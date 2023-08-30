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HIMARS все. В США сообщили плохие новости о главной ракете ВСУ

HIMARS все. В США сообщили плохие новости о главной ракете ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023

HIMARS все. В США сообщили плохие новости о главной ракете ВСУ

Реактивные системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины начали утрачивать свою эффективность, сообщает Newsweek со ссылкой на британского наемника. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:56

2023-08-30T12:56

2023-08-30T13:27

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Реактивные системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины начали утрачивать свою эффективность, сообщает Newsweek со ссылкой на британского наемника."Российские войска адаптировались к стратегии ВСУ использовать ракеты для ударов по ключевым позициям", — цитируют слова военного журналисты.Мужчина утверждает, что российская армия изменила свою стратегию и размещает важные объекты вне зоны действия HIMARS, из-за чего американский ракетный комплекс стал бесполезным на поле боя.Ранее военный эксперт Франк-Штефан Гэди заявлял, что российские военные используют мощные системы радиоэлектронной борьбы для "глушения" украинских реактивных систем залпового огня HIMARS.

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