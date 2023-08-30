https://ria.ru/20230830/granitsa-1893235708.html

Вооруженные латвийские военные пересекли белорусскую границу

Вооруженные латвийские военные пересекли белорусскую границу - РИА Новости, 30.08.2023

Вооруженные латвийские военные пересекли белорусскую границу

Двое вооруженных латвийских военных незаконно проникли на территорию Белоруссии, сообщил Государственный пограничный комитет республики. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T18:18

2023-08-30T18:18

2023-08-30T19:13

белоруссия

латвия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893234364_0:0:1282:721_1920x0_80_0_0_4614c3f4c346724e331e2d7807b27d7a.jpg

МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Двое вооруженных латвийских военных незаконно проникли на территорию Белоруссии, сообщил Государственный пограничный комитет республики. "Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что вооруженные люди продвинулись на территорию Белоруссии на два метра. После этого они прошли вдоль границы, а затем ушли в Латвию.Как уточняется, инцидент произошел сегодня на пункте пропуска "Григоровщина". Госпогранкомитет уведомил о произошедшем представителей Латвии.В белорусском ведомстве отметили, что присутствие в этой местности сотрудников различных латвийских силовых ведомств, не обладающих знанием пограничной специфики, этики и культуры, "способствует сохранению напряженности и возникновению подобных ситуаций".

https://ria.ru/20230825/kollaps-1892309327.html

белоруссия

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, латвия