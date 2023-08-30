https://ria.ru/20230830/granitsa-1893235708.html
Вооруженные латвийские военные пересекли белорусскую границу
Вооруженные латвийские военные пересекли белорусскую границу - РИА Новости, 30.08.2023
Вооруженные латвийские военные пересекли белорусскую границу
Двое вооруженных латвийских военных незаконно проникли на территорию Белоруссии, сообщил Государственный пограничный комитет республики. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T18:18
2023-08-30T18:18
2023-08-30T19:13
белоруссия
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893234364_0:0:1282:721_1920x0_80_0_0_4614c3f4c346724e331e2d7807b27d7a.jpg
МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Двое вооруженных латвийских военных незаконно проникли на территорию Белоруссии, сообщил Государственный пограничный комитет республики. "Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что вооруженные люди продвинулись на территорию Белоруссии на два метра. После этого они прошли вдоль границы, а затем ушли в Латвию.Как уточняется, инцидент произошел сегодня на пункте пропуска "Григоровщина". Госпогранкомитет уведомил о произошедшем представителей Латвии.В белорусском ведомстве отметили, что присутствие в этой местности сотрудников различных латвийских силовых ведомств, не обладающих знанием пограничной специфики, этики и культуры, "способствует сохранению напряженности и возникновению подобных ситуаций".
https://ria.ru/20230825/kollaps-1892309327.html
белоруссия
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893234364_121:0:1082:721_1920x0_80_0_0_651847bb5d4605b042f1458571e87c96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, латвия
Вооруженные латвийские военные пересекли белорусскую границу
Двое латвийских военных с оружием пересекли границу и проникли в Белоруссию
МИНСК, 30 авг — РИА Новости.
Двое вооруженных латвийских военных незаконно проникли на территорию Белоруссии, сообщил
Государственный пограничный комитет республики.
«
"Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что вооруженные люди продвинулись на территорию Белоруссии на два метра. После этого они прошли вдоль границы, а затем ушли в Латвию.
Как уточняется, инцидент произошел сегодня на пункте пропуска "Григоровщина". Госпогранкомитет уведомил о произошедшем представителей Латвии.
В белорусском ведомстве отметили, что присутствие в этой местности сотрудников различных латвийских силовых ведомств, не обладающих знанием пограничной специфики, этики и культуры, "способствует сохранению напряженности и возникновению подобных ситуаций".
Белоруссия обвинила Литву в создании коллапса на границе