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Вооруженные латвийские военные пересекли белорусскую границу - РИА Новости, 30.08.2023
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18:18 30.08.2023 (обновлено: 19:13 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/granitsa-1893235708.html
Вооруженные латвийские военные пересекли белорусскую границу
Вооруженные латвийские военные пересекли белорусскую границу - РИА Новости, 30.08.2023
Вооруженные латвийские военные пересекли белорусскую границу
Двое вооруженных латвийских военных незаконно проникли на территорию Белоруссии, сообщил Государственный пограничный комитет республики. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T18:18
2023-08-30T19:13
белоруссия
латвия
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МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Двое вооруженных латвийских военных незаконно проникли на территорию Белоруссии, сообщил Государственный пограничный комитет республики. &quot;Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме&quot;, — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что вооруженные люди продвинулись на территорию Белоруссии на два метра. После этого они прошли вдоль границы, а затем ушли в Латвию.Как уточняется, инцидент произошел сегодня на пункте пропуска "Григоровщина". Госпогранкомитет уведомил о произошедшем представителей Латвии.В белорусском ведомстве отметили, что присутствие в этой местности сотрудников различных латвийских силовых ведомств, не обладающих знанием пограничной специфики, этики и культуры, "способствует сохранению напряженности и возникновению подобных ситуаций".
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белоруссия, латвия
Белоруссия, Латвия
Вооруженные латвийские военные пересекли белорусскую границу

Двое латвийских военных с оружием пересекли границу и проникли в Белоруссию

© Кадр камеры видеонаблюденияЛатвийские военные, нарушившие белорусскую границу
Латвийские военные, нарушившие белорусскую границу
© Кадр камеры видеонаблюдения
Латвийские военные, нарушившие белорусскую границу
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Двое вооруженных латвийских военных незаконно проникли на территорию Белоруссии, сообщил Государственный пограничный комитет республики.
«

"Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме", — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что вооруженные люди продвинулись на территорию Белоруссии на два метра. После этого они прошли вдоль границы, а затем ушли в Латвию.
Как уточняется, инцидент произошел сегодня на пункте пропуска "Григоровщина". Госпогранкомитет уведомил о произошедшем представителей Латвии.
В белорусском ведомстве отметили, что присутствие в этой местности сотрудников различных латвийских силовых ведомств, не обладающих знанием пограничной специфики, этики и культуры, "способствует сохранению напряженности и возникновению подобных ситуаций".
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