эффективности HIMARS для ВСУ

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Реактивные системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины начали утрачивать свою эффективность, сообщает Newsweek со ссылкой на британского наемника.
«

"Российские войска адаптировались к стратегии ВСУ использовать ракеты для ударов по ключевым позициям", — цитируют слова военного журналисты.

Мужчина утверждает, что российская армия изменила свою стратегию и размещает важные объекты вне зоны действия HIMARS, из-за чего американский ракетный комплекс стал бесполезным на поле боя.
Ранее военный эксперт Франк-Штефан Гэди заявлял, что российские военные используют мощные системы радиоэлектронной борьбы для "глушения" украинских реактивных систем залпового огня HIMARS.
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